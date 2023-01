Éléments essentiels de la maison intelligente, les interrupteurs connectés facilitent le quotidien en permettant l’automatisation de certaines tâches. Mieux encore, grâce à l’optimisation d’un logement, ils peuvent favoriser une baisse de consommation en énergie. Mais encore faut-il bien les choisir ! Voici notre top des meilleurs interrupteurs connectés ainsi que nos meilleurs conseils pour faire votre choix.

Fini le temps de la domotique gadget qui ne servait qu’à impressionner ses invités en allumant la cuisine grâce à une télécommande. Aujourd’hui, les objets connectés et en particulier les interrupteurs permettent de réellement simplifier notre quotidien et nous faire gagner en confort. À l’instar des thermostats connectés, ils peuvent également entraîner une réduction de notre consommation d’énergie grâce à l’optimisation de nos appareils.

Voici notre sélection des meilleurs interrupteurs connectés du marché.

Philips Hue Dim Switch V2

Le plus simple à installer

Celiane

Le plus

performant

LoraTap

Le plus

discret

Classement des meilleurs systèmes de contrôle d’éclairage connectés

Quand on parle d’interrupteur connecté, la gestion de l’éclairage est le premier élément qui nous vient en tête. C’est en effet l’application la plus évidente de ces boutons intelligents. Ils permettent le contrôle à distance de tous les éclairages, la création de scénarios et la programmation des horaires d’allumage. Voici les meilleurs modèles du marché.

Philips Hue Dim Switch V2

La tête de gondole des interrupteurs connectés en France Prix 19,90 € Comment ne pas citer Philips quand on parle d’interrupteurs et d’éclairage connecté ? La célèbre marque propose ici une télécommande sans fil capable de piloter 10 ampoules LED Philips Hue. Plus qu’un simple bouton On/Off, elle est équipée d’un variateur qui permet d’adapter l’intensité lumineuse de votre éclairage. Avec l’ajout d’un bridge Philips Hue, ce chiffre peut même augmenter. De cette manière, vous n’aurez pas besoin de sortir en permanence votre smartphone pour régler votre éclairage. Avec ce modèle, Philips a résolu le principal problème des télécommandes nomades : avec son support magnétique mural, vous ne pourrez plus la perdre ! Après une configuration facilitée par le guide de l’application Philips Hue, l’utilisation est très intuitive. Nous évoquerons enfin le fait de pouvoir programmer des scénarios : l’iConnect Hue propose pas moins de huit actions à réaliser en fonction du contexte. Un appareil archi-complet ! Les plus Design télécommande

Scénarios complexes

Interrupteur ou commutateur connecté ? La distinction n’a de sens que si l’appareil ciblé admet plusieurs états actifs (comme les intensités variables d’une lumière). Dans ce cas, la simple fonction on/off d’un interrupteur serait insuffisante. Par conséquent, les produits de notre sélection appartiennent davantage à la catégorie des commutateurs mais, par abus de langage, on leur attribue le nom plus courant d’interrupteurs connectés !

Zemismart

Un contrôle d’éclairage connecté tactile Prix Entre 13€ et 16€ Zemismart propose ici un interrupteur au design moderne particulièrement soigné. Le rétroéclairage, les commandes tactiles associées à une façade en verre trempé sont du plus bel effet. Il peut se fixer sur les boîtes d’encastrement standard pour une parfaite intégration à votre domicile. En termes de commandes, cet interrupteur intelligent se décline en 1, 2 ou 3 voies pour s’adapter à vos besoins. Destiné à remplacer un interrupteur traditionnel, son installation nécessite cependant de bonnes connaissances en électricité ou l’intervention d’un professionnel. Il faut en particulier faire attention au cumul de puissance, car l’interrupteur supporte un maximum de 200W. Côté connectivité, ce modèle se limite comme souvent à un WiFi 2,4 GHz et nécessite malheureusement l’installation d’un hub au protocole Zigbee pour fonctionner. Pour finir, on apprécie sa compatibilité avec les assistants vocaux Alexa et Google Home. L’application mobile Smart Life App fonctionne sur Android et iOS et se veut particulièrement intuitive. Les plus Interface tactile

