Manger ses propres fruits et légumes est un gage de satisfaction mais a aussi un coût : le potager demande beaucoup de temps et d’argent. Heureusement, de nombreuses innovations sont développées année après année pour rendre l’entretien de son potager plus facile et plus accessible. Nous avons sélectionné pour vous 10 objets innovants dont vous ne pourrez plus vous passer.

Avec l’arrivée de l’été, le potager et le jardin prennent tout leur sens. Mais lorsqu’on est débutant, le nombre de paramètres à prendre en compte peut se montrer intimidant voire même décourageant pour cultiver son potager. Heureusement, des innovations arrivent chaque année sur le marché pour nous faciliter la vie au potager et pour rendre son entretien plus facile mais aussi plus ludique. Des capteurs d’hygrométrie aux potagers autonomes en passant par des outils manuels perfectionnés, nous avons épluché le web et déniché pour vous les 10 accessoires du potager qui vous changeront la vie !

La grelinette, une renaissance plus qu’une innovation

Dans le monde de l’innovation, la grelinette fait figure de grand-mère. En effet, elle a été brevetée par son inventeur André Grelin en 1964. Longtemps restée méconnue, elle a été remise au gout du jour avec l’essor de la permaculture, un système de culture intégré et évolutif qui s’inspire de la nature.

La grelinette a révolutionné la préparation de la terre du potager car elle permet notamment d’aérer le sol sans le retourner afin de préserver les différentes strates du sol. Grâce à sa forme particulière avec ses deux manches, son utilisation s’avère ergonomique et peu fatigante, ce qui prévient notamment les maux de dos. En résumé, elle permet un entretien du sol sans le traumatiser et sans vous fatiguer !

La marque Leborgne dont la réputation de ses outils n’est plus à prouver propose sa version de la grelinette à un tarif de 94,18€ sur Amazon.

Eve Aqua, le contrôleur d’arrosage intelligent !

Bien arroser son potager constitue l’une des étapes clés pour obtenir une bonne récolte, mais c’est une tâche qui peut se montrer contraignante. Il est en effet conseiller d’arroser à l’aube et chaque plant dispose de ses propres besoins. Le système Eve Aqua, un programmateur intelligent et compatible avec Google Home et Siri, vous permettra d’optimiser votre arrosage en fonction de vos besoins et de la météo.

Connecté à votre téléphone par le biais du Wifi de votre maison, ce boitier disposé à la sortie de votre robinet d’eau extérieur vous permet de programmer à l’avance vos périodes d’arrosage, estime votre consommation en eau et dispose d’un arrêt automatique. Vous pourrez donc vous occuper de votre potager en toute sérénité tout en ayant une vision concrète de votre consommation d’eau.

Le Eve Aqua, disponible au prix de 89,99€ sur Amazon, est compatible avec les plus grandes marques d’arrosage du marché comme Gardena ou encore Karcher et peut être associé par exemple à un système d’arrosage de type goutte à goutte ou de tuyère enterrée en fonction de la forme de votre potager et de vos plants.

Kajo, l’indispensable panier de récolte revisité et fabriqué en France

Quand vient l’heure des récoltes, le panier constitue un des outils les plus importants du jardinier. Jadis en osier, le panier de récolte brillait par sa robustesse et permettait de ramasser facilement les légumes. La marque Kajo propose une version améliorée de ce panier de récolte facilement lavable et au design réussi.

Outre la possibilité d’être empilés, les paniers Kajo se distinguent par leur fonction de stockage ! En effet, il sont largement aérés et disposent de pieds rabattables qui permettent leur superposition. Vous n’aurez ainsi plus à déplacer vos récoltes une fois ramassées.

Disponibles en de nombreuses tailles et couleurs comme ce modèle de 4L couleur Tilleul à 8,60€, il apportera une touche de fraicheur à votre jardin comme à votre intérieur !

Gardena Smart Sonde, la sonde qui vous indique la qualité de votre sol !

Pour avoir des récoltes abondantes dans son potager, il est nécessaire d’assurer à chaque plantation un apport optimal d’eau et de lumière. Pour améliorer la qualité de l’arrosage ou de l’ensoleillement de votre jardin, la sonde météo de chez Gardena va devenir votre meilleure alliée !

A l’instar des pots de fleurs connectés, cette sonde à planter dans le potager est capable de vous indiquer l’humidité du sol mais également l’intensité lumineuse et la température extérieure. Autant de paramètres qui vous seront utiles pour adapter votre entretien et ainsi obtenir de délicieux fruits et légumes. Tous les résultats sont accessibles via l’application Smart Gardena.

Grâce à sa qualité de fabrication et sa tête plate qui lui permet d’être enfoncée dans le sol, vous pourrez passer la tondeuse par dessus sans aucun problème. Pour aller plus loin, Gardena a développé des commandes d’arrosages connectées qui vous permettront de gérer l’arrosage de votre jardin à distance.

