Tout le monde aime bien jardiner. Avec les objets connectés, on ajoute désormais une dose high-tech aux plantes. Pour gérer ses plantes et son jardin, les capteurs peut se révéler un accessoire incontournable. Sélection des meilleurs objets de l’année 2021.

Nous n’avons pas tous la main verte mais c’est un passe-temps plutôt gratifiant et qui nous réjouit. Mais pour ceux qui n’y comprennent absolument rien, les capteurs peuvent vous aider dans l’entretien des plantes en mesurant la quantité d’exposition au soleil ou encore l’eau dont elles ont besoin. Certaines applications peuvent même vous aider à mieux cultiver et mieux choisir vos plantes et avoir un vrai jardin connecté. Plusieurs capteurs permettent même un suivi en temps réel des plantes avec un système de notifications.

Les capteurs Wanfei

C’est un modèle plutôt complet qui est accessible pour moins de 30 euros sur Amazon. Capable de mesurer la lumière, l’humidité, la température et les nutriments nécessaires à vos plantes, il les identifie aussi dans une base de données qui compte plus de 600 références. L’application (iOS et Android), vous permet un suivi grâce au Bluetooth et vous aidera à gérer au mieux les plantes de votre jardin. L’idéal pour ceux qui ont vraiment besoin d’être guidés pas à pas et souhaitent des capteurs simples à prendre en main.

Voir les meilleurs prix

Le pot connecté Parrot

Ce pot de fleurs connecté vous aide à gérer de façon ultra-précise le niveau d’eau nécessaire pour vos plantes, exactement au bon moment. Le mieux ? Sa fonction de « plante-sitter » qui vous permet de vous absenter sans risque jusqu’à un mois. Les quatre capteurs intégrés offrent une foule de données indispensables auxquelles vous pourrez accéder sans aucune difficulté directement depuis l’application sur votre smartphone ou tablette.

Les capteurs connectés Parrot

Vous êtes plutôt capteurs que plante connectée ? Parrot joue sur les deux tableaux avec ce modèle qui se connecte en Bluetooth à votre smartphone et offre une base de données de plus de 6.000 plantes. Il gère les mêmes fonctionnalités que le pot, mais pourra être utilisé sur des plantes plus imposantes. On apprécie particulièrement son look, un peu passe-partout dans votre jardin. Il ressemble en effet à un gros bourgeon avec deux branches. Ce capteur connecté possède aussi deux capteurs de température : un pour l’air et l’autre à l’intérieur du sol. L’application garde l’évolution des mesures et vous propose un suivi particulièrement poussé.

Les capteurs pour plantes XLUX

Il s’agit sans doute du meilleur modèle actuellement disponible sur le marché pour l’humidité de vos plantes et il ne vous coûtera pas plus de 15 euros sur Amazon. Ce modèle qui permet d’évaluer sur une échelle de 1 à 10, vous propose un résultat instantané sans avoir besoin de batterie.

Voir les meilleurs tarifs

Les capteurs pour plantes EcoWitt

On compte ici environ 30 euros sur Amazon pour un modèle qui possède un affichage LCD connecté sans fil à votre capteur. Le niveau d’humidité est affiché avec un pourcentage. On trouve aussi l’heure. De quoi en faire de ces capteurs pour plantes un outil passe-partout dans votre cuisine ou encore sur la table dans le couloir.

Le Capteur Digital Plant Monitor

Régulièrement proposé sur Amazon, ce capteur offre un suivi en temps réel pour vos plantes à l’intérieur mais aussi à l’extérieur. Vous aurez accès facilement à des données comme la fertilité du sol, l’ensoleillement, l’humidité ou encore la température. Le suivi des données au quotidien et les astuces de professionnels vous aide à mieux prendre soin de vos plantes. La base de données compte plus de 5.000 plantes différentes. On apprécie beaucoup l’application Android facile à prendre ne main (iOS en Beta).

Voir les meilleurs prix

Les capteurs d’humidité Dr Meter

Vendu à 13,99 euros sur Amazon, le capteur d’humidité Dr Meter permet de connaître, en temps réel, permet de connaître le taux d’humidité du sol. Ce capteur hygromètre ne nécessite pas de pile ni de batterie. L’indication sur une échelle est simple à lire. Grâce à son marquage en bleu (trop humide), verte, (suffisamment humide) et rouge, (trop sec) vous saurez instantanément si un arrosage est nécessaire. Sa sonde permet de préserver les racines. Il fonctionne aussi bien en intérieur qu’en extérieur.

