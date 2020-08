La cuisine se décline désormais à l’heure du 2.0. On trouve une foule d’accessoires connectés qui permettent de faciliter notre vie pour préparer nos repas. Petit tour d’horizon de 10 accessoires qui pourraient bien être incontournables.

C’est un domaine de la maison où les évolutions sont encore restées marginales ces dernières années. La chambre, le salon ou la salle de bain ont vu une foule de petits accessoires connectés ou innovants émerger. Dans la cuisine, c’est une évolution de fond qui se dessine peu à peu, notamment du côté des accessoires plus imposants comme les réfrigérateurs et les congélateurs connectés, mais aussi des balances de cuisine. Nous avons sélectionné 10 produits innovants pour la cuisine qui méritent sans doute votre attention. À vous de voir si vous en aurez un usage réel toutefois, leurs prix sont encore souvent plutôt élevés.

Smarter Coffee : la cafetière connectée la plus innovante

Le café se révèle souvent indispensable dans notre vie quotidienne. Comment se réveiller sans une bonne tasse ? Un challenge pour de nombreux Français ! Bonne nouvelle, une cafetière filtre connectée comme Smarter Coffee peut vous venir en aide. L’idée est plutôt simple. Vous pouvez lancer votre broyeuse à café en vous connectant depuis votre smartphone à votre cafetière connectée. Vous pouvez même la lancer à distance, en misant sur la géolocalisation, si vous aimez bien un bon café en revenant à la maison.

Bien sûr, la technologie ne doit pas supplanter la saveur. La Smarter Coffee propose aussi 28 positions différentes afin de préparer le café comme vous adorez le déguster.

La théière Riviera & Bar Cha Dao pour votre cuisine

Vous êtes plutôt thé que café ? Plutôt zen que stressé ? Alors une théière automatique comme celle de Riviera & Bar Cha Dao peut être celle qui convient à vos besoins. Son écran LCD permet de déterminer la température de l’eau, ou encore la durée d’infusion de façon totalement automatisée. De base, elle vous propose cinq thés différents : verts, noirs, sombres, fumés et infusions. Vous pouvez aussi déterminer si vous souhaitez le déguster soutenu, normal ou léger. Vous adorerez pouvoir la programmer et déguster votre thé préparé idéalement à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit.

Thermomix : un robot culinaire multifonctions de la cuisine

Bien sûr, le célèbre Thermomix a complètement révolutionné le concept. Pensez-donc ! La possibilité de donner les clés de la cuisine à un robot qui s’occupe de vous préparer le repas du soir. Si le Thermomix constitue le nec plus ultra, son tarif peut aussi décourager ceux qui n’ont pas forcément envie dépenser plus de 1.000 euros pour un tel appareil. À la place, le modèle de la marque H. Koenig pourrait bien correspondre à vos besoins. Que vous souhaitiez cuire, mijoter, rissoler, broyer ou mélanger, il sait à peu près tout faire. Lidl ou Carrefour proposent aussi des modèles à même de vous intéresser. Le prix peut varier de quelques centaines à plus de 1.000 euros selon celui que vous choisissez.

La machine à vins D-Vine, 10-Vins

Si vous êtes un amateur de vin, vous savez à quel point la préparation d’un bon verre peut parfois être un vrai défi. Il ne s’agit pas de simplement ouvrir une bouteille pour la déguster dans les meilleures conditions possibles. Cet appareil innovant, au design particulièrement soigné, pourra s’intégrer à merveille dans la majorité des cuisines. Et puisque c’est quand même le plus important, il s’occupera à votre place de gérer la température et l’aération de vos bouteilles. Cependant, il faudra tout de même compter 799 euros.

Vapor Cook NV73J9770RS 73L de Samsung : le four connecté

On enfourne son plat, on règle la température, le mode de cuisson et on vérifie ensuite comment se passe la cuisson. Voilà comment fonctionne, de façon basique un four. Cependant, un modèle connecté comme celui de Samsung permettra d’améliorer vos plats avec une cuisson affinée, tout en plaçant les différents réglages dans la paume de votre main à travers votre smartphone. Bientôt incontournable ?

