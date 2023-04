Nouveau moyen d’écouter sa musique ou de passer un appel, le son transmis par les os s’est petit à petit imposé dans le paysage de l’audio. Encore destinés à des usages bien précis (sport, natation ou communication), les écouteurs ou casque à conduction osseuse commencent à se démocratiser. Voici notre sélection des meilleurs produits disponibles sur le marché.

Après études et tests de nombreux écouteurs à conduction osseuse, seules deux entreprises se démarquent réellement et exploitent au mieux cette technologie : la marque leader du secteur, Shokz, et l’outsider, Creative. Les autres marques que l’on retrouve sur les différentes marketplaces souffrent souvent de défauts majeurs (problème de qualité, de son ou de connectivité) et sont déconseillées. Si votre budget est limité (moins de 50€), préférez des écouteurs ou casques TWS classiques à de la conduction osseuse à bas prix !

Promos

Les meilleurs écouteurs à conduction osseuse pour le sport

Creative Outlier Free

La meilleure alternative Note 4,2/10 : moyenne des avis sur internet Nous avons enfin une véritable concurrence aux écouteurs SHOKZ, alors bien seul sur le segment de la conduction osseuse haut de gamme. Les Creative Outlier Free sont l’alternative parfaite au Openrun. Plus imposants et lourds, ils restent très confortables avec une bonne autonomie. Notons aussi que les basses, qui font défaut aux SHOKZ, sont plus présentes sur les Outlier Free. Une promotion fait baisser le prix sous la barre des 100€ sur Amazon ! Une offre difficilement égalable. Les plus Bonne autonomie

Basses plus profondes que les Openrun

Un micro intégré Les moins Imposant et poids important

Pas de pochette (à la différence de SHOKZ) Acheter les Creative Outlier Free au meilleur prix Meilleur prix Amazon Marketplace Crea Outlier Free 51EF1080AA000 149.99 € 0 € 149.99 € Voir Caractéristiques principales POIDS 30g ÉTANCHÉITÉ IPX5 AUTONOMIE 10h TEMPS DE CHARGE 2h

Les meilleurs casques à conduction osseuse pour la piscine

Creative Outlier Free Pro

Le nouvel outsider pour la natation Note 4,6/10 : moyenne des avis sur internet Dans la gamme des écouteurs à conduction osseuse pour la natation, SHOKZ fut le seul produit crédible pendant des années. Mais en février 2023, un concurrent de taille est arrivé pour rebattre les cartes. Les Creative Outlier Free Pro proposent une expérience sonore aquatique efficace et fait mieux que les Openswim sur certains points. Avec le double de stockage et le Bluetooth intégré, la marque Creative arrive comme l’outsider parfait ! Les plus Une expérience sonore réussie.

Gros stockage et Bluetooth intégré.

Moins cher que les Openswim. Les moins Pas étanche à la poussière.

Pas utilisable en eau salée. Acheter les Creative Outlier Free Pro au meilleur prix PROMOTION sur creative.com En savoir plus Caractéristiques principales POIDS 31,5g ÉTANCHÉITÉ IPX8 MEMOIRE 8 Go (+ Bluetooth 5.3) AUTONOMIE 10h TEMPS DE CHARGE 2h

Le meilleur casque à conduction osseuse pour communiquer

Avant de choisir ses écouteurs (ou casques) à conduction osseuse, il faut d’abord savoir ce que signifie cette technologie. Pour cela, retrouvez notre article expliquant le principe sous-jacent du casque à conduction osseuse.

Si votre choix se porte sur ce type de produit, sachez qu’il faudra faire une croix sur le meilleur son existant. En effet, souvent, les basses sont inexistantes et la musique n’est pas immersive. Imaginez une enceinte située proche de vos oreilles, avec un son un peu lointain. Les écouteurs sont néanmoins très pratiques dans certains cas de figure. Par exemple, pour le sport ou la natation, le maintien est bon et les oreilles sont libres (plus pratique). Idem pour la communication où vous pouvez garder le casque et parler à vos collègues.

Attention à l’utilisation que vous allez faire de vos écouteurs à conduction osseuse. Ce sont dans des cas bien précis qu’ils apparaissent particulièrement pratiques et utiles !

Pourquoi acheter des écouteurs à conduction osseuse ?

Il existe plusieurs intérêts à acheter des écouteurs ou casques à conduction osseuse. Parmi eux, on retrouve :

Le sport : pour vos sessions de running ou votre rendez-vous à la salle, la conduction osseuse permet d’entendre les bruits extérieurs, de ne pas transpirer avec, d’avoir un bon maintien… Mention spéciale pour la natation !

: pour vos sessions de running ou votre rendez-vous à la salle, la conduction osseuse permet d’entendre les bruits extérieurs, de ne pas transpirer avec, d’avoir un bon maintien… Mention spéciale pour la natation ! L a tranquillité de vos tympans : la musique passant par vos os, vos tympans sont préservés. Un très bon point pour éviter les acouphènes (mais, la conduction osseuse n’est pas parfaite pour vos oreilles pour autant, une écoute prolongée pourrait endommager la cochlée dans l’oreille interne).

: la musique passant par vos os, vos tympans sont préservés. Un très bon point pour éviter les acouphènes (mais, la conduction osseuse n’est pas parfaite pour vos oreilles pour autant, une écoute prolongée pourrait endommager la cochlée dans l’oreille interne). L’utilisation pour ceux qui ont des problèmes auditifs : à l’image d’une prothèse auditive, les écouteurs à conduction osseuse permettent de contourner les surdités au niveau du tympan.

: à l’image d’une prothèse auditive, les écouteurs à conduction osseuse permettent de contourner les surdités au niveau du tympan. Les oreilles libres : gros avantages de la conduction osseuse, vous pouvez écouter les bruits et son extérieur. Aussi, pour passer des appels, vous pouvez écouter ce qui vous entoure !

Questions Fréquentes