Jusqu’à 3 voies Les moins Hub obligatoire Acheter le Zemismart au meilleur prix Caractéristiques principales MARQUE Zemismart DIMENSIONS 8,6 x 8,6 x 4,3 cm POIDS 72 g MATERIAU Aluminium et verre PUISSANCE NOMINALE 10 – 200 Watts MINUTERIE Oui CONTRÔLE VOCAL OUI

Zigbee, un protocole qui a le vent en poupe Le protocole Zigbee est basé sur une technologie d’émetteurs radio à faible consommation. Spécialement conçue pour la domotique, cette technologie est en quelque sorte une version simplifiée du Bluetooth qui permet notamment de limiter la consommation en énergie. Cela la rend particulièrement adaptée aux appareils à pile.

Seul inconvénient de ce système : il nécessite la mise en place d’un hub qui joue le rôle de passerelle entre le protocole Zigbee et le Wifi.

Aujourd’hui, de nombreuses marques l’utilisent comme Philips Hue, Legrand, Ikea, Schneider ou Sonoff.

Owsoo Aqara

Un interrupteur intelligent pas cher Prix Entre 18€ et 20€ Outre son design d’une grande sobriété, cet interrupteur nous a séduit notamment par sa compatibilité avec les ampoules Xiaomi. Sans fil, il pourra être placé où vous le souhaitez dans la maison. Il fonctionne grâce au célèbre protocole Zigbee et avec l’application mobile Mijia. Disponible en 1 ou 2 voies, l’interrupteur a une autonomie de 2 ans. Malheureusement, il n’est pas compatible avec les assistants vocaux. Mais son faible prix le rend intéressant pour des situations particulières avec un éclairage Xiaomi. Les plus Design classique

Compatible ampoules Xiaomi Les moins Incompatible assistants vocaux Acheter le Owsoo Aqara au meilleur prix Caractéristiques principales MARQUE OWSOO DIMENSIONS 8,6 x 8,6 x 15.12 cm POIDS 72 g MATERIAU Aluminium et verre PUISSANCE NOMINALE 10 – 200 Watts MINUTERIE Oui CONTRÔLE VOCAL OUI

Classement des meilleurs interrupteurs connectés pour volets roulants

La domotique est particulièrement adaptée aux volets roulants. Pouvoir contrôler ces derniers grâce à un interrupteur connecté comporte de nombreux avantages : programmation des horaires de fonctionnement, fermeture à distance et même contrôle de tous les volets d’un seul geste. Mais pour cela, il faut choisir les bons interrupteurs connectés. Voici notre sélection.

Maxcio

Le meilleur bouton intelligent pour volets roulants pas cher Prix A partir de 28€ Maxcio est fait partie des leaders du marché des interrupteurs connectés pour volets roulants. Fonctionnant avec l’application SmartLife, il permet le contrôle et le paramétrage de vos volets roulant avec une grande facilité. L’application permet la programmation horaire et le contrôle par la voix grâce aux assistants vocaux Google Home et Alexa. Grâce à son importante puissance de 2400W, le volet peut également faire fonctionner des portes de garages et portes sectionnelles. D’un format standard, il remplacera n’importe quelle bloc interrupteur traditionnel. Attention toutefois, il nécessite un branchement en neutre pour fonctionner. Et comme souvent, il n’est compatible qu’avec du WiFi de 2,4 GHz. Pour finir, son design est réussi, on aurait juste aimé que le nom Maxcio soit un peu moins visible. Les plus Très populaire

