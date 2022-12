Baguette Harry Potter

Une baguette stylo pour les apprentis sorciers

Méfiez-vous si, armé de sa baguette, votre enfant annonce « Craches limace »

On ne présente plus l’École des Sorciers, tant elle est populaire, encore aujourd’hui. Voilà plus de 25 ans que les films et les livres font rêver des millions d’enfants à travers le monde. Si votre enfant veut, lui aussi, devenir un apprenti sorcier, il serait judicieux de lui offrir une baguette. Il en existe pour tous les goûts, des plus simples modèles aux plus complexes. Si on apprécie la baguette en houx de Harry, notre préférence va vers la très belle baguette de Sureau de Dumbledore, en particulier dans cette version stylo à bille.

À partir de 7 ans

Prix : à partir de 9 euros

