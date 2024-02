Les 6 Meilleurs Casques de Ski en 2024 pour passer l’hiver sans danger

Parfois négligé, mais si important pour sa sécurité, le casque de ski s’est petit à petit imposé chez la majorité des adeptes des sports d’hiver. Pour cette saison 2023/2024, plusieurs modèles sortent du lot.

Parmi les nombreux équipements nécessaires avant de partir pour les sports d’hiver, le casque est l’un des plus indispensables pour sa sécurité. Une étude de l’observatoire d’accidentologie des sports d’hiver estime plus de 120 000 blessés en 2022 avec près de 6% ayant été touché à la tête : le casque permet de prévenir de ce genre de blessures, souvent fatales.

C’est également un bon moyen d’avoir la tête au chaud, d’intégrer une visière pour certains ou divers systèmes pour rendre plus sûre votre journée. Voici les six modèles que nous avons testé et qui nous ont tapé dans l’œil.

Casque Stance Mips d’Uvex

Quand on parle de casque de ski, difficile de passer à côté de la marque allemande Uvex. Celle qui s’est faite un nom dans les modèles abordables possèdent de nombreux atouts à faire valoir.

Parmi eux, le Stance Mips qui propose pour moins de 150€ des caractéristiques idéales pour les sports de glisse. L’ajustement, la sécurité et le confort en font l’un des meilleurs modèles performants et à bas prix ! Difficile de trouver mieux pour ce prix.

Qu’est ce que la technologie MIPS ? Un casque permettrait de réduire de 35% (Source CMAJ Research) le risque de potentielles lésions ou fractures à la tête. Mais le cerveau peut également recevoir des forces traumatisantes lors d’une chute. C’est ici que la technologie Mips intervient.

Mips est un système de sécurité sous forme de technologie qui permet de réduire le mouvement rotationnel de certains impacts lors de chute en ski, snow ou autres sports. C’est un composant que l’on ajoute aux casques pour ajouter une couche de sécurité. Fin 2021, il y avait déjà plus de 32 millions de systèmes vendus à plus de 140 marques de casques.

Casque Wedze 950 Mips de Décathlon

Pour une fois que Décathlon ne propose pas le produit le moins cher d’un comparatif et quand on regarde de plus près, on comprend pourquoi. Le Wedze 950, nouveau modèle de l’hiver 23/24 de la marque, propose des performances dignes d’un casque haut de gamme :

Visière XXL intégrée,

Ventilation réglable et système Mips.

On ne peut qu’être conquis. D’autant que lorsque le casque est proposé à 170€, on se dit que le prix n’est pas si excessif ! Et pour l’avoir testé quelques jours, on confirme que c’est un excellent rapport qualité/prix pour un casque avec visière.

Casque Mtn LAB de Salomon

Le casque Mtn Lab de la marque spécialiste des sports de glisse apparait comme un incontournable de son domaine. Salomon a su sublimer son modèle au poids plume (400g) et à la protection parfaite pour assurer sa sécurité.

Petit coup de cœur pour le rembourrage en laine mérinos, respirante et très confortable à porter. Comptez un peu moins de 200€ pour vous offrir les faveurs de ce casque disponible en trois tailles différentes.

Casque Contest Vision Mips de Cébé

L’équipementier de sport de montagne Cébé propose l’un des meilleurs rapports qualité/prix dans le domaine des casques.

Ce spécialiste propose son modèle Contest Vision Mips à moins de 250€ en trois couleurs différentes. Sa particularité : son design épuré, sa visière intégrée et son système Recco qui permet de localiser les skieurs en détresse. Vous l’aurez compris, c’est un casque parfait pour les aventuriers en quête de sensations fortes.

Casque Instinct Visor Pro V de Uvex

Deuxième modèle de la marque Uvex, l’Instinct Visor pro V nous fait monter en gamme. Affiché à plus de 250€, il en impose avec son impression de solidité — qui n’est pas qu’une impression.

Ce casque embarque ce qu’il se fait de mieux en matière de protection et de confort. Avec sa visière intégrée, il vous dispense même de lunettes ! Un modèle tout-en-un performant et polyvalent qui va ravir les amateurs de glisse, même les plus extrêmes. Testé et approuvé par l’équipé également ! On regrette néanmoins l’absence de système Mips.

Pour bien ajuster votre casque, il est important de mesurer la circonférence de votre tête 2 cm au-dessus du niveau des sourcils et de bien utiliser la molette de réglage derrière le casque afin d’adapter la taille.

Casque Vantage et Quantum de Smith

Avec ses équipements haut-de-gamme, la marque Smith s’est fait un nom dans le domaine des sports de glisse. Parmi ces modèles fer de lance, on retrouve les casques pour ski Vantage et Quantum, coup de coeur de la rédaction cette année.

Confectionnés à partir de plusieurs technologies de pointe, et intégrant Mips, ils offrent une protection intéressante avec absorption des impacts ainsi que 21 trous de ventilation qui les rendent vraiment très confortables. Ces casques oscillent autour de 300€ et sont proposés en plusieurs tailles avec un réglage à 360°. Des modèles qui sortent du lot et que nous ne pouvons que recommander.

Quels critères prendre en compte pour choisir son casque ?

Vous connaissez les meilleurs modèles de casques et il ne vous reste plus qu’à choisir celui le plus adapté à vos besoins. Pour cela, pensez à bien prendre en compte :