Le marché des caméras est en pleine croissance. Et pour cause, avec la démocratisation progressive de la réalité virtuelle, son intérêt est de plus en plus significatif. Il peut cependant être difficile de s’y retrouver, c’est pourquoi, nous avons comparé les meilleures références du marché pour vous aider à faire votre choix.

A l’instar de DJI avec les drones, le marché des caméras 360 est aujourd’hui largement dominé par Insta360, une entreprise chinoise proposant une très large gamme de produits répondant à des attentes différentes. Pourtant, d’autres acteurs gagnent à être connus en proposant des caméras de qualité comme Ricoh, Garmin ou même Kodak.

Désormais, la plupart des caméras sont capables de donner l’impression au spectateur qu’il n’y a pas de caméra, ni de stick qui maintient la caméra. Ces deux éléments sont en effet supprimés numériquement de l’écran par la caméra au moment de l’assemblage. Cette fonctionnalité très pratique participe à l’immersion du spectateur dans la scène.

Insta360 Sphere

La caméra 360 pour drone Note 8/10 : moyenne globale sur internet L’Insta360 Sphere est une caméra 360° a une particularité : elle se fixe sur un drone ! Le fabricant chinois a en effet créé un modèle qui s’adapte sur le DJI Mavic Air 2 et 2S. Une fois en place, il permet de filmer dans toutes les directions en faisant disparaître le drone en lui-même. Cette solution permet de réaliser des plans jusqu’alors impossibles. Côté technique, ce modèle peut filmer en 6K à 30 images par seconde, peut enregistrer pendant 48 minutes et dispose du Bluetooth ainsi que du Wi-Fi. Finalement, son seul défaut est son manque de compatibilité : il ne peut être fixé que sur les Mavic Air 2 et 2S. Les plus Concept original

Images de bonne qualité

Nombreuses possibilités de vidéos

Application intuitive Les moins Peu de drones compatibles

Prix élevé si on ajoute celui du drone Acheter l’Insta360 Sphere au meilleur prix Faut-il acheter l’Insta360 Sphere ? Achetez si … Vous avez un DJI Mavic Air 2 ou 2S,

Vous voulez multiplier les possibilités de votre drone. N’achetez pas si … Vous n’avez pas de drone Caractéristiques principales RESOLUTION VIDEO 5,7K 30FPS FORMAT VIDEO INSV STREAMING LIVE – COMPATIBILITE IOS et ANDROID CONNECTIVITE WIFI / BLUETOOTH TYPE STOCKAGE CARTE MICROSD AUTONOMIE 48 MINUTES ANNEE DE SORTIE 2022

La fonction streaming, c’est quoi ? La fonction streaming permet de diffuser en direct ce que l’on est en train de filmer sur des plateformes comme Youtube ou Facebook.

Garmin Virb 360

La caméra 360° toute en solidité Note 7,6/10 : moyenne globale sur internet Sortie en 2018, la Garmin Virb 360 n’est pas de première jeunesse. Pourtant, elle propose une qualité d’image satisfaisante en 4K et 30 images par seconde. De plus, la stabilisation proposée par le fabricant américain est réellement convaincante. Côté fabrication, Garmin prouve encore une fois l’étendu de son savoir-faire en offrant à cette caméra un look robuste et une excellente étanchéité. On apprécie également la présence d’une batterie amovible disposant d’une heure d’autonomie. Enfin, Garmin oblige, la caméra dispose de capteurs comme un accéléromètre, un baromètre ou un GPS qui fournissent de nombreuses informations en mode réalité augmentée. Les plus Design robuste

Etanche à 10 mètres

Batterie amovible

Nombreux capteurs additionnels Les moins Qualité d’image inférieure à certains concurrents Acheter la Garmin Virb 360 au meilleur prix Faut-il acheter la Garmin Virb 360 ? Achetez si … Vous recherchez avant tout une caméra 260 solide.

Vous cherchez un modèle capable de vous accompagner dans vos expéditions.

Avoir des capteurs supplémentaires vous intéresse. N’achetez pas si … Vous voulez la meilleure qualité d’image du marché. Caractéristiques principales RESOLUTION VIDEO 4K à 30ips RESOLUTION PHOTO 15MP FORMAT VIDEO STREAMING LIVE OUI AVEC IPHONE COMPATIBILITE CONNECTIVITE WIFI / BLUETOOTH / GPS TYPE STOCKAGE CARTE MICROSD AUTONOMIE 65 MINUTES ANNEE DE SORTIE 2018

