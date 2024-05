DREAME L10S PRO

Un aspirateur-laveur complet et abordable

Note 8,6/10 : moyenne des avis sur Amazon

Pour un excellent rapport qualité/prix, vous pouvez partir sur un L10S Pro, 2 fois moins cher que la version Ultra (à découvrir plus haut). En gros, ses caractéristiques techniques sont les mêmes (aspiration à 4 niveaux notamment et à 5300 Pa max), mais sans la station de vidage des particules et des eaux usées. On garde donc les déplacements intelligents à travers la maisonnée, renforcée par la cartographie multi-étages. L’aspiration et l’autonomie restent également très élevées. Seuls les serpillères rotatives à forte pression sont un peu moins évidentes à utiliser, car vous devrez les humidifier et les nettoyer manuellement. Cela reste intéressant lorsque vous lui demandez un lavage de routine sur l’ensemble de votre surface, mais s’il s’attaque à une tache plus importante, vous devrez sans doute interrompre le cycle pour les rincer vous-même. Un compromis pas inintéressant quand il s’agit d’économiser près de 600 €…

Les plus Caractéristiques générales haut-de gamme

Cartographie multi-étages

Détecteurs performants Les moins Base de chargement sommaire

Collecteur et réservoirs assez petits

Où Acheter l’aspirateur robot Dreame L10s Pro ?

Faut-il acheter l’aspirateur robot Dreame L10s Pro ? Achetez si … Vous avez souvent besoin de passer l’aspirateur (poussières, particules)

Votre maison inclut plusieurs étages N’achetez pas si … Vous recherchez du 2-en-1 parfaitement optimal

Vous avez les moyens d’essayer la version Ultra

Caractéristiques principales