En France, nous consommons en moyenne 143 litres d’eau par jour et par personne. Il s’agit d’une quantité d’eau considérable, en particulier lorsqu’on la met en perspective avec la raréfaction de nos ressources en eau douce. Il est néanmoins possible de faire baisser cette consommation grâce notamment à l’innovation et à l’évolution des technologies. Nous avons sélectionné 12 produits qui permettent de faire des économies d’eau.

L’eau potable est considérée par beaucoup comme notre bien le plus précieux. Malheureusement, à l’instar de l’énergie, notre utilisation d’eau est démesurée et ne prend pas en compte les capacités de notre planète. Si l’agriculture et en particulier l’irrigation massive est le principal consommateur d’eau, notre utilisation de l’eau à l’échelle individuelle pose également question.

La gestion de l’eau est l’un des principaux enjeux de notre siècle. Elle demande une réflexion profonde sur nos usages, mais aussi sur le traitement de l’eau et sa répartition. Si ce changement de gestion de l’eau a un impact direct sur notre quotidien et l’innovation permet de faciliter cette transition.

La réduction de notre consommation doit passer par une modification de nos habitudes, mais également par l’innovation. Celle-ci permet le développement de produits qui permettent une meilleure utilisation de cette ressource naturelle sans impacter notre confort de vie. Voici notre sélection de 12 produits qui vont vous aider à moins consommer.

Les innovations pour économiser l’eau à la maison

Si notre utilisation de l’eau est principalement lié à nos douches et bains, les chasses d’eau et appareils électroménagers consomment également beaucoup d’eau au quotidien. Voici les meilleures innovations pour limiter cette consommation.

Oopla, un kit économiseur d’eau pour robinets et douche

Le kit Oopla est idéal pour commencer à faire des économies d’eau pour un investissement minimal

Le système conçu par la société Oopla s’adapte à tous les robinets standards et toutes les douches. Grâce à un phénomène hydraulique appelé Venturi, il permet de réduire le débit d’eau sans perdre en confort grâce à l’air qui s’intègre à l’eau sous forme de petites bulles. Le kit comprend 3 économiseurs d’eau et permet de faire des économies de l’ordre de 50 à 80% ! Il est disponible sur le site du fabricant Oopla au prix de 22 euros.

Si vous êtes sur le point de remplacer votre robinet ou votre douche, la plupart des marques proposent aujourd’hui de la robinetterie intégrant déjà ce principe pour limiter le débit d’eau.

EVA, un pommeau de douche filtrant et économe

En plus d’être économique, ce pommeau de douche arbore un design original et particulièrement réussi

L’eau de la ville, parfois trop calcaire, peut être agressive pour la peau. Pour remédier à ce problème, nous avons une solution ultime : le pommeau de douche EVA. Ce dernier comporte plusieurs filtres visibles grâce à sa structure transparente. On retrouve du bois d’Hinoki, des roches volcaniques et des granules de calcium. Cet ensemble permet d’éliminer les éventuelles impuretés présentes dans l’eau comme le chlore, le calcaire ou les sédiments. Les filtres sont remplaçables.

Enfin, le pommeau est équipé d’une plaque en Inox permettant diminuer le débit d’eau tout en rendant le jet d’eau particulièrement agréable. Vous pouvez l’acheter sur le site arche-de-neo.com.

Hydrao, un pommeau de douche connecté

En plus d’une indication sur la quantité d’eau utilisée, le pommeau de douche Hydrao génère un jet d’eau agréable

Faire des économies d’eau passe par un changement de nos habitudes. Et pour cela, le pommeau de douche Hydrao est idéal. Connecté, il vous indique les litres d’eau utilisés par un changement de couleur. Jusqu’à 10 litres d’eau, il s’éclaire en vert, puis en bleu de 10 à 20 litres, etc. Ce pommeau qui dispose également d’un réducteur de débit a pour objectif d’éveiller les consciences et de nous aider à réduire notre consommation.

Lors de notre essai de ce pommeau de douche Hydrao, nous avons été convaincu de son intérêt malgré des difficultés d’appairage et un prix un peu élevé.

