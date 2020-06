Vous avez presque trois mois de vacances d’été, vos enfants sont agités et vous n’avez plus d’idées d’excursions. Ou peut-être que votre élève a simplement besoin d’une remise à niveau culturel avant de reprendre les livres cet automne. Heureusement pour vous, un smartphone ou une tablette pourrait être pour vos enfants le moyen de voir des objets historiques et des œuvres d’art de renommée mondiale, le tout au moyen d’une application.

Paris Musée, l’application musée officielle de la ville de Paris

Paris Musée est une application appartenant à la Ville de Paris. Elle rassemble les collections numériques des 14 musées de la capitale : Catacombes, crypte archéologique de Notre-Dame, maisons de Balzac et Victor Hugo, musées Bourdelle, Carnavalet, Cernuschi, Cognacq-Jay, Vie Romantique, général Leclerc – Libération de Paris – Jean Moulin, Zadkine, Art moderne de la Ville de Paris, Palais Galliera et Petit Palais. L’app est régulièrement mise à jour. Un incontournable pour visiter Paris sans se lever de son canapé.

eion : la startup française invente galerie d’art 2.0 pour les professionnels des arts visuels

Eion est une plateforme qui permet de découvrir des expositions de musée et de galeries d’art, ainsi que des books de créatifs. Tout se fait via une application, encore en phase de bêta à l’heure actuelle. La plateforme présente notamment des collections inédites de créateurs. Véritables trésors méconnus des musées et qui restent difficilement accessibles au grand public. La startup française invite aussi les créatifs en art visuel du monde entier à se retrouver sur cette plateforme en communauté pour partager leurs collections et oeuvres d’art sur cette galerie 2.0. Tout le monde y est gagnant, le grand public qui accède aux travails des créatifs présents et passés. Les diffuseurs bénéficient d’un nouveau canal de distribution. Et bien sûr les créatifs eux-mêmes qui bénéficient des fonctionnalités de l’application. Pour le moment, la plateforme est disponible en application sur iOS et sur navigateur web.

American Museum of Natural History : pour voir des dinosaures avec ses enfants

Une visite virtuelle du célèbre Museum Of Natural History de la ville de New York ça vous dit ? C’est ce que propose cette application officiellement développée par l’institution américaine. Mention spéciale à la partie dinosaure qui permet de retrouver les ossements reconstitués de ces créatures du fond des âges. Les fiches descriptives sont claires et simples à comprendre.

Cette application comprend tous les points forts du musée, de la baleine bleue au barosaurus. Faites vous-même une visite rapide et préparez une chasse au trésor pour votre enfant. Au cours de notre test, nous avons même eu droit à un jeu qui nous pose des questions sur notre visite. Nous commencerons par vous poser une question : “En quelle année Lucy, un squelette d’hominidé primitif exposé au musée, a-t-il été découvert par un scientifique ?”

Guggenheim : Une visite 2.0 du célèbre musée d’art

Avec ses expositions de la collection d’art quelque peu excentrique de Solomon Guggenheim, la galerie inhabituelle conçue par William Muschenheim à la demande de Hilla Rebay, conservatrice de la fondation et directrice du musée, a permis à de nombreux visiteurs de découvrir pour la première fois les grandes œuvres de Vassily Kandinsky.

L’application de ce musée fait écho au style architectural du bâtiment conçu par Frank Lloyd Wright lui-même : moderne, épuré et facile à naviguer avec ses galeries à code couleur. Des visites audios et visuelles des expositions actuelles, ainsi que de la collection permanente du musée, permettent aux utilisateurs d’avoir une vue complète de ses offres.

Love Art: National Gallery : Une application qui vous transporte dans le plus grand musée d’art de Londres

Cette application de mini-tour offre des audioguides, des informations détaillées et la possibilité de zoomer sur 250 œuvres d’art de maîtres tels que Vincent Van Gogh et Johannes Vermeer. Nous adorons la fonction Insight. Elle permet aux utilisateurs de choisir un sujet comme “triomphe” ou “inspiration” et de trouver des œuvres qui s’inscrivent dans ce thème. Même si l’application connait parfois des ralentissements, elle est bien conçue et permet facilement de se balader d’une collection à une autre. On se surprend même à ne pas voir le temps passé sur son téléphone une fois plonger dans l’univers de ce musée.