Etersky

Un interrupteur intelligent pour volets qui a fait ses preuves Prix A partir de 28€ La marque Etersky a fondé sa réputation sur des produits esthétiques, performants et faciles à prendre en main. Ces interrupteurs pour volet roulant vous permettent d’automatiser le fonctionnement de vos volets en un rien de temps grâce à l’application SmartLife. Une fois la configuration terminée, vous pourrez même commander vos volets d’une simple commande vocale à travers Alexa et Google Home. La programmation horaire vous permettra de faire coïncider le lever de rideau avec le chant des premiers oiseaux. Attention toutefois lors du montage, l’interrupteur étant volumineux, il est très difficile de laisser un connecteur de type Wago au fond de la boîte d’encastrement. Les plus Même appli que Zemismart

Interrupteur sans fil LoraTap

Un interrupteur connecté pour volets très fiable et abordable Prix 25,99 € Le design des interrupteurs connectés LoraTap se rapproche beaucoup des modèles Maxcio et Etersky, à la différence que le nom de la marque n’apparaît pas. Un détail qui plaira aux amateurs de sobriété. Côté fiche technique, les commandes tactiles de cet interrupteur sont réactives et le rétroéclairage peut être désactivé. On apprécie son fonctionnement avec la pratique application mobile SmartLife qui est compatible avec Google Home et Alewa. Attention lors de l’installation, ce produit, comme plusieurs autres, nécessite une connexion au neutre pour fonctionner. Vérifiez donc que votre installation le permet avant de choisir ce modèle. Les plus Application SmartLife pratique

Prix intéressant

Loratap Module d’interrupteur volet roulant

Le module des bricoleurs Prix 22,99 € Vous voulez rendre vos volets connectés sans changer d’interrupteur ? C’est possible grâce au module conçu par LoraTap. Celui-ci se positionne (normalement) derrière l’interrupteur dans la boîte d’encastrement. Grâce aux différents schémas de montage, le branchement est relativement simple. On apprécie le fait qu’il soit compatible avec les moteurs à 4 fils ou à 5 fils. Pour contrôler et programmer votre volet roulant, aucun hub n’est requis. Il vous suffit de télécharger l’application SmartLife qui permet de programmer des horaires d’ouverture et de fermeture du volet. Le module permet également un contrôle par la voix avec Alexa et Google Assistant. Les plus Permet de garder ses interrupteurs

Discrétion

Application pratique

Classement des meilleurs interrupteurs connectés multiusages

Les applications de la domotique sont nombreuses et vont plus loin que la gestion de l’éclairage et des volets roulants. Pour bénéficier de tout le potentiel d’une maison connectée, les interrupteurs multiusages sont indispensables. Ils permettent de réaliser des commandes simples comme de lancer des scénarios complexes.

Legrand Celiane

Le meilleur interrupteur multifonction Prix A partir de 60 € Le célèbre fabricant d’équipements électriques a fait un pas de géant dans la modernité en s’associant au spécialiste français des objets connectés : Netatmo. De cette collaboration résulte une gamme complète d’interrupteurs connectés qui viennent remplacer en toute discrétion vos interrupteurs traditionnels. S’il faut malheureusement s’équiper d’un hub pour faire fonctionner l’ensemble, on accède en contrepartie à un vaste écosystème dans lequel fonctionnent de nombreux produits, des interrupteurs de volets roulants aux éclairages en passant par les thermostats connectés. Grâce à l’application Home + Control qui est compatible avec Google Home et Alexa, vous pourrez alors contrôler toute votre maison du bout des doigts ou d’une simple commande vocale. Seul réel point négatif : le prix conséquent pour une installation à l’échelle d’un logement. Les plus Compatible avec trois assistants vocaux

