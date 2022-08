L’arrivée de l’été sonne le retour au jardin pour la sieste, le jeu ou les barbecues. Pour en profiter comme il se doit, les jardins et terrasses peuvent être agrémentés d’objets innovants qui en facilitent l’entretien et en améliorent le confort. Nous avons sélectionné pour vous les 14 objets indispensable à votre jardin !

Le jardin sous toutes ses coutures, une institution en France

En France, le jardin est une véritable institution. En effet près de 63% des français disposent d’un espace extérieur ! Cependant, qu’il s’agisse d’un jardin ou d’une terrasse, les espaces extérieurs demandent un entretien conséquent. Il faut chaque année préparer la terre, s’occuper des plantes et des fleurs tout en veillant à limiter sa consommation d’eau, d’énergie et de produits chimiques comme les engrais.

Le secteur du jardin et des espaces extérieurs est en pleine expansion. Chaque année, l’avancée de la recherche et de l’innovation entraine la mise au point de nouveaux objets simples d’utilisation qui permettent d’optimiser l’entretien et le confort du jardin. Ce type de produit souvent connecté facilite la gestion du potager, des jardinières à fleur tout en optimisant la consommation d’eau. D’autres objets permettent d’apporter le confort de la maison à l’extérieur et de profiter des soirées d’été de la meilleure des manières. Voici les nouvelles innovations connectées à des prix variés qui amélioreront le confort de votre jardin et agrémenteront la décoration de votre jardin par leur design.

Vous voulez donner une ambiance féérique à votre jardin ? Alors ces pierres lumineuses sont faites pour vous ! Elles amèneront de la couleur à votre jardin tant la journée que la nuit et deviendront un élément central de votre décoration. Pour des espaces plus petits ou en intérieur, ces pierres lumineuses pourront servir de décoration de table dans votre maison, ou recouvrir la terre de votre jardinière.

Où acheter des pierres lumineuses au meilleur prix ? Voir le meilleure prix sur Aliexpress Voir l’offre Un lot de 100 pierres vertes, rouges ou bleues est disponible à partir de 3,10€

Le Spa Gonflable, summum de la détente

Quel meilleur moyen de profiter des longues soirées d’été qu’en se prélassant dans un jaccuzzi ? Cette perspective longtemps inaccessible pour le commun des mortel est devenue possible grâce au développement des spa gonflables. Il en existe aujourd’hui de toutes les tailles, formes et couleurs, alors pour vous aider à faire votre choix, retrouvez notre guide des meilleures jacuzzis gonflables et trouvez celui qui prendra place dans votre jardin !

Le Intex Pure Spa Sahara affiché à 499€ est par exemple un must de design et de praticité !

Le brumisateur de jardin pour rafraichir votre terrasse

Avec les canicules qui se multiplient, la chaleur peut devenir difficile à supporter même depuis une terrasse ombragée. Heureusement, il existe une solution presque miraculeuse : les brumisateurs de jardin !

Le système de brumisation de la marque Landrip est l’un des plus pratiques au niveau de l’installation. Il se branche sur n’importe quel tuyau d’arrosage avec un raccord rapide. L’eau est ensuite distribuée via un tuyau équipé à intervalle régulier de petites buses diffusant une brume rafraichissante. Le tuyau peut être fixé à votre parasol ou à votre pergola à l’aide des attaches fournies.

Ce brumisateur Landrip, disponible sur Amazon au prix de 52,99€, permettra de transformer votre terrasse en havre de paix et de fraicheur !

Les guirlandes lumineuses, faire de votre jardin un espace cocooning

Les guirlandes lumineuses sont les parfaits accessoires pour créer une ambiance chaleureuse dans votre jardin en y apportant une touche de lumière. Leur alimentation électrique peut cependant devenir un véritable casse-tête. Pour allier facilité d’utilisation et économie d’énergie, il existe des guirlandes lumineuses solaires qui les rendent autonomes.

Nous avons sélectionné pour vous ce modèle disponible sur Amazon au prix de 26,99€. Ces petits lampions résistants à la pluie diffusent une lumière douce et chaude pour agrémenter votre terrasse. En outre, leur panneau solaire déporté vous assure une réelle autonomie peu importe où vous disposez votre guirlande.

Le hamac gonflable Orsen, l’accessoire indispensable à la farniente

Créé il y a quelques années le hamac gonflable est rapidement devenu un indispensable des espaces extérieurs grâce au confort qu’il procure et a sa facilité de mise en place. Prenant peu de place une fois rangé, il vous permettra de profiter d’un bain de soleil dans le plus grand des conforts.

Vous pouvez le retrouver sur Amazon au prix de 46,99€ dans de nombreux coloris différents.

JBL Flip 5, une enceinte taillée pour l’extérieur

A tous les aficionados de musique qui ont peur de faire tomber leur enceinte dans la piscine, JBL a pensé à vous ! Avec le JBL Flip 5, le fabricant américain a mis au point une enceinte portable Bluetooth disposant d’un revêtement certifié IPX 7. En d’autres termes, l’enceinte peut être immergée jusqu’à 1 mètre de profondeur et ne craint donc pas la piscine !

Pour en savoir plus, retrouvez notre comparatif des meilleures enceintes connectées du marché.

BeeHome, un abris innovant pour les abeilles sauvages

BeeHome Observer est une maisonnette dédiée aux abeilles sauvages, une espèce en voie de disparation. Ce modèle pédagogique est conçu avec un tiroir d’observation qui permet de comprendre comment vivent ces abeilles souvent méconnues. La maisonnette est livrée avec 25 cocons d’abeilles maçonnes et un dépliant fourni avec distille de nombreux conseils pour vous aider installer le BeeHome Observer de la meilleure manière possible.