Samsung Gear 360

La caméra 360 façon Samsung Note 6,8/10 : moyenne globale sur internet Samsung aussi a tenté l’aventure des caméras 360 avec une certaine réussite. La Gear 360 dispose en effet de sérieux points forts comme la qualité du stitching, la facilité d’utilisation et la possibilité de faire du streaming live à 360°. Malheureusement, le modèle accuse le poids des années et a quelques défauts. L’image est seulement en 4K, la batterie n’est pas amovible et il faut une bonne luminosité, sous peine d’avoir des images de très mauvaise qualité. Le prix reste également relativement élevé par rapport à la concurrence. Enfin, elle n’est pas compatible avec tous les modèles de smartphones. Les plus Facilité de prise en main

Stitching de qualité

Design original

Streaming live possible Les moins Qualité des images inférieure à la concurrence

problèmes de compatibilité Acheter la Samsung Gear 360 au meilleur prix Meilleur prix Amazon Marketplace Samsung New Gear 360 Référence R210 Vidéos et Photos 4K - Blanc Blanc 198.99 € 0 € 198.99 € Voir Faut-il acheter la Samsung Gear 360 ? Achetez si … Vous avez un smartphone Samsung,

Vous recherchez une caméra facile à prendre en main. N’achetez pas si … La qualité des images est votre priorité,

Vous n’avez pas de smartphone Samsung. Caractéristiques principales RESOLUTION VIDEO 4K RESOLUTION PHOTO 8MP FORMAT VIDEO – STREAMING LIVE OUI COMPATIBILITE iOS / ANDROID (SAMSUNG) CONNECTIVITE WIFI / BLUETOOTH TYPE STOCKAGE MicroSD ANNEE DE SORTIE 2017

Insta360 Titan

La caméra 360° comme au cinéma Note 7,6/10 : moyenne globale sur internet Présentée au CES 2019, l’Insta 360 Titan est la caméra 360 de tous les superlatifs. Avec ses 8 capteurs micro 4/3, sa résolution 11K (!) et sa stabilisation mécanique, elle a toutes les qualités pour produire des images remarquables. Connectée, elle permet également la diffusion de contenu en streaming live jusqu’à 8K. Il est possible d’obtenir les images ou les vidéos enregistrées sans « stitching » pour faire le collage en post production grâce au plugin Premiere Pro. Enfin grâce Farsight Live Monitoring, il est possible de prévisualiser les images en 30 FPS jusqu’à 300 mètres de distance. Ces performances resteront cependant l’apanage d’une élite de professionnels à cause du tarif exorbitant de cette caméra. Les plus Définition d’image exceptionnelle

Live stream possible

Portée de la télécommande Les moins Prix

Encombrement Acheter la Insta360 Titan au meilleur prix Faut-il acheter l’Insta360 Titan ? Achetez si … Vous êtes professionnel et recherchez une manière nouvelle de diffuser du contenu en direct,

Vous voulez bénéficier des possibilités qu’autorisent les caméras 360 sans faire de compromis sur la qualité d’image. N’achetez pas si … Vous avez, comme tout le monde, un budget limité. Caractéristiques principales RESOLUTION VIDEO 11K RESOLUTION PHOTO FORMAT VIDEO MP4 STREAMING LIVE OUI COMPATIBILITE iOS / ANDROID CONNECTIVITE WIFI / GPS TYPE STOCKAGE 9 lecteurs de cartes SD ANNEE DE SORTIE 2019

Le stitching, c’est quoi ? Le stitching correspond au fait d’assembler les vidéos filmées par les différents objectifs d’une caméra 360. Souvent réalisé par un logiciel interne à la caméra, le stitching est une étape importante qui définit en partie la qualité de l’image obtenue. Lorsque l’assemblage est bien réalisé, il est quasiment impossible de distinguer à quel endroit l’image a été assemblée.

La caméra 360 est une caméra qui filme non pas au format rectangulaire habituel, mais enregistre une image sphérique ou hémisphérique. Pour cela, elle dispose d’un ou plusieurs capteurs équipés de d’objectifs adaptés de type fish-eye. La caméra 360 peut-être utilisée de deux manières différentes.

La diffusion d’une vidéo sphérique pour accroître l’immersion du spectateur

C’est l’utilisation la plus évidente de la caméra 360 : créer une vidéo ou une photo sphérique qui permettra d’accroître le sentiment d’immersion du spectateur. Ce format est parfois disponible sur Youtube par exemple et est particulièrement adapté avec un casque de réalité virtuelle. Il est ainsi possible en quelque sorte de naviguer dans l’image et de regarder dans toutes les directions.

Le recadrage en post production pour multiplier le champ des possibles

L’autre intérêt de la caméra 360 est d’utiliser cette image sphérique en post-production pour en tirer des plans au format rectangulaire standard avec la possibilité de simuler des mouvements de caméras à postériori. Cette technique permet aux vidéastes de réaliser facilement des plans normalement très complexes.

Pourquoi acheter une caméra 360° ?

Grâce à ses nombreuses fonctionnalités, la caméra 360 conviendra pour de nombreux usages différents, et vous permettra même de faire des choses que vous n’imaginiez même pas !