Voir les meilleurs prix

Les capteurs pour plantes de Sonkir

C’est un capteur 3 en 1 qui répondra à la plupart des besoins des jardiniers en herbe. Capable de mesurer le niveau d’humidité, de lumière et de PH, il fait presque partie des incontournables pour ceux qui aiment prendre soin de leur jardin avec un peu de nouvelles technologies. Avec son système de double aiguille, ce modèle vendu sur Amazon se révèle aussi particulièrement fiable et rapide dans la mesure des données. Bonne nouvelle, vous pouvez utiliser ces capteurs pour plantes en intérieur et en extérieur.

Voir les meilleurs prix

Les capteurs Ollivan

Vendu pour seulement 28,98 dollars sur Amazon, le capteur Connecté pour plantes Ollivan, est très complet. Il vous permet de connaître la température avec une précision de 0,5 degrés, mais aussi le niveau d’ensoleillement, de vous assurer que vos plantes ont assez de nutriment et que le sol se révèle suffisamment humide pour que votre jardin soit en bonne santé. L’application, qui se connecte en Bluetooth à l’appareil, peut identifier jusqu’à 3.000 plantes et vous donner des conseils professionnels pour prendre soin de 900 d’entre elles. La batterie dure une année.

Voir les meilleurs tarifs

Le capteur VegTrug Soil

Là encore, on est dans un modèle vendu à moins de 30 dollars sur Amazon. Ce capteur connecté se relie à votre smartphone grâce au Bluetooth et vous permet ensuite de récupérer ses données à travers une application très intuitive disponible à la fois sur Android et iOS. Du côté des fonctionnalités, ces capteurs pour plantes VegTrug Soil peuvent mesurer la température, l’humidité ou encore le niveau de nutriments. Ils possèdent une base de données de plus de 6.000 plantes et vous permet un suivi dans la durée de leur évolution. Il suffit de vous laisser guider.

Voir les meilleurs tarifs

Le moniteur de floraison de Xiaomi

Ce modèle de Xiaomi peut être acheté sur Ali Express pour une dizaine d’euros. On apprécie notamment de pouvoir le contrôler avec MiHome. Il peut tester les nutriments, détecter le niveau d’humidité du sol, la température ou encore la lumière. Sa base de données vous aidera ensuite à prendre soin de vos plantes de la meilleure façon possible.

Voir les meilleures offres

Quels sont les types de capteurs pour plantes ?

Il existe deux principaux types de capteurs pour plantes. Les sondes avec une tige qui se plante dans le sol et les sondes utilisant deux tiges qui se plantent, elles-aussi dans le sol. Les premiers modèles donnent une lecture analogique simple, généralement unique du taux d’humidité alors que les seconds sont généralement connectés et offrent davantage d’informations. Notez aussi qu’il existe des pots connectés qui disposent de leurs propres capteurs.

Que mesurent les capteurs pour plantes ?

Les modèles les plus simples vous indiqueront le taux d’humidité du sol et donc un éventuel besoin d’arrosage. D’autres, plus élaborés, vous donneront davantage d’informations comme, par exemple, le taux d’ensoleillement, le niveau d’eau du réservoir, le niveau d’engrais, la température, le PH de la terre en plus du taux d’humidité. Certaines applications permettent de connaître les besoins spécifiques de chaque plante et donc savoir si les différentes mesures sont adaptées ou pas.

Choisir un capteur pour plantes simple ou connecté ?

Chaque plante à des besoins particuliers en termes d’ensoleillement, d’humidité du sol, de gamme de température, de type de sol et de fertilisant ou engrais. Si vous néophyte alors il serait préférable de vous orienter vers de capteurs connectés pour plantes et une application évoluée. Si vous maîtrisez déjà de bonnes notions de jardinage, un simple capteur d’humidité devrait être suffisant.

Comment choisir un capteur pour plantes ?

Tout dépend de l’utilisation que vous en ferez et de votre niveau de connaissance en jardinage. Si vous n’êtes pas du genre à avoir la main verte alors un pot connecté ou un capteur connecté offrant de nombreuses informations et une application vous indiquant les besoins spécifiques de votre plante est le plus indiqué. Si vous avez de bonnes notions en jardinage alors un capteur simple d’humidité sera sans doute suffisant. Tout dépend aussi de votre budget et du nombre de plantes que vous avez tant en intérieur qu’en extérieur.

