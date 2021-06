Les bouteilles connectées connaissent aujourd’hui un essor sans précédent. Un succès qui se comprend par les nombreuses fonctionnalités proposées. Elles sont un moyen facile de vous inciter à boire et à améliorer votre hydratation trop souvent insuffisante. Il est également possible pour les bouteilles d’alcool d’obtenir une garantie d’authenticité grâce à des puces qui détectent la première ouverture d’une belle bouteille ! Alors faisons sauter le bouchon ensemble grâce à ces 15 meilleures bouteilles connectées.

Qu’est ce qu’une bouteille connectée ?

Une bouteille connectée est avant tout une bouteille classique à laquelle a été ajoutée une connectivité innovante et inédite. Ces bouteilles proposent plusieurs fonctionnalités sur des applications dédiées. Vous pourrez y suivre votre consommation d’eau, surveiller votre taux d’alcool ou bien y lire des conseils pour adapter au mieux votre hydratation.

Top 5 des meilleures bouteilles d’alcool connectées

Les cavistes et grandes maisons ont décidé de se lancer dans l’innovation des bouteilles connectées. Par exemple, Rémi Martin comme Johnny Walker ont proposé des bouteilles intelligentes qui rendent l’expérience de la dégustation unique..

Mumm, le premier champagne connecté tamiseur d’ambiance

La marque de champagne Mumm a lancé en 2015 la première bouteille de champagne connectée à l’aide d’une puce RFID dotée de fonctions de géolocalisation pour personnaliser l’ambiance de dégustation. La marque a révélé qu’une puce RFID serait intégrée à la collerette des bouteilles de champagne Mumm. Présentée à l’occasion d’une soirée organisée par Mumm, la bouteille change l’environnement sonore et lumineux de la pièce dès qu’on l’ouvre. Avec cette technologie, Mumm propose une véritable expérience de dégustation innovante, qui s’adresse plutôt à “une cible branchée et urbaine à la recherche d’expériences exclusives” . La bouteille était présentée en avant-première lors du Grand Prix de Monaco et a été testée dans quelques lieux branchés, dont l’Atrium de Reims et le VIP de Monaco. Toutefois elle n’est aujourd’hui plus commercialisée mais reste dans les annales !

Rémi Martin, le prestigieux cognac connecté garanti authentique

Pour innover, Rémy Martin annonce que son célèbre cognac Club sera désormais accompagné par une bouteille connectée. Grâce au NFC intégré au flacon, vous pourrez contrôler l’authenticité de cet alcool de qualité. La marque de luxe Rémy Martin espère ainsi aider ses clients à s’assurer de l’authenticité des produits qu’ils ont entre les mains. En partenariat avec Selinko, la marque a donc mis au point cette bouteille. Celle-ci est en mesure de détecter la première ouverture du flacon de cognac à l’aide d’un capteur NFC qui vous indique ainsi que vous êtes en présence d’un produit authentique, qui n’a pas déjà été ouvert puis re-rempli. Cette technologie avant-gardiste est certifiée ANSSI – EAL4+ et offre le même niveau de sécurité que celui des passeports électroniques ou cartes bancaires.

Johnnie Walker, le célèbre whisky connecté anti contrefaçon

La marque de whisky Johnnie Walker a conçu une bouteille de whisky connectée au MWC. Cette bouteille est dotée d’une étiquette NFC utilisant la technologie « OpenSense » de Thinfilm. Concrètement, des tags NFC seront imprimés à l’arrière de l’étiquette afin de suivre la bouteille de sa fabrication à sa commercialisation. De son côté, l’acheteur est invité à approcher son smartphone (équipé d’un lecteur NFC) de la bouteille de Whisky connectée afin d’accéder à un certain nombre de contenus exclusifs, intégrant des opérations promotionnelles dans les bars environnants, des réductions dans les commerces alentours, des recettes, etc. Cette technologie permet de fournir une traçabilité complète au client et s’ajoute aux signes distinctifs de la bouteille, comme le célèbre ruban de soie bleue.

Malibu, une édition connectée limitée pour gagner un jeu interactif

Malibu a déployé en 2016, un armada de bouteilles connectées en édition limitée pour l’été. Elle intègre la technologie de communication en champ proche (NFC) dans le bouchon de la bouteille et le code QR imprimé sur le col de la bouteille. Les consommateurs qui scannent le code QR ou tapent sur la balise NFC sont dirigés via une URL de lien rapide vers un jeu mobile interactif où les consommateurs peuvent jouer pour avoir la chance de gagner divers cadeaux comme un voyage ou une enceinte et d’accéder également exclusivement à des recettes de cocktails et plus encore. Cette expérience a eu un franc succès au Royaume-Uni, en Allemagne et enfin aux États-Unis où l’expérience s’est arrêtée après écoulement des stocks.

