Vous êtes sur le point d’acheter une imprimante Brother, mais vous ne savez pas quel modèle choisir ? Avec tous les modèles disponibles sur Internet, il est souvent difficile de s’y retrouver. Dans ce guide, nous allons passer en revue les 5 meilleures imprimantes Brother de l’année 2021, pour vous aider à trouver l’imprimante qui vous convient.

C’est en développant la première imprimante matricielle dans les années 1970, que l’entreprise japonaise Brother se fait connaître. Elle a depuis fait ses preuves auprès des particuliers et des professionnels. Gage de qualité, leurs imprimantes fiables et robustes offrent des impressions de haute résolution et à faible coût.

Grâce à cette sélection, nous vous guidons pas à pas dans l’achat de l’imprimante qui sera la plus adaptée à vos besoins.

Pour un usage familial : l’imprimante Brother MFC-J4335DW

Technologie d’impression : jet d’encre

Vitesse d’impression : 20 ppm

Résolution : 4.800 x 1.200 dpi

Capacité bac papier : 150 feuilles

Format : A4

On commence notre sélection avec l’imprimante Brother MFC-J4335DW, un modèle sans fil tout-en-un à la conception robuste.

Le premier point fort, c’est qu’elle est dotée d’un système hybride cartouche-réservoir (INKvestment Tank). Ce système de recharge fonctionne avec le réservoir d’encre interne de l’imprimante. Les cartouches fournissent automatiquement et continuellement de l’encre au réservoir, il n’est plus nécessaire d’arrêter l’impression et de remplir le réservoir d’encre : les cartouches le font à votre place ! Le deuxième point fort, ce sont les cartouches qui contiennent plus d’encre que les cartouches traditionnelles, elles sont donc plus économiques.

Avec une vitesse de 20 ppm, elle imprime les documents très rapidement et possède la fonctionnalité recto verso automatique. Elle convient parfaitement aux familles pour un usage régulier. Le scanner à plat dont elle dispose offre une très bonne résolution de numérisation. Elle est également pourvue d’un chargeur automatique de documents et d’un télécopieur intégré.

La prise en main est simple, et le panneau de configuration possède à la fois des boutons physiques et un clavier numérique pour faciliter la navigation dans les tâches d’impression et de numérisation.

Vous pouvez imprimer à partir de nombreux appareils, car il existe d’excellentes options de connectivité, notamment le Wi-Fi, Apple AirPrint et le service d’impression Mopria.

Les plus :

économique

efficace

bonne qualité d’impression

Les moins :

aucun

Pour travailler à la maison : l’imprimante monochrome Brother HL-L2370DW

Technologie d’impression : laser

Vitesse d’impression : 34 ppm

Résolution : 600 DPI

Capacité bac papier : 250 feuilles

Format : A4, A5, A6

Idéal pour travailler à domicile, ce modèle compact et silencieux (seulement 49 décibels) pourra vous accompagner en toute discrétion dans vos tâches professionnelles et/ou administratives. Avec sa technologie laser, l’imprimante monochrome Brother HL-L2370DW vous permet d’obtenir un rendu noir net et consistant. Sa qualité de résolution de 600 dpi sera amplement suffisante pour des documents à textes dont le rendu sera précis et lisible.

Le gros point fort de cette imprimante, c’est sans aucun doute sa vitesse d’impression de 34 ppm, et sa fonctionnalité recto verso automatique qui atteint une vitesse d’impression de 13 ppm. Ces deux fonctions vous permettent d’allier à la fois l’efficacité d’impression et d’imprimer à un prix très abordable. Elle fait partie des meilleures imprimantes laser de 2021.

Les options de connectivité sans fil vous permettent d’imprimer depuis votre smartphone, votre tablette ou encore votre ordinateur. L’imprimante est compatible avec plusieurs systèmes d’exploitation dont Windows, Mac OS et Linux.

