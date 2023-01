Nintendo Switch

Rien de tel qu’une petite coop pour resserrer les liens

Note 4,6/5 : moyenne globale sur Amazon

Qui a dit que le gaming était pour les hommes ? De nombreux jeux-vidéos, surtout sur switch, sont axés sur la coopération et le multijoueur : les divers jeux Mario, bien sûr, mais également It Takes Two qui est devenu ces dernières années LE jeu à faire en couple.

À savoir : les deux manettes fournies avec votre Switch permet amplement de jouer à deux, nul besoin d’acheter deux consoles (comme la photo le laisse entendre). Il ne reste plus qu’à jouer avec votre moitié pour créer de la complicité et bannir le conflit. Du moins, on l’espère…