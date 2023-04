Les meilleurs comparateurs de garages pour votre voiture électrique à Paris

Chercher un garage est parfois compliqué, mais fort heureusement, des comparateurs existent et vous conseillent les plus efficaces et proches de chez vous !

Tout le monde n’a pas la chance de connaître un garagiste qui lui fait profiter des bons plans et réductions à chaque passage… Il faut donc souvent passer par la case « recherche de garage » au moindre pépin avec son automobile et se poser les bonnes questions. Alors avant de vous lancer tête baissée dans la trouvaille d’un garage, on vous facilite un peu la vie en vous proposant ici les meilleurs comparateurs de garage qui feront les recherches à votre place !

Mecagoo : le comparateur intuitif et complet pour trouver un garage

Lecture simple et efficace : l’idéal pour un comparateur de garage !

En arrivant sur le comparateur de garage Mecagoo, la première chose que vous verrez est la barre de recherche extrêmement intuitive. Vous devrez y renseigner votre localisation, la plaque d’immatriculation de votre véhicule et ce que vous venez réparer ou contrôler.

Une fois ce champ renseigné, le site vous conseillera les garages compatibles avec votre voiture à proximité et vous indiquera :

Le plus proche,

Le moins cher,

Le mieux noté.

Vous trouverez bien entendu tous les autres garages non loin de vous et pour chacun le site prend le soin de vous préciser s’il y a du wifi, un espace café, une prise en charge rapide ou même si le garage propose une voiture de courtoisie ! Vous n’aurez plus qu’à prendre rendez-vous directement depuis le site et laisser le garage prendre soin de votre automobile (électrique ou non).

Vroomly : un comparateur de garage simple

Interface similaire et limpide : toutes les infos nécessaires à portée de clic

Vroomly est un très bon comparateur de garage sur internet. Vous devrez renseigner votre plaque d’immatriculation, votre localisation, etc.

Tout comme Mecagoo, le site propose des tutos ou article de blog qui vous permettront de vous occuper vous-même de votre automobile – ou a minima de comprendre ce qu’en fera le garagiste. En soi, ce comparateur est très simple et complet.

iD Garages.com : la clarté et la lisibilité à un détail près

Parfait si on oublie l’absence de carte active sur le côté.

A nouveau, on retrouve le B.a ba des comparateurs de garages sur internet : vous entrez la plaque d’immatriculation, la localisation, ce que vous désirez et le site s’occupe du reste.

La seule véritable différence avec les autres sites est que iDGarages ne propose pas une carte Google Maps vous permettant de visualiser où sont les garages proches de vous à côté des offres… Il y a bel et bien une carte disponible sur le site (en haut de page avec une mention « afficher la carte » mais le seul bémol est que cela remplace la page d’offre.

Un détail certes mais qui le fait chuter à la troisième place de notre classement.

Allogarage.fr : le comparateur de garage très simple (presque trop)

Et bienvenue en 2002 !

Véritable point de différenciation, mais véritable point noir : on ne peut choisir que sa localisation… Pas de plaque d’immatriculation, pas de choix dans les pièces ou services demandés…

Vous n’aurez donc aucun comparatif sur les prix ou le temps d’attente une fois sur place. Les seuls éléments à votre disposition seront le nom du garage et l’adresse (même pas de carte Google…)

Google Maps : le comparateur sommaire mais efficace

Pas optimal mais ça peut dépanner.

Si vous devez vraiment vous dépêcher de trouver un garage proche de vous et n’avez pas le temps de les comparer, Google Maps fait très bien le travail.

Il suffira de marquer « garage » et l’application se chargera de trouver les garages proches de vous. Vrai bémol, tout comme AlloGarage.fr, vous ne pourrez ni spécifier votre véhicule ni les pièces recherchées, ce qui fait que si vous possédez une voiture électrique, vous pourriez être orienté vers un garage qui ne les répare pas…