Ce petit nichoir au design réussi permet de subtilement allier écologie, décoration et découverte !

Le parasol solaire règne sur vos journées comme sur vos soirées

Le temps des parasols plantés au milieu de la table de jardin qui ne font de l’ombre qu’à la moitié des invités est révolu. Les parasols à pied déporté conquièrent désormais nos terrasses pour notre plus grand bien. Mieux encore, certains modèles comme le LUCE de chez Alice’s Garden sont dotés d’un panneau solaire à son sommet et de lumières LED qui égaieront vos soirées d’été.

Le piège photo, pour découvrir la vie secrète de votre jardin

La vie d’un jardin est souvent presque imperceptible. La plupart des animaux ont tendance à nous fuir et préfèrent le calme de la nuit pour se montrer. Alors pour les observer en toute discrétion, il est nécessaire de trouver des subterfuges. Le piège photo est l’un des accessoires les plus efficaces. Une fois fixé à l’un des arbres de votre jardin, ses détecteurs et sa caméra infrarouge vous permettront de capturer les allers et venues des habitants de votre jardin sans les déranger. Oiseaux, chats, rongeurs ou encore chevreuils, vous serez surpris par toute cette animation nocturne qui règne autour de votre maison !

La caméra Coolife 21MP présente un rapport qualité/prix intéressant et permet d’observer son jardin sans se ruiner !

Le robot tondeuse qui s’occupe de la pelouse à votre place

Avec les robots tondeuses, fini la corvée de la tonte le samedi après-midi. Vous obtiendrez une pelouse parfaitement coupée à longueur d’année. Si le marché des robots tondeuses s’avère de plus en plus dense, la marque Robomow que nous avions évoqué lors de la sortie de leur nouvelle gamme propose des robots tondeuses entièrement programmables et contrôlables via smartphone.

Un brasero connecté pour une soirée rêvée

On a tous rêvé de ces longues soirées d’été sous un ciel étoilé, avec un feu de camp qui crépite pour seul chauffage. Cependant, ceux qui ont déjà tenté l’expérience savent à quel point la fumée du brasero engendre une partie de chaises musicales visant à choisir celui qui devra subir cette fumée dans les yeux.

Avec le Biolite FirePit+, c’est fini ! L’entreprise qui avait mis au point un réchaud de voyage capable de recharger votre téléphone a cette fois lancé un brasero/barbecue équipé d’un ventilateur qui permet une gestion optimale de la combustion. Résultat ? Plus de fumée, et la garantie d’une soirée réussie ! Fonctionnant au bois comme au charbon et facilement transportable grâce à ses poignées, il vous accompagnera autant dans le jardin qu’en voyage avec la tente ou le camping-car.

Le BioLite FirePit+ est disponible sur Amazon au prix de 334,69€.

My Bird Buddy : Un nichoir connecté intelligent

A lire également : Les meilleurs pots de fleurs intelligents

L’été, les oiseaux animent nos jardins dans leur inlassable quête de nourriture pour préparer l’hiver. Mais plutôt méfiants, ils sont difficiles à approcher. Alors pour les observer sans les déranger, des ingénieurs ont développé le Bird Buddy, une mangeoire à oiseaux connectée disposant d’une caméra. Grâce à cette mangeoire, vous pourrez observer les habitants de votre jardin en toute sérénité, les reconnaitre et leur tirer leur portrait pour compléter votre galerie sur l’application dédiée.

L’entreprise ayant inventé cette mangeoire a réuni plus de 4 millions d’euros sur Kickstarter, et le produit est actuellement en précommande sur la plateforme. Mais dépêchez vous, il reste moins de 900 exemplaires disponibles.

Un système d’arrosage intelligent et autonome

L’arrosage est une tâche souvent indispensable pendant l’été. En effet, une plante a besoin d’une certaine quantité d’eau pour pouvoir se développer dans les meilleures conditions. Cependant il est indispensable de pratiquer un arrosage raisonner et parcimonieux. Dans ce cadre, le programmateur d’arrosage intelligent est l’une des innovations les plus utiles pour nos jardin car associé à un capteur pour plantes, il permet d’optimiser l’apport hydrique nécessaire à chaque plante tout en évitant une surconsommation.

En matière de programmation, le Linktap G2S est une référence en proposant une application de gestion ultra complète. De plus, grâce à son capteur météo, l’appareil est capable de stopper la programmation de l’arrosage en cas de pluie. Grâce à son capteur de débit, il détecte également les fuites et peut se mettre en sécurité.

Où acheter le Linktap G2S au meilleur prix ?

La pergola bioclimatique connectée qui s’adapte à la météo

Profiter de sa terrasse l’été peut devenir un vrai casse-tête. Les pergolas la rendent trop sombre quand il y a peu de soleil pendant que les parasols doivent être déplacés régulièrement avec la course du soleil.

Les pergolas bioclimatiques ont été mises au point pour pallier à ce problème et même aller encore plus loin : les lames qui les composent ont une inclinaisons réglables. Cette solution permet soit de laisser passer le soleil, soit d’apporter de l’ombre en favorisant la circulation d’air. Mieux encore, elles offrent une couverture étanche en cas de pluie, permettant ainsi l’utilisation de la terrasse en toute condition.

L’entreprise Biossun propose des pergolas bioclimatiques et connectées ! Ces modèles disposent d’un éclairage pour prolonger les longues soirées d’été. Disposant d’un capteur de pluie et d’ensoleillement, elles sont capables de se régler automatiquement pour vous protéger du soleil ou de la pluie.

Pour un tel modèle, compter tout de même plus de 15 000€ en fonction des contraintes techniques de votre jardin et de l’implantation souhaitée.