U’Wine, la bouteille de vin française et connectée

Plus récemment, la start-up bordelaise U’Wine a proposé le Tag, une puce qui, grâce à la technologie NFC, relie la bouteille à un smartphone. Ainsi, tous les amateurs de bon vin pourront le suivre de sa fabrication à sa commercialisation. Vous pourrez ensuite gérer les vins présents dans votre cave depuis votre smartphone, en retirer ou même en ajouter. En effet, l’application dédiée U’Wine vous offre un suivi permanent et sécurisé. Elle vous permet également de suivre votre consommation et de surveiller la première ouverture de la bouteille. Un conseil 100% sur mesure pour vous offrir les meilleurs vins pour votre cave et vos papilles ! Si vous n’achetez pas toutes vos bouteilles chez U’Wine, grâce à l’achat de la puce le Tag vous pourrez entrer les données des bouteilles étrangères en collant la puce sur le goulot de la bouteille en question. De quoi reconstituer votre cave sur une seule application ultra pratique.

Top 10 des meilleures bouteilles connectées adultes et enfants

Heureusement, il n’y a pas que les fabricants d’alcool qui se sont connectés grâce à leurs bouteilles. De nombreuses start-up se sont lancées dans cette innovation récente et compétitive. Des bouteilles intelligentes pour adultes comme des thermos, des gourdes vous offrent un suivi quotidien de votre consommation d’eau. Des bouteilles connectées pour enfants ont également été conçues afin de ne pas les priver de cette innovation au fort potentiel ludique.

H2O Pal, suivre facilement son hydratation

H20 Pal est une bouteille connectée en Bluetooth à votre smartphone capable de suivre votre hydratation. Pour être en bonne santé, une bonne hydratation est primordiale. Cependant, il reste assez difficile de quantifier cette information sans y faire un peu attention. Désormais, la santé est connectée ce qui facilite grandement la vie notamment grâce aux objets de quantified self. Mais cela ne résout toujours pas le problème de l’hydratation. C’est de cette problématique qu’est née H2O Pal et ses différents capteurs. Elle mesure le poids du volume d’eau présent dans la bouteille et détecte donc lorsque celui-ci évolue. H2O Pal fonctionne avec une application mobile dédiée disponible sous iOS et Android qui centralise les différentes informations mesurées. Elle permet également de fixer des buts et d’alerter l’utilisateur pour ne pas qu’il oublie de s’hydrater régulièrement.

Liz, la bouteille connectée du français Noerden

Liz est la dernière bouteille connectée pensée et conçue par Noerden la marque française des produits connectés. Allier minimalisme, design et nouvelles technologies, voici le pari réalisé avec Liz. Cette bouteille intelligente française a remporté le prix du “Product Design 2020” lors des Red Dot Awards. Un design reconnu et apprécié par ce prestigieux concours de design mondial. Des matériaux de qualités et des fonctionnalités variées :

Stérilisation UV de l’eau et de la bouteille

Rappels d’hydratation

Indicateur lumineux LED de température (Froid/Tiède/Chaud)

Alerte de batterie faible

Elimine 99.9% des virus et des bactéries grâce au rayonnement UV.

Cette bouteille isotherme en acier inoxydable est faite pour durer dans le temps afin de vous proposer une efficacité et une qualité supérieure pour votre hydratation. Le bouchon tactile est parfaitement visible grâce à l’indicateur lumineux LED. Vous devrez recharger la batterie en lithium à peu près une fois par mois. Parfaitement lavable (sans bouchon) cette bouteille ultra connectée répondra à tous vos besoins !

Pura de Prozis, restez hydraté toutes les deux heures

Prozis propose la bouteille connectée Pura. Toutes les deux heures, elle vous envoie une alerte afin de vous rappeler de boire au moins une gorgée d’eau. Trop peu de personnes ne s’hydratent pas suffisamment ou consomment des sodas en guise d’eau. Ça ne marche pas. Pour être en bonne santé vous devez boire de l’eau. C’est la raison première qui a poussé Prozis a créé cette bouteille intelligente. Pura est dotée d’un écran tactile LCD intégré qui permet de vérifier la température de la boisson sans avoir à la goûter ! En touchant le bouchon, cette bouteille connectée affiche la couleur verte pour les températures froides, la couleur orange pour les températures chaudes et la couleur rouge pour t’avertir que la boisson est peut-être trop chaude pour être bue. La bouteille Pura peut également conserver des liquides froids pendant 24 heures et des liquides chauds pendant 12 heures grâce à son acier inoxydable 304 haute qualité.

Smart de Equa, surveillez votre consommation d’eau

Equa a lancé Smart la bouteille intelligente qui vous force à boire souvent de façon interactive et connectée. Elle se synchronise avec l’application dédiée EQUA disponible sur Android et IOS. Cette application calcule vos besoins quotidiens en eau en tenant compte de tous vos paramètres personnels. Ainsi toute la journée, l’appli suit votre consommation d’eau globale et interagit avec vous à l’aide de lueurs colorées qui vous rappelle de prendre une gorgée d’eau. Fabriquée en acier inoxydable avec une isolation à double paroi, cette bouteille est 100% étanche, et le bouchon est en métal galvanisé. Vous pourrez la recharger via un connecteur USB de type micro B.