Avertit en cas de coupure de courant

Partenariat avec Netatmo

Xiaomi Smart Wireless Switch

Un interrupteur sans fil Zigbee Prix A partir de 18 € Une fois de plus, Xiaomi témoigne de son savoir-faire en matière de domotique grâce à cet interrupteur intelligent et sans fil. Ce petit bouton poussoir au design original permet de contrôler des objets grâce à 3 commandes : appui bref, appui long et double appui. Entièrement paramétrable grâce à l’application Mi Home, il vous permettra par exemple d’allumer toutes vos lumières d’une simple pression. Malgré ses nombreux points forts, ce petit interrupteur n’est pas dénué de défauts. D’abord, il nécessite forcément un hub Zigbee pour fonctionner. Ensuite, il est fourni sans support mural, ce qui le rend facile à perdre. D’ailleurs, si vous décidez d’investir dans plusieurs commutateurs intelligents Xiaomi, pensez à y ajouter une marque distinctive pour ne pas les mélanger ! Les plus Design original

Nomade

Facile à utiliser Les moins Nécessite un hub pour fonctionner

MoesGo ZigBee

La polyvalence dans un design classique Prix A partir de 24,99 € Avec son design très, voire trop discret, l’interrupteur MoesGo cache bien son jeu. Il s’agit pourtant d’un des meilleurs interrupteurs connectés et programmables. Fonctionnant avec un hub Zigbee, il peut gérer les programmations horaires et un système de minuterie grâce à l’application SmartLife. Il est aussi compatible Google Home et Alexa pour s’intégrer parfaitement à votre maison connectée. Côté installation, on apprécie l’absence de connexion au neutre, qui évite de devoir refaire des travaux, en particulier pour l’éclairage. Il est garanti 2 ans et se décline en version 1 voie, 2 voies et 3 voies. Les plus Pas besoin de neutre

Facilement paramétrable

Meross Interrupteur Connecté

Le commutateur le plus discret Prix A partir de 19,99 € On pourrait qualifier ce produit Meross d’interface plutôt que d’interrupteur. En effet, il n’est pas équipé de bouton (sauf pour faciliter l’appairage) physique, mais permet pourtant de contrôler l’allumage et l’extinction d’une lampe, d’un ventilateur ou encore d’un appareil électroménager. Pour cela, il suffit de le câbler sur le fil d’alimentation de l’appareil. Ensuite, ce dernier peut être contrôlé et programmé à partir de l’application Meross. Ce produit a également l’avantage de fonctionner avec Google Home, Alexa et Home kit. Il fonctionne avec la commande vocale des trois assistants. Non apparent, ce système se distingue par sa discrétion mais nécessite quelques compétences de base en électricité pour son installation. Les plus Prix attractif

Discret

Hautement paramétrable

Un interrupteur connecté fonctionne toujours sur le même principe : il dispose d’un émetteur radio qui lui permet d’être relié au Wi-Fi de votre domicile, et donc d’être contrôlé par votre smartphone. Dans la pratique, on distingue deux fonctionnements distincts.

Les interrupteurs connectés autonomes

Ces modèles se connectent directement à votre réseau Wi-Fi. Ils sont ainsi faciles à configurer et ne nécessitent aucun équipement supplémentaire. Cependant, la plupart de ces modèles fonctionnent uniquement avec du Wi-Fi en 2,4 GHz. Enfin, le Wi-Fi étant une technologie particulièrement énergivore, ces interrupteurs ont tendance à consommer plus que la moyenne.

Les interrupteurs connectés nécessitant un hub

A l’inverse, de nombreux appareils ne peuvent fonctionner seuls. Ils sont équipés d’une technologie sans fil différente du Wi-Fi que nos smartphones ne peuvent pas reconnaître. On pense par exemple à Z-Wave ou Zigbee. Il est donc nécessaire d’installer une passerelle qui fera le lien entre ces appareils connectés et votre smartphone.

L’investissement initial est plus élevé car il faut acheter cette fameuse passerelle. Cependant, ce système a l’avantage de consommer moins d’énergie au quotidien. Une grande partie des interrupteurs connectés utilisent le protocole Zigbee.

Pourquoi investir dans des interrupteur connectés ?

Les interrupteurs connectés et la domotique en général sont la porte ouverte à des possibilités presque infinies. Ils permettent le contrôle à distance et la programmation des volets roulants, de l’éclairage et de toutes sortes d’appareils.