Les plus :

silencieuse

compacte

excellente vitesse d’impression

économique

Les moins :

impressions à faible résolution

pas de connexion avec le bluetooth

Pour une qualité d’impression optimale : l’imprimante Brother MFC-L3750CDW

Technologie d’impression : led

Vitesse d’impression : 24 ppm

Résolution : 600 x 2400 dpi

Capacité bac papier : 250 feuilles

Format : A4

En plus de l’impression, l’imprimante Brother MFC-L3750CDW assure aussi les fonctions de scanner, de photocopieur et de fax. Ces fonctionnalités 4 en 1 justifient son prix qui est le plus élevé de notre sélection. Loin d’être économe en énergie, l’imprimante Brother MFC-L3750CDW est avant tout destinée aux professionnels. Peu silencieuse, la nuisance sonore peut s’élever jusqu’à 52 dB. Si vous optez pour une imprimante professionnelle, de nombreux modèles sont disponibles. Vous pouvez tout de même l’utiliser à usage personnel, surtout si vous avez besoin d’imprimer des illustrations ou des photos, mais bien que le coût à la page de l’impression en noir et blanc soit intéressant, il sera beaucoup plus élevé si vous souhaitez faire des impressions en couleurs. C’est donc un facteur important à prendre en compte avant de vous lancer dans l’achat de ce modèle.

La prise en main reste simple et efficace. Les opérations comme la numérisation de documents vers une clé usb, ou encore l’envoi fax se font sans difficultés. La qualité de numérisation du scanner est non seulement très bonne mais très efficace (à peine 11 secondes pour numériser un format A4). La photocopieuse quant à elle, est malheureusement un peu plus lente (14 secondes pour un document A4) et autre gros bémol : la qualité de l’image se perd.

Le panneau de commande dispose d’un écran tactile de 9,3 cm qui permet de prendre le contrôle de la machine sans passer par le périphérique. L’impression depuis le smartphone est facilitée par l’application mobile Brother qui est elle aussi très bien faite. La qualité des impressions est là ! La netteté est de mise, vous n’aurez donc pas d’effet buvard. Le rendu des couleurs est quant à lui fidèle et les nuances sont parfaitement rendues.

Les plus :

qualité des impressions excellente

prise en main facile

Les moins :

onéreuse

bruyante

photocopieuse décevante

Pour imprimer vos photos en couleur : la mini imprimante Brother DCP-J1050DW

Technologie d’impression : jet d’encre

Vitesse d’impression : 17 ppm

Résolution : jusqu’à 1200 x 6 000 DPI

Capacité bac papier : 150 feuilles

Format : A4

Cette mini imprimante multifonction DCP-J1050DW reste une très bonne alternative à l’imprimante MFC-L3750CDW. Elle dispose de trois fonctionnalités : impression, copie et scanner. Beaucoup moins chère que son homologue, et au design moins encombrant, elle s’adapte parfaitement aux particuliers.

La prise en main est intuitive et le panneau de commande dispose d’un écran tactile certes plus petit (4,6 cm) que pour le modèle MFC-L3750CDW mais il n’en est pas moins utile.

La qualité de la résolution du scanner est au rendez-vous (1200 x 2400 dpi) , cette fonctionnalité vous sera très utile si vous souhaitez scanner des photos de familles et les conserver numériquement. Si vous souhaitez faire des photocopies, la résolution tout comme le modèle MFC-l3750CDW sera correcte.

Les plus :

modèle qui prend peu de place

multifonctions

bonne qualité de résolution du scanner

vitesse d’impression satisfaisante

petit écran tactile pour bien prendre en main la machine

impression directe sur papier photo

Les moins :

impression couleur qui peut revenir chère si vous devez imprimer beaucoup de photos

Pour les petits budgets : l’imprimante Brother MFCJ1205W

Technologie d’impression : jet d’encre

Vitesse d’impression : 8 ppm

Résolution : 1200 x 600 dpi

Capacité bac papier : 150 feuilles

Format : A4, A5, A6

L’imprimante Brother MFCJ1205W est l’imprimante la moins chère de la gamme. Idéale pour les petits budgets, vous avez les fonctions basiques telles que l’impression, la photocopie et la numérisation. Le prix de l’impression à la page est avantageux, elle convient tout à fait aux étudiants.

Son design simple et sans superflus n’enlève rien à la qualité du produit. Elle dispose aussi d’un scanner avec des charnières qui permettent de photocopier ou de numériser des documents plus épais tels que les gros livres. Elle remplit parfaitement ses fonctions d’impression, en revanche si vous voulez imprimer des photos ne vous attendez pas à une qualité exceptionnelle.

Le seul bémol de cette imprimante, c’est qu’elle ne dispose pas d’un chargeur automatique, ce qui veut dire que vous serez contraints d’entrer manuellement chaque page pour qu’elle puisse être traitée et cela vous fera perdre un petit peu plus de temps.

Les plus :

pas chère

remplit correctement ses fonctions

Les moins :