Un capteur de température

Et si pour éviter le gaspillage alimentaire, on se penchait du côté des nouvelles technologies ? C’est ce que propose par exemple l’entreprise GND Solutions, spécialisée dans les objets connectés. En plaçant un capteur dans votre frigo, vous aurez un suivi plus affiné de la température de vos aliments et vous assurez ainsi de ne pas perdre vos plats.

Bubble, le futurisme au rendez-vous de votre cuisine

Un autre appareil qui devrait débarquer dans vos cuisines de façon imminente est Bubble. C’est un appareil qui permet de stocker vos aliments et permet de mesurer en temps réel comment ils sont conservés. Une application vous permet aussi de suivre les aliments qu’il faut acheter et ceux qu’il faut jeter.

Focus sur les réfrigérateurs connectés innovants pour la cuisine

Parce que les réfrigérateurs sont sans doute les produits de la cuisine qui sont le plus importants, nous avons fait un focus sur les 10 frigos connectés les plus innovants.

Samsung Family Hub : le frigo ultra-innovant

À tout précurseur tout honneur. Le Samsung Family Hub est le premier modèle de frigo connecté à avoir débarqué sur le marché en 2016. Samsung commençait alors à vraiment développer son offre au-delà des périphériques classiques. Pour l’occasion, la marque a misé sur un écran tactile, une connexion Wi-fi et une vraie gestion des stocks de nourriture. Les caméras qui se trouvent à l’intérieur du frigo permettent de savoir ce qu’il y a à l’intérieur. Vous pouvez aussi utiliser le calendrier pour coordonner votre cuisine et votre agenda.

Au programme, on trouve aussi la possibilité d’écouter de la musique ou de faire défiler des photos et même d’afficher des vidéos. Pour son appareil, Samsung avait même mis au point tout un écosystème d’applications. Pour l’instant, il faudra tout de même compter plusieurs milliers d’euros pour en faire l’acquisition.

LG Smart Instaview Door-in-Door : le frigo à porte transparente

Et si pour savoir ce qui se trouve dans votre frigo, il suffisait de le rendre transparent ? C’est ce qu’a proposé LG avec son frigo connecté doté d’une porte translucide. Vous pouvez aussi utiliser une tablette sur la porte, placer des mémos personnels ou des comptes à rebours sur les différents aliments qui se trouvent à l’intérieur. Le frigo a été lancé au prix de 2.499 euros, un véritable investissement, il faut le reconnaître, mais c’est aussi un véritable système audio et vidéo qui est par ailleurs connecté à l’assistant vocal Cortana.

LG InstaView ThinQ : un écran tactile dans votre cuisine

Deux ans après son premier modèle, LG a dévoilé un autre modèle, qui misait sur Alexa. L’idée est vraiment de mettre votre frigo au cœur de la cuisine connectée en proposant une intégration maximale. Un écran tactile LCD HD transparent de 29 pouces permet d’afficher des messages, de paramétrer des dates d’expiration ou encore d’afficher vos photos de famille. Là encore, la technologie Instaview permet de découvrir ce qui se trouve immédiatement dans votre frigo et même d’y composer votre liste de courses. Presque incontournable.

Haier Link Cook : écran tactile et intégration Alexa

Haier semble avoir clairement trouvé son inspiration du côté du Family Hub pour lancer son propre frigo connecté. Mais, l’avantage, c’est qu’il ne se contente pas de proposer les mêmes fonctionnalités. En effet, il a aussi ses propres avantages. Par exemple, l’écran frontal s’allume automatiquement quand vous vous en approchez. Ce frigo intelligent est aussi conçu pour éviter que trop d’air chaud pénètre à l’intérieur quand vous l’ouvrez. Plutôt appréciable au cœur de l’été. Vous pouvez en effet sortir les boissons facilement sans faire monter la température de l’ensemble du frigo.

Bonne nouvelle aussi, il y a l’intégration de l’assistant Alexa d’Amazon, qui prend une place croissante dans de nombreux intérieurs. L’idéal si vous voulez lui donner des ordres vocaux. Enfin et parce qu’un frigo connecté doit penser au-delà de son contenu, il permet aussi de lancer des vidéos ou de la musique avec ses enceintes.

