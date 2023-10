Pot de fleur lombricomposteur Terrafarmers

Le lombricomposteur le plus chic !

Avis 5/5 sur Terrafarmers

Avec Transfarmers, au revoir le plastique, bonjour la terre cuite. Bien plus qu’un simple lombricomposteur, le produit développé par la jeune startup française est autant un objet de décoration et un pot de fleur qu’un lombricomposteur. Grâce à son design élégant et original, il se mariera à la perfection avec n’importe quel intérieur, terrasse, ou balcon. Outre la qualité de fabrication, le fascicule livré avec le pot de fleur permet de rassurer les novices et de se lancer dans le lombricompostage sans appréhension. Reste que le tarif est un peu plus élevé que les modèles précédents. Mais c’est le prix à payer pour avoir un tel objet.

Achetez si … Vous voulez un objet aussi décoratif que pratique,

Vous recherchez un produit de qualité et fabriqué en France,

Vous aimez les produits originaux. N’achetez pas si … Vous êtes une famille nombreuse. Ce lombricomposteur est, en effet prévu pour seulement 2 à 3 personnes.

Acheter le WORMbox Urbalive au meilleur prix

Pot de fleur sur le site Terrafarmers En savoir plus

Caractéristiques principales