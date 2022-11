La chaussure connectée HOVR Phantom

La course aux stats

La chaussure connectée HOVR 2 d’Under Armour offre la possibilité aux utilisateurs d’analyser leur rythme de course, leurs foulées, etc. Ces données sont consultables sur Map My Run (application compatible iOS et Androïd) et permettront aux joggeurs novices et confirmés de progresser rapidement.

Prix : environ 130 euros