AEG UltraFresh : moins de gaspillage alimentaire

Ce modèle a été présenté à l’occasion de l’IFA 2018. Il propose de nombreuses fonctionnalités particulièrement pratiques, certaines connectées, d’autres non. Pensé d’une façon « smart » au sens large, il compte ainsi un plateau de petit-déjeuner amovible et un plateau SpinView rotatif à 360°. On apprécie aussi les bacs souples et le confort d’usage pour ouvrir le frigo pour préparer le repas. L’idée est de vous permettre de chercher facilement pour réduire la quantité de déchets alimentaires. Par ailleurs, le réfrigérateur Ultraflesh+ permet de conserver les fruits et légumes frais pendant sept jours sans aucune perte nutritive. Enfin, son vrai point fort est bien entendu la sonde intelligente de température qui permet de régler automatiquement la température de votre frigo connecté selon les différents compartiments du réfrigérateur.

GE Profile Series : des détails qui font la différence

Dans le domaine des frigos connectés, la marque GE propose une variété de modèles qui n’ont toutefois pas de caméra intégrée ou d’écrans tactiles. L’idée est plutôt de jouer sur les petits détails importants. Le GE Profile Series, vendu autour de 3.000 dollars intègre même un système pour faire le café, une intégration avec les assistants de Google et d’Amazon, mais aussi l’IFTTT. Vous pouvez ajuster la température ou lancer le chauffe-eau. Un ensemble complet pour faciliter la vie quotidienne.

Samsung 4-Door Flex Food Showcase : avec congélateur

Ce modèle, vendu à 3.299 dollars sur le site de Samsung, s’inscrit complètement dans l’héritage des premières créations de la marque sud-coréenne. Sa partie inférieure droite peut être transformée en un congélateur. S’il n’y a pas d’écrans comme on pouvait l’avoir sur le Family Hub, à la place on trouve le système qui permet notamment de prendre une boisson sans l’ouvrir, un générateur de glace ou encore la possibilité d’ajuster facilement les niveaux. Bonne nouvelle aussi, vous pouvez utiliser votre frigo avec le SmartThings App.

Le réfrigérateur connecté IQ500 de Siemens avec Home Connect

Ce modèle, très séduisant et plein de fonctionnalités propose une régulation de l’humidité, la technologie NoFrost pour éviter la glace, mais surtout l’accès à Home Connect, qui vous permet d’accéder à votre frigo depuis n’importe où. Une offre très séduisante notamment si vous êtes du genre étourdi. Si vous oubliez quelque chose en faisant la liste de courses, vous le saurez même depuis le supermarché.

Le réfrigérateur connecté Whirlpool WRFA94CIHZ

L’appareil, présenté en 2018 par Whirlpool compte de nombreuses innovations. Ecran tactile, congélateur à trois niveaux, éclairage LED ou encore commande vocale Amazon Alexa. Un capteur réveille automatiquement l’écran quand vous fermez votre frigo connecté. Il peut aussi détecter à quelle distance de votre frigo vous êtes pour ajuster la taille et le type de texte en fonction. Pour ceux qui comptent beaucoup sur les économies d’énergie, vous pouvez l’automatiser en lien avec votre chauffage via l’application mobile.

Le réfrigérateur connecté BOSCH KGN46AL30

Ce modèle d’une capacité de 385 litres propose la technologie de froid ventilé total, la super réfrigération, la super congélation et un éclairage LED pour votre confort d’utilisation. Du côté connecté, la fonction Home Connect peut très vite se révéler indispensable qui vous permet de vous connecter à distance à votre frigo. Si vous souffrez d’une coupure de courant, une autonomie de 20 heures est au programme. Par ailleurs, si vous avez un problème, comme une porte qui reste ouverte dans la congélation, une alarme sonore et visuelle vous avertira immédiatement. Le contrôle électronique et l’écran digital se révéleront très vite des fonctionnalités incontournables pour suivre le niveau de froid et la bonne qualité de vos aliments. En un regard vous pourrez contrôler la température des différentes zones du frigo.