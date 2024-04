FitTrack Dara

Un nombre impressionnant de mesures

Note 9,6/10 : moyenne globale sur internet

FitTrack est une entreprise canadienne spécialisée dans la conception de produits de haute technologie destinés à la santé du grand public. Auparavant, elle commercialisait trois produits : deux balances connectées (Dara et Beebo, une balance connectée faite pour la famille) et une montre connectée. Désormais, l’attention est centrée uniquement sur Dara, et ce n’est pas pour rien !

Avec ses 17 indicateurs, elle fait partie des balances connectées affichant le plus d’infos, et ce grâce à sa technologie brevetée de double impédance. On notera aussi l’optimisation de l’application selon vos objectifs, il existe donc un mode athlète, plus complet et plus adapté. Vous pourrez suivre des entrainements personnalisés et bénéficier de la Foodscan. L’imprécision des mesures est cependant de l’ordre de 3%, ce qui est un peu regrettable.

Les plus Les mesures,

Le mode sportif,

Les entrainements,

Apple Health et Google Fit. Les moins La précision des mesures.

Caractéristiques principales