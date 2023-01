CES 2023 : notre top 10 des meilleures innovations utiles et prometteuses !

Le CES 2023 qui se présentait sous le signe de la « protection pour tous » a présenté son lot d’innovations et produits novateurs. On vous présente notre top 10 !

Fini les gadgets inutiles ! C’est en tout cas la ligne éditoriale choisie pour la dernière édition du CES (Consumer Electronics Show) qui se voulait plus proche des véritables attentes des consommateurs, tout en prenant de la distance avec les petits objets à « l’effet wow« , mais à l’intérêt limité. Bien que certains gadgets subsistent encore et toujours dans le plus grand salon des nouvelels technologies au monde, certains produits ont su tirer leur épingle du jeu et ont particulièrement attiré notre attention.

Le top de la rédaction

LEONARDO

La manette SONY pour personne en situation de handicap Le plus ? Sony devient enfin plus inclusif

4 ans après la manette Adaptative XBOX LEONARDO est la manette développée par SONY pour la PS5 ! Entièrement personnalisable, ce controler est appairable avec une DualSense classique, avec un autre LEONARDO ou utilisable de manière complètement autonome ! Cette nouvelle manette rend donc les jeux PlayStation plus accessibles aux personnes en situation de handicap et figure parmi notre top des innovations œuvrant pour plus d’inclusivité !

Des outils adaptables :

Microsoft a également dévoilé, lors du CES 2023, une large gamme d’appareils adaptatifs permettant de personnaliser à volonté les souris, hub, et autres équipements informatiques.

U-SCAN

Le suivi de santé WITHINGS dans vos toilettes Le plus ? Ce dispositif analyse votre état de santé

et reste très discret ! U-Scan est un appareil développé par WITHINGS qui analyse votre urine pour suivre votre santé ! Buvez-vous assez d’eau ? Mangez-vous sainement ? Ce petit palet se cache dans votre cuvette et vous permet d’ajuster votre régime en conséquences ou simplement suivre de près le bon fonctionnement de votre corps ! Le dispositif permet également de suivre les cycles menstruels avec une grande précision ! À terme, il pourrait aider à la détection de maladie comme le cancer de la vessie.

GRAPHENE SQUARE

La cheminée numérique pour les petits espaces Le plus ? Cette tablette permet de

faire des économies d’énergie ! Envie d’un feu de cheminée, mais votre espace est trop restreint pour y installer un foyer ? Graphene Square est la solution qu’il vous faut ! Cette tablette permet d’afficher un feu qui chauffe réellement en utilisant du graphène ! Ce petit atome est le plus fin et le plus résistant du monde, ce qui offre la possibilité à l’écran de chauffer longuement en consommant très peu d’énergie.

Attention :

Le graphène est actuellement au cœur d’un débat au sein de la communauté scientifique. À petite dose, il ne présenterait aucun danger, mais une exposition prolongée pourrait créer des infections pulmonaires.

ATMOSGEAR

Des rollers tout droit sorti s du manga Air Gear Le plus ? Ce sont les premiers rollers électriques du monde .

Et ils sont français ! Parmi les plus jeunes startups françaises présentes au CES 2023, AtmosGear y a dévoilé les premiers rollers à assistance électrique au monde. Pour 700€, vous pourrez profiter de rollers pouvant aller à 25km/h pour une autonomie de 20 km. Après 4 années de R&D, leur commercialisation devrait être lancée au premier trimestre 2023. Pour en savoir plus, retrouvez tous les détails sur le site AtmosGear.

Le saviez-vous ?

Mido, le créateur d’AtmosGear, a créé ces rollers en s’inspirant du manga AirGear dans lequel les patins à roulette étaient équipés de moteurs !