HidrateSpark Steel une bouteille connectée en partenariat avec Fitbit

Cette jeune marque de bouteilles connectées remporte un succès grandissant et réussit à promouvoir ses innovations avec d’importants partenaires comme Fitbit. La HidrateSpark Steel est une bouteille intelligente fabriquée en acier inoxydable isolé sous vide. Grâce à une “équation d’hydratation” l’application calcule votre objectif quotidien en matière d’eau en utilisant vos facteurs personnels comme l’âge, la taille, le poids, le sexe, l’exercice et plus encore. Depuis l’application dédiée Hidrate, vous pourrez synchroniser en Bluetooth votre bouteille afin de surveiller votre consommation d’eau. Le capteur LED intelligent “puck” se met de lui-même à briller pour vous rappeler de boire. Vous pouvez d’ailleurs personnaliser la couleur de la LED selon vos envies et goûts du moment grâce à l’appli. Le choix se fera aussi sur la taille de la bouteille afin de plaire à chacun et de s’adapter à vos sacs !

HidrateSpark 3, la bouteille connectée en partenariat avec Apple

Cette deuxième bouteille de la marque HidrateSpark, propose quasiment les mêmes fonctionnalités que le modèle Steel. Toutefois le modèle HidrateSpark 3 vous permet de bénéficier d’un coach de motivation intégré sur l’appli Hidrate qui fonctionne en bluetooth. Vous aurez donc accès à la surveillance de votre consommation d’eau ainsi qu’à la surveillance de vos efforts physiques / sportifs. L’appli vous incitera également à défier vos amis sportivement, à contrôler votre faim et donc à rester en forme ! Cette fois-çi c’est en partenariat avec Apple qu’HidrateSpark 3 fait son apparition. Vous pouvez la synchroniser sur l’appli Santé de vos iPhones ainsi que sur vos Apple Watches.

Lifefuels, la bouteille connectée nutritive

Nous vous présentons Lifefuels même si cette dernière n’est plus sur le marché. En effet, après 7 ans, les fondateurs ont renoncé à poursuivre sa commercialisation. Pourtant, cette bouteille connectée était particulièrement innovante et se démarquait des autres modèles. La bouteille de nutrition Lifefuels permet de mesurer votre consommation d’eau tout en ajoutant des antioxydants, des vitamines et des électrolytes. Un autre ajout majeur : la saveur. La saveur et les différentes substances nutritives ajoutées sont contenues dans les FuelPods. Vous pouvez charger jusqu’à 3 Pods pour 90 goûts différents. L’appli dédiée permet de suivre votre consommation, de mesurer les nutriments apportés à votre corps et de noter les progrès de votre hydratation. Les FuelPods sont disponibles à l’achat depuis l’application.

LARQ, la bouteille connectée auto nettoyante

LARQ a reçu de nombreux prix, pour sa bouteille connectée PureVis, comme le Red Dot Award 2019, nommée à plusieurs CES et gagnante du Dezeen Awards 2019. C’est la première bouteille d’eau intelligente qui se nettoie elle-même. En effet, elle dispose du premier système de purification d’eau numérique. C’est grâce à la puissante technologie LED UV-V PureVisTM que s’active d’une simple pression d’un bouton, toutes les deux heures, le système pour éliminer les bactéries et les virus nocifs. C’est donc avec une lumière ultra puissante que plus de 99,9% des biocontaminants présents dans l’eau et la bouteille sont éliminés. Ce processus mis en marche toutes les deux heures par la pression du bouton ne met que 60 secondes à purifier votre eau.

Thermos, la bouteille connectée en partenariat avec Fitbit

Le géant des objets connectés Fitbit a travaillé avec la marque Thermos afin de proposer la bouteille d’hydratation connectée Thermos. Thermos a doté sa bouteille d’un couvercle intelligent relié à une application disponible sur IOS et Android qui fixe votre objectif d’hydratation quotidienne. Cet objectif est déterminé par la moyenne de base pour tous ou selon vos données personnelles entrées dans l’appli. Un apport universel ou personnel qui s’adapte à vos besoins définit par le calculateur d’hydratation intégré. La bouteille intelligente Thermos surveille en permanence vos besoins, votre consommation et la température de votre boisson.

Gululu Go, la bouteille interactive pour les enfants

Nous finissons ce top 10 avec une bouteille connectée spécialement pensée pour vos enfants. Gululu Go est une bouteille interactive qui va donner envie à vos enfants de boire sans arrêt. Un petit animal vit dans la bouteille d’eau et interagit avec votre enfant grâce à un haut parleur sonore. Plus de 200 phrases et différentes voix accompagnent ces petits animaux de compagnies virtuels. C’est une bouteille ultra légère et compacte avec un verrou adapté aux enfants qui sera facile à transporter.L’application Gululu permet au parent de fixer une quantité d’eau comme objectif et de consulter la consommation d’eau de l’enfant. Cette bouteille connectée est disponible en trois couleurs et trois animaux :