Créer des visites virtuelles Particulièrement utilisées par les agents immobiliers par exemple, les caméras 360 permettent de créer facilement des visites virtuelles de bâtiments en permettant au spectateur d’avoir l’impression de se balader dans le lieu en question. Si vous habitez loin de votre famille par exemple, la caméra 360 vous permettra de montrer à vos proches votre maison en détail.

Donner plus de vie à vos souvenirs Vous voulez immortaliser un anniversaire, un mariage ou tout simplement les premiers pas de votre enfant ? La caméra 360 vous permettra de revoir inlassablement cet instant dans ses moindres détails. Il permet également de ne pas se soucier du cadrage pour vraiment profiter de l’instant.

Que vous soyez adepte d’un sport extrême ou que vous souhaitiez tout simplement garder une trace de votre dernière randonnée en montagne, la caméra 360 répondra présente !

Se lancer dans le monde de la VR Regarder du contenu de réalité virtuelle grâce par exemple au Meta Quest 2, c’est bien. En créer c’est encore mieux ! Et pour cela, rien de mieux qu’une caméra 360. Celle-ci vous permettra en effet de créer des images compatibles avec les casques de réalité virtuelle.

Gagner en originalité lors de vos montages vidéos Si vous êtes vidéaste amateur ou professionnel, la caméra 360 vous permettra de vous affranchir d’un grand nombre de contraintes techniques pour la réalisation de plans normalement complexes. Elle permet également de corriger en post production des cadrages normalement ratés.

Diffuser du contenu en live La plupart des caméras 360 actuelles permettent désormais de diffuser du contenu en direct. Cela permet notamment de créer des évènements interactifs sur les réseaux sociaux.

Quels critères pour choisir une caméra 360° ?

Vous êtes décidé à investir dans une caméra 360 ? Très bien, vous allez cependant devoir prendre en compte certains paramètres pour faire le bon choix. Voici les plus importants.

La qualité vidéo (résolution + fréquence d’images) Filmer en 360 c’est bien, c’est encore mieux si la qualité suit. La 4K est une résolution minimale, surtout si vous comptez recadrer votre image en postproduction. On conseille une résolution plus proche des 6K qui permettra d’obtenir une bonne qualité d’image. Côté fréquence d’image, le 30 fps pourra convenir dans la plupart des situations, mais le 60 fps apportera une certaine fluidité, en particulier si vous comptez l’utiliser pour des évènements sportifs par exemple.

L’usage que vous souhaitez en faire Des vidéos sportives aux vlogs, les caméras recouvrent des usages multiples. C’est pourquoi il faut bien choisir la caméra qui répond de la meilleure façon à vos besoins. Certaines caméras peuvent remplir plusieurs usages à la fois. Dans le cas du sport, privilégiez logiquement des produits robustes et faciles à porter.

L’assemblage ou stitching Les caméras contiennent deux objectifs ou plus, pour obtenir une véritable vidéo en 360 les deux vues doivent être assemblées. Cet assemblage peut se faire directement par le biais de la caméra ou sur l’application/logiciel de montage relié(e) à celle-ci. À vous de voir laquelle de ces possibilités vous satisfait le plus. Veillez à ce que la caméra 360 que vous désirez acheter fasse un stitching propre. Dans le cas contraire, il est possible de plus ou moins voir les démarcations entre les captures de chaque objectif.

La capture du son Votre image est en 360° mais votre son pas forcément ! Tout dépend de l’équipement de votre caméra, certaines ne possèdent qu’un seul micro et auront donc une prise son monophonique. À l’inverse, des caméras comme la Theta Z1 en compte 4 ce qui leur procure un son spatialisé.

Le montage et logiciels Vous allez y passer du temps sur l’application pour produire de belles vidéos ! Ne négligez donc pas la partie montage. Les applications et logiciels sont plus ou moins optimisés selon les modèles.

L’autonomie L’autonomie varie selon les modèles. Les caméras sportives tiennent souvent plus longtemps que celles qui destinent leur contenu au partage sur les réseaux sociaux. Les batteries amovibles sont un vrai plus pour prolonger l’autonomie de votre caméra.

Le budget Les caméras représentent un petit investissement. En effet les prix se situent entre 300 et 600 euros sans compter les caméras pour professionnels. Dans ces prix-là, vous avez accès à des caméras de très bonne facture offrant toute une gamme de fonctionnalités.

Les accessoires Si vous pouvez acheter une caméra 360 seule, certains fabricants proposent des accessoires qui peuvent s’avérer très pratiques comme un stick, un trépied ou encore boîtier de protection. Insta360 va encore plus loin en proposant par exemple le Drifter qui permet de lancer sa caméra sans l’abîmer ou encore une corde spécifique qui vous permettra de créer un effet à la Matrix.