TRUETRAINER

Passer du vélo mécanique au vélo d’appartement Le plus ? Utiliser votre vélo chez vous avec une expérience

digne des meilleures simulations ! Destiné aux sportifs amateurs de cyclisme, le module d’entrainement TrueTrainer transforme votre vélo mécanique en vélo elliptique de course. Pour l’utiliser, il suffit de remplacer la roue arrière de votre vélo par ce dispositif. Tout est fait pour proposer une expérience de conduite la plus proche de la réalité : transmission personnalisée, plaque à bascule intégrée pour imiter les virages, logiciels de mesures et résistances de pédalage… Et pour couronner le tout, cette innovation permet de recharger vos appareils lorsque vous pédalez.

BLOOD’UP

L’assistance Laser d’Artyrea pour les professionnels de santé Le plus ? Ce scan permet de réduire

les risques de piqures manquées Arterya aide les professionnels de santé à cibler les artères. Fondée en 2020 à Caen, la medtech Arterya a conçu un dispositif médical permettant une meilleure détection de l’artère. Concrètement, un laser met en évidence l’artère du patient pour éviter les échecs de gestes médicaux (environ 1 sur 3) liés au prélèvement de sang artériel, à la pose de stent ou de cathéter, etc. La startup prévoit déjà cette année des essais cliniques dans 3 hôpitaux français.

La tech médicale au CES 2023 :

La Medtech était particulièrement à l’honneur durant ce CES 2023, et a permis de découvrir également : Orthonose (aide à la rhinoplastie), Surgiverse (de la réalité virtuelle pour la chirurgie), eSight (lunettes intelligentes pour les personnes malvoyantes), etc.

APOGEE

L’exosquelette GERMAN BIONIC pour les charges lourdes Le plus ? Cet exosquelette offre une assistance

pour soulever des charges jusqu’à 30 kilos ! À l’occasion du CES de Las Vegas se déroulant du 5 au 8 janvier 2023, l’entreprise allemande German Bionic a présenté son dernier modèle d’exosquelette baptisé « Apogee ». Il permet de faciliter le quotidien des travailleurs portant des charges lourdes en soutenant les jambes et la colonne vertébrale. Pour en savoir plus : German Bionic a conçu un exosquelette pour mettre fin à la pénibilité au travail.

LG Oled Signature M3

La première télévision sans fil ! Le plus ? Fini les câbles qui s’emmêlent

derrière la télé ! LG a présenté de nombreux écrans différents dont un transparent, mais celui qui a attiré notre attention, c’est : LG Oled Signature M3, une télévision sans câble !

Pour fonctionner, le téléviseur est connecté à un boîtier Zero Connect Box qui peut transmettre un signal 4K 120Hz sans perte de qualité ou problème de latence !

Une autre télévision sans-fil :

Displace a également créé une télévision sans-fil et qui possède une autonomie de 180 heures ! Pour le moment cette version démo souffre de quelques problèmes, car elle s’éteint toute seule toutes les 3 minutes… C’est en tout cas ce qu’ont pu constater les visiteurs présents lors de la présentation officielle tenue au CES.

AIR W / LIGHTCYCLE S1 / Etc.

Les solutions de production et de stockage d’énergie domestiques de Jackery Le plus ? Cette tablette permet de

faire des économies d’énergie ! Le spécialiste des solutions en matière d’énergie renouvelable à usage domestique Jackery a encore frappé… Cette année, 4 de ses innovations ont reçu des prix lors du CES : son générateur d’énergie solaire SG Explorer 2000 Pro, son générateur d’énergie éolienne portable Air-W, la solution de stockage d’énergie sur roues LIghtCycle-S1 et enfin sa tente gonflable équipée de cellules solaires LightTent-Air (nommée l’un des lauréats du CES Best of Innovation).

BLUETTI

La batterie domestique surpuissante ! Le plus ? Ces batteries peuvent être

très utile en cas de coupure de courant Bluetti a présenté plusieurs produits au CES 2023. On y trouve deux onduleurs, le modèle EP900 (en blanc sur la photo) qui fonctionne avec les batteries B500, et le AC500 (en noir à gauche) possédant 5kW de puissance ! Pour vous donner une idée : le modèle EP900 peut être équipé de 1 à 16 batteries pour une capacité totale de 79 kWh. Cela correspond à 3 mois de fonctionnement d’un réfrigérateur/congélateur !

