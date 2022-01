Comme les objets ennuyeux et banals du quotidien des gens sérieux, les jouets connaissent eux aussi une transition vers la connectivité. Moins simple que les jouets classiques, mais toujours plus simple qu’un montage de Lego, ils offrent de nouvelles possibilités et interactions à vos enfants. Drone, réalité augmentée, robot, Noël est déjà passé, mais on ne va pas s’empêcher quelques achats compulsifs quand même !

Mario Kart Live Home Circuit : la course en réalité augmentée

Si vous possédez déjà une Nintendo Switch, la firme japonaise vous offre la possibilité de jouer à Mario Kart avec votre salon en guise de circuit. Pour cela, vous vous retrouvez avec un mini kart télécommandé équipé d’une caméra. Ainsi, vous le dirigez de puis votre Switch avec la retranscription en temps réel de ce que Mario voit. À l’aide d’une panoplie de petit carton, vous pouvez disposer les checkpoints de votre futur circuit. Une fois cette tâche effectuée, il faut prendre le contrôle du kart pour délimiter le tracé. Précisons que la distance entre ce dernier et console peut aller jusqu’à 10 mètres. Fin de l’installation, place au jeu ! Dès que la course se lance, la console fait passer à votre maison un lifting de réalité augmentée. Vous pouvez alors voir sur l’écran le tracé du circuit, les objets dessus ainsi que les concurrents à éliminer.

Lego Super Mario : un niveau de Mario en brique

On reste avec le plombier moustachu pour cette fois. Lego a commercialisé toute une gamme de briques dans l’univers du royaume champignon. Le concept ? Monter des niveaux semés d’embûches et d’ennemis pour les parcourir avec la figurine de Mario. Celle-ci se connecte en Bluetooth avec votre smartphone via une application dédiée pour afficher le bilan de votre aventure. Comment ça marche ? Et bien la figurine possède un capteur entre ses pieds qui détectent ce sur quoi elle se trouve. Ainsi une brique verte est reconnue comme de l’herbe et une brique rouge comme de la lave. En outre, les différents ennemis du niveau arborent un code barre lui aussi identifié par le capteur sur lequel il faut faire sauter Mario pour les vaincre. En collaboration avec Nintendo, Lego propose des dizaines d’extensions pour étendre toujours plus la quantité de niveau disponible et le trou dans le porte feuille des parents.

Littlebits Star Wars Droid Inventor Kit : Un R2 D2 qui vous apprend à coder

On reste sur une licence connue avec ce R2D2 en kit à monter soi même. Sa boîte contient une trentaine de pièces avec notamment des composants électroniques, le tout étant évidemment facile à assembler. Pas de manuel pour le montage, c’est une application qui vous accompagne pas à pas. Une fois sur pieds, le droïde se connecte et se contrôle depuis cette même application. L’utilisateur peut entre autres le déplacer à sa guise et jouer des sons. En outre l’application intègre des « missions » qui sont en fait des modes de fonctionnement variés. Pour en bénéficier, il remonter le droïde d’une manière spécifique. Le but du jouet étant de le modeler pour en faire ce que l’on en veut. Il est notamment possible de le programmer pour qu’il se déplace ou se comporte d’une certaine manière. Par exemple, l’utilisateur peut faire en sorte qu’il se mette à fuir en criant dès qu’il détecte un mouvement.

Sphero Mini : une balle robot ?

Cela peut paraître étrange, mais oui c’est une sphère que l’on peut contrôler depuis son smartphone via une connexion Bluetooth. La différence avec le R2D2 cité plus tôt c’est qu’elle se montre beaucoup plus véloce. En effet, elle peut aller jusqu’à 1 mètre par seconde ce qui équivaut à 3,6 km/h. Et on vous assure, c’est largement suffisant. Que vous la dirigiez avec l’écran tactile de votre smartphone ou avec le gyroscope de ce dernier, vous avec un contrôle vraiment précis entre les mains. Ce qui la rend particulièrement satisfaisante et amusante à utiliser. En outre, ce jouet représente une excellente initiation à la programmation. Vous pouvez « coder » une suite de mouvement depuis votre téléphone et choisir précisément les angles de déplacement ainsi que la vitesse de la balle.

La boîte contient également un petit jeu de plots et de quilles miniature qui ne demande qu’à se faire rentrer dedans.

Anki Overdrive : encore de la course sur circuit avec des petites voitures ?

En soit, ce type de jouet existe depuis longtemps. Sauf que là, nul besoin de s’encombrer d’une ou plusieurs télécommandes avec des piles toujours déchargées. Montez le circuit magnétique de votre choix parmi les huit disponible, placez-y la ou les voitures et servez-vous de votre smartphone pour les contrôler. Vous gérez évidemment l’accélération et la direction, mais aussi l’utilisation des armes de votre voiture pour prendre l’avantage. Vous pouvez donc affronter vos amis ou les différentes IA des bolides dans des courses particulièrement nerveuses.

Pas de pile non plus pour les voiturettes, elles se rechargent à l’aide d’un socle. C’est pratique !