Automatiser des tâches pour se décharger d’une charge mentale

De la fermeture des volets roulants au démarrage de la machine à laver, l’automatisation de certaines tâches du quotidien peut vous soulager d’un poids non négligeable. Pour y parvenir, les interrupteurs connectés sont tout indiqués. Ils permettent également d’éviter le stress lié à l’oubli d’un éclairage ou d’un radiateur, car vous pouvez tout vérifier à distance.

Optimiser sa consommation sans perdre en confort

La domotisation d’un logement permet aussi d’en optimiser le fonctionnement et donc la consommation en énergie. Les thermostats connectés, par exemple, permettent d’adapter la température de votre maison à vos habitudes de vie, et donc éviter de chauffer quand ce n’est pas nécessaire. De la même manière, programmer la fermeture des volets roulants lorsque la nuit tombe permet de limiter les déperditions de chaleur des fenêtres. Les interrupteurs connectés permettent aussi de mieux contrôler l’éclairage et de s’assurer que rien ne reste allumé en pleine journée.

Pour en savoir plus, retrouvez notre comparatif des meilleurs thermostats du marché.

Eviter la gadgétisation du domicile

Si la domotique comporte de nombreux avantages, son usage doit être limité à des fonctions réellement utiles. En effet, remplacer un interrupteur parfaitement fonctionnel par un modèle connecté mais sans réel intérêt vous fera d’abord perdre de l’argent, et va à l’encontre d’une démarche de respect de l’environnement. De plus, le fonctionnement des interrupteurs connectés génère une consommation d’électricité. Bien que minime, autant éviter cette consommation quand cela est possible.

Le choix de votre interrupteur connecté doit se faire en fonction de plusieurs paramètres. Il doit d’abord être compatible avec votre installation électrique existante, mais aussi avec vos objets connectés. Enfin, il doit disposer des fonctionnalités qui vous intéressent.

Compatibilité Avant d’acheter un interrupteur connecté destiné à remplacer un interrupteur traditionnel, assurez vous qu’il soit compatible avec votre installation. De nombreux interrupteurs nécessitent un fil neutre pour fonctionner, or ce dernier n’est pas toujours présent, en particulier dans les interrupteurs d’éclairage. Si vous commandez sur internet, assurez-vous que l’interrupteur choisi soit compatible avec une installation électrique française.

Si vous n’avez pas l’esprit bricoleur, faites appel à un professionnel !

Si vous voulez ajouter un interrupteur supplémentaire ou si votre installation n’est pas compatible, vous pouvez opter pour un bouton nomade. Ce type de modèle fonctionnant à pile ne nécessite quasiment aucun travaux de préparation, tant pour la pose que pour le branchement.

Caractéristiques de l’interrupteur Avant d’acheter votre interrupteur, assurez-vous qu’il soit adapté aux besoins de votre appareil en termes d’ampérage et de puissance. C’est particulièrement vrai si votre interrupteur est destiné à alimenter une prise de courant ou un appareil électrique.

Fonctionnalités Nous avons décomposé notre classement en trois parties : systèmes de contrôle d’éclairage connectés, commandes de volets intelligents et commutateurs multifonctions. Aux lumières et ouvertures automatisées s’ajoutent un arsenal d’objets connectés (alarmes, caméras, thermostats, serrures, électroménager…) auxquels vous pourriez dédier un bouton connecté. On vous recommande néanmoins de commencer par des fonctions simples, et seulement si cela répond à un besoin patent. Quoi qu’il en soit, il existe des options relativement séduisantes : télécommande nomade, partage des contrôles, minuterie, scénarios, notifications en cas d’anomalie, etc.

