Masque de Ski : les 5 meilleurs modèles pour briller sur les pistes

Pour n’importe quel sport de glisse, l’équipement est la première chose à laquelle penser. Le masque en est l’un des plus importants et de nombreux modèles existent pour tous les gouts.

Pendant les sports d’hiver, la sécurité et le style prime pour un confort sans danger. Afin d’y parvenir, un accessoire est indispensable : le masque. En protégeant contre les UV ravageurs qui se reflètent sur la neige, ils permettent de descendre les pistes peu importe le temps. Avec un prix allant de 30€ à plus de 300€, voici une sélection des meilleurs modèles pour la saison à venir.

Masque de ski Wedze 500 HD : le meilleur à petit prix

C’est la nouveauté de la saison 2023/2024, le masque de Décathlon se place déjà comme l’un des meilleurs rapports qualité/prix du marché. Difficile de rivaliser avec le tarif qu’il propose. Affiché à 30€, il est idéal pour assurer une protection complète des yeux contre les intempéries et le soleil. Son grand champs de vision et son système anti-buée en font un très bon produit que l’on ne peut que recommander.

Masque Line Miner de Oakley : le confort à bon rapport qualité/prix

Avec sa grande taille, le masque de la marque connue pour ses lunettes peut se targuer d’être particulièrement confortable. La vision périphérique est large et les personnes avec des grosses têtes n’auront aucun mal à le porter.

Côté protection, le Line Miner embarque une bonne gestion de la lumière et un anti-buée efficace. Il coûte 160€, ce qui en fait un bon milieu de gamme.

Masque Zonula de POC : une protection complète

Changement de catégorie avec le masque Fovea proposé par POC, spécialiste des équipements de glisse. Avec son système de verre miroir interchangeable, il est possible de choisir sa protection UV en fonction du temps.

Le masque s’adresse à tous styles de ski, des sportifs de l’extrême aux ballades entre amis. La marque suédoise, habituée à fournir les plus grands sportifs, propose ici un modèle adaptable pour 220€.

Masque de ski 4D MAG de Smith Optics : le haut-de-gamme

Le masque le plus haut de gamme de la marque Smith est parmi ce qu’il se fait de mieux dans sa catégorie.

Avec un grand choix de couleur pour tous les gouts, ses caractéristiques donnent envie : changement d’écrans pour la luminosité en un claquement de doigt, protection avec une vision parfaitement nette, ventilation et anti-buée dernier cri. Pour 340€, c’est le nec plus ultra du masque en termes de performances et de confort. Testé et approuvé par l’équipe cet hiver!

Masque Injection de Chloé : le plus luxueux

La maison de mode française s’est lancée dans les équipements de sports d’hiver en proposant un masque design et chic.

En collaboration avec la marque Fusalp, ce masque est le parfait mélange entre la classe à la française et les qualités requises pour un confort optimal lors de sa session de glisse. Seul hic, il faudra débourser 360€ pour s’attacher les faveurs de ce modèle de luxe.