La sonde Gardena Smart est disponible sur Amazon au prix de 79,04€.

Le Veritable Connect, un potager d’intérieur connecté

Vous voulez profiter des bienfaits du potager mais n’avez pas le temps de vous en occuper ou n’avez pas la main verte ? La marque Veritable a créé une jardinière d’intérieur entièrement autonome disposant d’un éclairage LED horticole et d’un système d’irrigation. Vous n’avez d’ailleurs même plus à faire les plantations, car l’entreprise vend des « lingots » qui contiennent à la fois les graines mais aussi tous les nutriments nécessaires aux plantes voulues. Connecté, ce potager d’intérieur vous notifie d’informations régulières sur votre smartphone et vous donne de nombreux conseils tout au long de la vie du potager.

Enfin, son design soigné et son excellente qualité de fabrication apporteront une touche de modernité à votre cuisine.

Le modèle entièrement connecté avec une capacité de 4 lingots est vendu à 259,90€ sur Amazon.

Un potager vertical, idéal pour les petits espaces !

Cultiver des pommes de terre sur un balcon parait impensable. Et pourtant, la marque Gusta Garden a trouvé la solution ! Cette tour composée de plusieurs bacs de 14L vous permet de faire pousser 3 plants de pomme de terre par étage mais aussi des fraises, des salades ou encore des plantes aromatiques sur votre balcon ou votre terrasse.

Disponibles en version à 3 ou 4 étages, vous pourrez désormais disposer d’un véritable potager sur votre balcon pour un tarif contenu de 49,90€ pour le modèle à 4 étages sur Amazon.

Le composteur rotatif, pour diminuer vos déchets alimentaires !

Le compost est une technique ancestrale qui permet de transformer les déchets alimentaires en nutriments indispensables à la vie du potager. Mais le composteur traditionnel demande du travail. En effet, il est nécessaire d’en mélanger régulièrement le contenu pour l’aérer et accélérer le processus de transformation des déchets.

Avec le composteur rotatif Maze de 245L, cette corvée est terminée ! Pourvu de 2 bacs, il a le même fonctionnement qu’un composteur classique mais dispose d’un système d’aération largement optimisé pour accélérer le processus de transformation. Mieux encore, il est possible de mélanger l’ensemble de la matière à l’intérieur d’un simple mouvement de la manivelle latérale. Pour finir, il est inaccessible pour les rongeurs et sa conception empêche la propagation des mauvaises odeurs.

Disponible sur Amazon au prix de 319€, il changera votre vision du compost et donc du potager.

L’effaroucheur à eau, véritable garde du corps de votre potager

Après de longues semaines de préparation et d’entretien du potager vient le moment des récoltes. A condition qu’il en reste ! En effet, de nombreux animaux en particulier les oiseaux sont friands de tous ces légumes qui garnissent votre potager.

Pour vous assurer des récoltes conséquentes, la société Gardigo a mis au point un effaroucheur à eau qui fonctionne avec un détecteur de mouvement. Ce système se révèle particulièrement efficace en arrosant les animaux sans les agresser. Il est cependant conseillé de le connecter à une cuve de récupération d’eau de pluie pour éviter un gaspillage de l’eau trop important.

L’effaroucheur à eau est disponible sur Amazon au prix de 43,99€.

Fiskars Quickfit, un manche pour tous les outils

L’entretien d’un potager demande un grand nombre d’outils comme des bêches, râteaux, binettes ou autre serfouettes. Seulement voilà, tous ces outils sont encombrants et on a parfois du mal à leur trouver une place pour les ranger.

Dans cette optique, Fiskars a lancé une nouvelle gamme d’outils de jardin à manche interchangeables : la gamme Quickfit. Ce système d’attache rapide permet de n’avoir qu’un seul manche pour une multitude d’outils et ainsi de gagner de la place. Pratiques et robustes, ces outils deviendront vos nouveaux compagnons de jardinage à longueur d’année.

Vous pouvez retrouver l’ensemble de la gamme Fiskars Quickfit sur Amazon comme cette griffe à 3 dents au prix de 9,55€. En fonction de vos besoins, vous pourrez opter pour un manche standard en aluminium à 13,93€ ou d’un manche court pour les petites tâches.

Serre permaculture autonome

L’entreprise myfood propose aux professionnels comme aux particuliers des serres clés en main et connectées. Ces serres bioclimatiques aux nombreuses options permettent d’obtenir fruits et légumes à longueur d’année moyennant très peu d’entretien puisqu’il est annoncé qu’une à deux heure par semaine suffit. Conçues pour être les plus autonomes possibles, ces serres peuvent fonctionner de manière autonome jusqu’à 3 semaines. En outre, le fabricant propose à tous ses clients une assistance professionnelle.

Disponibles en 2 tailles, le modèle City est idéal pour deux personnes tandis que le modèle Family se destine aux familles. Compter tout de même 5290€ pour le petit modèle dans sa version la plus basique. Plus de renseignements sur le site du fabricant.