Wirquin Iseo, un lavabo qui s’intègre aux WC

En plus d’être pratique, ce lave-main intégré arbore un design soigné

Pour économiser de l’eau et de la place, le Wirquin Iseo est la solution idéale. Ce lave-main s’installe en effet au-dessus du réservoir des WC. Ainsi, l’eau utilisée pour vous laver les mains contribue directement au remplissage du réservoir. Cette solution économique permet également un gain de place considérable. Vous n’aurez pas besoin d’installer un lavabo supplémentaire dans vos toilettes.

Le magasin de bricolage Castorama propose également sa version du combiné WC/lave main à 269€.

Nebia de Moen Quattro, une douche design et écologique

Fini le traditionnel chrome, vive le nickel effet brossé !

Si vous voulez une douche économe, agréable et design, vous êtes tombés au bon endroit. Le fabricant américain Nebia a mis au point une gamme de pommeaux et de colonnes de douche qui permettent d’économiser jusqu’à 50% d’eau par douche. Pour cela, l’entreprise a conçu ses produits de manière à fournir un jet optimisé pour le rinçage de tout le corps avec une quantité d’eau minimale.

Enfin, la gamme proposée dispose d’un design particulièrement réussi. Elle est disponible en plusieurs coloris et s’installe avec une grande facilité. Toutes les modèles de la gamme sont disponibles sur le site du fabricant.

Amphiro, le pommeau de douche digital

Attention toutefois à ne pas arroser toute votre salle de bain en regardant l’écran !

Si vous souhaitez un pommeau de douche plus discret tout en ayant des informations précises sur votre consommation, le pommeau digital de Amphiro est fait pour vous. Fabriqué par une entreprise finlandaise, ce produit intègre un écran qui vous indique le nombre de litres d’eau par douche mais également la température de l’eau. Vous saurez alors exactement ce que vous consommez à chaque fois que vous vous lavez.

Un pictogramme en forme d’ours blanc indique de manière ludique votre niveau d’utilisation de l’eau, un détail idéal pour convaincre vos enfants de prendre des douches plus courtes. Vous pouvez le commande sur le site Amphiro.com.

Lylo, une machine à laver qui récupère l’eau de la douche

Les nombreux éléments transparents permettre de voir comment fonctionne cette mini machine à laver

La société Lylo pourrait bien révolutionner le marché des lave-linges. Elle est en effet sur le point de commercialiser une machine à laver de petite taille qui fonctionne en récupérant l’eau de la douche. Elle permet ainsi d’économiser de la place mais aussi de l’eau.

Son principe de fonctionnement est simple. Un réservoir amovible se pose dans votre bac de douche et récupère l’eau que vous utilisez. Ensuite, l’eau de ce réservoir est filtrée puis sert à nettoyer vos vêtements. Astucieux ! Pour le moment, l’entreprise n’a confirmé aucun tarif sur son site internet.

GROHE Sense Guard, l’outil idéal pour suivre votre consommation

La LED du Sense Guard s’allume en rouge en cas de détection d’une fuite importante

Le Grohe Sense Guard est un compteur d’eau connecté qui vous permet de connaître votre consommation en temps réel. Grâce à sa connexion Wifi et à l’application Grohe Sense, vous pouvez savoir combien d’eau vous utilisez par jour, et même couper votre arrivée d’eau à distance. Pour plus de sécurité, ce compteur intelligent analyse en permanence le débit d’eau et est ainsi capable de détecter une micro fuite ou la rupture d’une canalisation. Dans ce cas, il coupe alors automatiquement l’alimentation pour éviter un dégât des eaux.

Récupérateur d’eau de pluie, pour faire baisser votre facture

Si elles sont plus chères que les cuves apparentes, les cuves à enterrer ont des contenances supérieures et sont plus durables

Que ce soit en neuf ou en rénovation, il est désormais possible de mettre en place un système de récupération d’eau de pluie pour alimenter les WC, les robinets extérieurs et le lave-linge. Pour cela, l’installation de différents filtres est nécessaire afin de purifier l’eau. On recommande en général trois filtres : un 60 microns lavable, une cartouche bobinée de 2,5 microns et un filtre à charbon. Pour plus de sécurité, il est également possible d’ajouter un filtre à UV. Ce système permet de réaliser des économies non négligeables sur votre facture d’eau.

