BLINK MINI

La caméra de surveillance d’intérieur miniature

Note 8,8/10 : moyenne générale sur amazon

Le prix le plus attractif de notre sélection revient à la Blink Mini. Résolument à portée de toutes les bourses, elle nécessite seulement un abonnement pour le stockage en ligne. Et malgré une vision nocturne en noir et blanc assez primitive, on retrouve des éléments essentiels tels que elle la qualité vidéo HD l’audio bidirectionnel performant et la détection de mouvement efficace. Nous la conseillons vivement comme équipement supplémentaire à des caméras plus haut-de-gamme, pour surveiller un coin jusqu’ici mal couvert.

Les plus Très compacte

Détection opérationnelle 24/24h

Intégration IFTTT Les moins Angle de vue assez réduit

Effet Fish Eye

Abonnement nécessaire

Faut-il acheter la Blink Mini ? Achetez si … Vous voulez surveiller une pièce étroite ou un coin mal couvert par une installation antérieure N’achetez pas si … Vous ne voulez pas payer d’abonnement

Caractéristiques principales

DIMENSIONS 5 x 4,9 x 3,6 cm DÉFINITION 1080 p ANGLE 110° (diagonale) ALIMENTATION Filaire AUDIO BIDIRECTIONNEL Oui SIRÈNE INTÉGRÉE Oui CONNECTIVITÉ Wi-Fi STOCKAGE DES DONNÉES Cloud (freemium)