Les capteurs de plantes qui ne sont plus disponibles en 2021

Daisy.si, un capteur pour arroser automatiquement vos plantes

Dasiy.si est un capteur à placer au pied de sa plante favorite. Une fois installé, celui-ci mesure le taux d’humidité du sol du végétal que vous souhaitez surveiller (fruit, légume, arbre, fleur…) et l’ajuste.Pour cela, Daisy.si est équipé d’une valve qui permet d’arroser la plante selon son besoin. Le capteur se plante dans la terre et est relié à un réservoir d’eau grâce à des tuyaux. Libre à l’utilisateur d’utiliser le réservoir qu’il souhaite (vase, arrosoir, bouteille, pot…). Dès lors que le niveau d’humidité diminue, le capteur va ouvrir les valves pour réhydrater la plante sans la noyer. Précisons qu’il est possible d’utiliser cet objet à l’intérieur comme à l’extérieur.

Disponible à partir de septembre 2014 au prix de 33$, Daisy.si se différencie de la concurrence grâce à une fonction unique et un prix largement inférieur aux autres produits. Présenté lors d’une campagne de financement sur le site IndieGogo, Daisy.si vient compléter le marché des capteurs de plantes connectées avec un objet permettant une gestion simple de l’arrosage de ses végétaux, en intérieur comme en extérieur.

Plant Link, le capteur de quantified self pour vos plantes

Plant Link est un dispositif intelligent permettant de vous avertir de la nécessité d’arroser ses plantes et sa pelouse ou piloter la programmation du système d’arrosage automatique comme Droplet via l’application mobile Plant Link dédiée sous iOS et Android.

Plant Link est composé d’un capteur de quantified self (à planter directement dans la terre de la pelouse ou d’un pot de fleurs) et d’une base centrale (à installer à la maison) qui communique grâce à la technologie Zigbee (utilisée dans de nombreux objets connectés comme les ampoules Hue Lux de Philips) permettant une consommation d’énergie très faible. Résultat Plant Link promet près d’un an d’autonomie pour seulement 2 piles AAAA.

Plant Link a été financé par le site de crowdfunding Kickstarter en Février 2013. Les premiers capteurs Plant Link seront livrés en Avril 2014 aux Etats-Unis pour environ $85 pour 1 base et 1 capteur et devraient être exportés en Europe à la fin de l’année 2014 pour environ 75€.



Edyn, des capteurs pour connecter et prendre soin de son jardin

Edyn est un système composé de deux capteurs et permettant de connecter son jardin pour mieux le connaitre. Au programme, on retrouve un capteur « Jardin » à planter à côté de ses plantes et qui mesure la température ambiante, l’humidité, l’intensité lumineuse et la conductivité électrique du sol. Pour venir le compléter, une valve connectée est disponible afin d’optimiser au mieux l’arrosage des plantes de manière automatique.

Disponible à partir de Mars 2015 au prix de 159$, Edyn fait partie de ces objets connectés conçus pour améliorer notre quotidien. Très simple d’utilisation et permettant de prendre soin de ses plantes facilement, il ravira les jardiniers chevronnés comme les nouveaux venus. Son seul réel inconvénient étant d’avoir une plante à surveiller, autant dire que cet objet de domotique s’adresse à tout le monde avec un seul et unique but : rendre le jardinage plus simple et accessible à tous.

GroWatch, un capteur pour surveiller vos plantations d’intérieur

Avolla est une startup française basée à Grenoble et fondée en 2013. Elle conçoit et produit des systèmes clé en main d’automatisation des équipements électriques pour cultiver les plantes d’intérieur. La solution groWatch inclut des capteurs sans fil, des prises électriques intelligentes ainsi que le stockage et la restitution des mesures avec alertes en temps réel. Son installation plug- and-play ne prend que quelques secondes. L’utilisation se fait depuis l’application mobile groWatch gratuite pour iOS ou Android ou en passant par un portail web.

groWatch change le quotidien des jardiniers d’intérieur tout en restant abordable. La box groWatch est commercialisée au prix de 199€ et les modules sans fil additionnels sont vendus à partir de 39€.

GreenIQ connecte votre jardin pour le rendre plus intelligent

Odi Dahan, le créateur de la startup israélienne GreenIQ, semble être parvenu à régler une partie de ces problèmes en mettant au point un système global qui sert à la fois à gérer l’éclairage et l’arrosage de son jardin à distance, sur l’écran de son smartphone ou de sa tablette.

GreenIQ permet selon son créateur d’effectuer une économie de près de 50% d’eau par rapport à la consommation habituelle. GreenIQ est actuellement commercialisé auprès d’acteurs institutionnels dont les municipalités, collectivités territoriales et administrations publiques. Odi Dahan compte également développer une solution alternative au WiFi.