Top 3 des meilleures liseuses à emmener en vacances pour lire sur la plage

Kindle Scribe

La liseuse idéale pour lire.. Et écrire !

Note 8,2/10 : moyenne globale sur internet

Quel meilleur moment que les vacances pour s’adonner à la lecture.. Et l’écriture. Ça tombe bien, la Kindle Scribe, modèle le plus haut de gamme de chez Amazon, permet de faire les deux comme sur une vraie feuille de papier grâce à un stylet. D’une facilité d’utilisation déconcertante et grâce à un toucher très agréable, cette liseuse vous permettra de noter vos réflexions, vos idées, raconter vos voyages ou encore dessiner.

Pour cela, elle est équipée d’un stylet, d’un grand écran de 10,2 pouces, de détecteurs de pression et d’inclinaison qui permettent d’obtenir un ressenti le plus réaliste possible. Outre cette fonctionnalité, la Kindle Scribe embarque tout le savoir-faire d’Amazon en termes de liseuse.

Les plus Qualité de fabrication,

Écran de qualité,

Autonomie. Les moins Exportation en PDF uniquement,

Pas de reconnaissance de l’écriture.

Acheter le Kindle Scribe au meilleur prix

Caractéristiques principales