Connectivité Si vous n’êtes pas attentif(ve) à cet aspect de votre interrupteur connecté, vous risquez fort de vous heurter à une amère déception. En effet, tous ne sont pas compatibles avec un assistant vocal, beaucoup nécessitent un hub pour fonctionner, et les appareils que vous souhaitez commander ne seront pas forcément les bons. C’est pourquoi il convient de bien planifier l’ensemble de votre écosystème, même si vous n’en réalisez jamais que le dixième. À ce titre, vérifiez bien que votre réseau WiFi soit bien à 2,4 GHz, et privilégiez peut-être les protocoles ZigBee.

Sécurité Les dispositifs connectés ont le désavantage d’être a priori exposés à des tentatives de piratage. Cependant, les fabricants ne sont pas nés de la dernière pluie : de plus en plus d’appareils se verrouillent derrière une authentification à deux facteurs, et vous préviennent dès qu’ils détectent une anomalie. Et pour un plus haut degré de confidentialité, évitez ceux qui ont tendance à partager les données de localisation ou autres informations personnelles. Si la connexion à un cloud est requise, vérifiez si ce dernier est crypté (et méfiez-vous si ce n’est pas spécifié !).

L’installation d’un bouton connecté ne requiert pas de compétences poussées en électricité, en particulier pour les modèles de type télécommande. Pour le remplacement d’un interrupteur existant, il est cependant nécessaire de respecter certaines règles de sécurité élémentaires. Voici la marche à suivre :

Avant de manipuler l’interrupteur, abaissez le disjoncteur correspondant au circuit électrique contrôlé par l’interrupteur. Vérifiez qu’il n’y a plus de courant en appuyant sur l’interrupteur, et assurez-vous que rien ne se produit. Démontez le cache, puis dévissez l’interrupteur. Si vous avez choisi un modèle nécessitant un neutre, vérifiez qu’il y en a un dans la boîte d’encastrement de l’interrupteur. Le neutre est normalement de couleur bleue. Branchez l’interrupteur en respectant les indications du fabricant. Remontez l’interrupteur, puis réenclenchez le disjoncteur. Actionnez l’interrupteur pour vérifier qu’il fonctionne. Pour les commandes de volet roulant, assurez vous que vous n’avez pas inversé montée et descente. Suivez la procédure du fabricant pour connecter votre interrupteur à votre téléphone. Voilà, vous pouvez profiter de votre interrupteur connecté.

En électricité, le fil rouge correspond à la phase, le fil bleu correspond au neutre et le fil jaune et vert correspond à la terre. Sur les anciennes installations, ces couleurs ne sont pas toujours respectées : le rouge peut être marron ou noir.



Pour obtenir des informations précises, vous pouvez consulter la norme NFC 15-100 qui régit les règles à respecter pour l’installation électrique d’un logement. Si vous n’êtes pas sûr de vous, faites appel à un électricien.

L’affaire n’est guère compliquée :

avec Google Assistant : l’application de votre interrupteur connecté vous donne généralement accès à Google Home . L’icône correspondante vous conduit à un parcours en quelques étapes pour assurer la connexion. Dans un second temps il faudra ouvrir l’ app Google Home pour mener à bien l’appareillage. Vous n’aurez qu’à sélectionner en haut à gauche de votre écran “Ajouter +”.

: l’application de votre interrupteur connecté vous donne généralement accès à . L’icône correspondante vous conduit à un parcours en quelques étapes pour assurer la connexion. Dans un second temps il faudra ouvrir l’ pour mener à bien l’appareillage. Vous n’aurez qu’à sélectionner en haut à gauche de votre écran “Ajouter +”. avec Amazon Alexa : d’abord, il s’agit de relier l’interrupteur l’app Alexa. Ensuite, rendez-vous sur l’app d’Amazon (sur iOS et Android ou même sur le site web d’Amazon). Puis tapez sur “Skills et jeux”, vous trouverez probablement votre interrupteur, (rares sont ceux qui sont incompatibles avec Alexa, excepté les modèles qui n’admettent aucun assistant vocal). Pour finir, cliquez sur le bouton “Activer” !

Questions Fréquentes