VORWERK KOBOLD VR7

Un aspirateur robot très silencieux

Note 7,5/10 : moyenne avis sur Google

Et non Vorwerk ne fait pas que des robots de cuisine. En effet, bien loin du Thermomix, la marque allemande étend sa « Deutsch Kalität » aux aspirateurs robots. Avec son modèle KOBOLD VR7, la marque espère bien s’imposer parmi les grands du milieu et a de sacré arguments pour cela.

L’aspirateur est à l’aise sur tout type de sol et n’a pas vraiment de lacunes du côté de la localisation. En revanche, compte tenu du prix, l’absence de serpillère est dommageable, et côté entretien, cet aspirateur robot n’est pas le plus simple à nettoyer (bien qu’il s’auto-vidange) certaines parties restent manuelle et difficile d’accès.

Les plus Peu bruyant

Vidange automatique

Aspiration efficace Les moins Pas de serpillère

Application sommaire

Où Acheter l’aspirateur robot Vorwerk Kobold VR7 ?

Faut-il acheter l’aspirateur Vorwerk Kobold VR7 ? Achetez si … Vous avez besoin d’un aspirateur robot silenciux

Vous ne voulez pas perdre de temps à entretenir votre aspirateur N’achetez pas si … Vous avez besoin d’un aspirateur robot laveur.

Vous aimez avoir une application pour gérer votre aspirateur

Caractéristiques principales