Attention, une telle installation dans une maison doit être réalisée par un professionnel. Il faut en effet s’assurer que l’eau de pluie ne puisse entrer en contact avec l’eau de la ville et la contaminer. Pour cela, des disconnecteurs doivent être mis en place entre les deux réseaux.

ECODOMEO Zircone, des toilettes sèches design et pratiques

En plus d’êtres écologiques, ces toilettes sèches arborent un design futuriste

Encore une innovation française ! Grâce à un mécanisme innovant, les toilettes sèches du fabricant français Ecodomeo ne nécessitent quasiment aucun entretien. La particularité de ces WC tient à la présence d’un tapis incliné qui permet d’évacuer les matières fécales dans un local attenant. Ces matières sont transformées en compost durable et ne doivent être évacuées que tous les 3 à 10 ans. De leur côté, les urines rejoignent le circuit des eaux usées.

En ne nécessitant pas de chasse d’eau, ce mécanisme permet d’économiser près de 15 000 L par personne et par an. Cela représente 200 euros d’économies par an pour une famille de 4 personnes. Plus d’informations sur le site internet de la société Ecodomeo.

ILYA, une douche en circuit fermé

La douche Ilya permettra de faire passer de 80 à 10 litres la quantité d’eau nécessaire par une douche

La société française Ilya a mis au point une douche cyclique qui permet de réduire drastiquement l’utilisation d’eau potable pendant la douche. Pour cela, cette douche novatrice est équipée d’un système de recyclage complexe qui récupère l’eau du bac, la filtre, la réchauffe et la fait de nouveau passer dans le pommeau de douche. Elle fonctionne alors en circuit fermé. Pouvant être installée dans un logement neuf ou dans un logement en rénovation, elle devrait coûter aux alentours de 3000€ hors installation.

Après d’intenses phases de tests, la douche devrait être commercialisée dans le courant de l’année 2023.

Les innovations pour économiser l’eau dans son jardin

Le jardin est également un poste important de consommation d’eau du fait notamment de l’arrosage. Voici quelques innovations qui vous permettront de limiter votre usage de l’eau au jardin.

LinkTap G2S, le programmateur d’arrosage intelligent

Le LinkTap G2S permet de contrôler son arrosage à distance avec facilité

L’arrosage du jardin potager est parfois indispensable si on veut obtenir des récoltes suffisantes. Mais il peut être la source d’une dépense d’eau inutile. Pour optimiser l’utilisation d’eau dans votre jardin, le programmateur d’arrosage intelligent est l’outil idéal. Le modèle G2S de LinkTap est une référence du marché. Il permet de paramétrer de nombreux programmes pour adapter l’arrosage à vos plantations. Connecté en Wi-Fi, il vous permet de contrôler l’arrosage à distance et l’adapte automatiquement en fonction de la météo.

Enfin, son installation est particulièrement simple et rapide.

Le DeepDrop, un système de goutte à goutte révolutionnaire

Le DeepDrop est adapté au potager mais aussi aux jeunes arbres fruitiers qui ont besoin d’un apport d’eau particulier

L’arrosage en goutte à goutte est une excellente solution pour éviter de consommer trop d’eau dans le jardin. Mais en déposant de l’eau à la surface du sol, il n’est parfois pas suffisant pour alimenter correctement les plantations. De plus, une partie de cette eau est perdue du fait de l’évaporation. En partant de ce constat, la société espagnole DeepDrop a mis au point un système de goutte à goutte révolutionnaire. Celui-ci permet d’amener l’eau en profondeur, à proximité directe des racines. Il a l’avantage d’éviter les pertes d’eau inutiles et permet à la plante d’obtenir toute l’eau dont elle a besoin. Le petit réservoir intégré se vide à mesure que la plante utilise l’eau du sol.

Ce système est également efficace pour apporter de l’engrais aux plants sans entraîner de dispersion.

