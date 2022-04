BOSE QUIETCOMFORT 20

L’ancêtre encore en vente

Avant de commercialiser ses QuietComfort Earbuds, Bose avait déjà amené la réduction de bruit active sur des écouteurs filaires. Pour cela, la marque les a pourvus d’un boîtier rechargeable au-dessus de la prise jack. L’utilisateur peut choisir de l’allumer comme de ne pas y toucher et profiter de sa musique sans ANC. Si aujourd’hui cette configuration paraît archaïque, en 2015 c’était inédit. Seulement les casques intégraient la réduction de bruit active. Déjà à cette époque on retrouve les embouts en silicones caractéristiques des écouteurs Bose plus récents. Les QuietComfort 20 se montrent tout à fait confortables et offrent un son certes assez neutre, mais propre de bout en bout. Pour son ANC, difficile de juger avec nos standards actuels, mais elle fait un travail honorable. On reste gentil à cause de leurs sept ans d’existence, mais on ne vous conseille pas de les acheter pour autant. Avec un prix oscillant entre 150 et 200€, ça ne serait pas raisonnable.

