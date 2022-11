En quelques années, le Black Friday est devenu un rendez-vous incontournable en particulier dans le milieu de la Tech. À cette occasion, les grands noms du commerce en ligne comme Amazon, la Fnac, Darty ou Cdiscount proposent une large gamme de produits à prix cassés. On vous a sélectionné les 10 meilleures offres de cette édition 2022 !

Avec le Black Friday suivi du Cyber Monday, la fin novembre est pour nombre d’entre nous le moment idéal pour préparer Noël et acquérir des produits de marque habituellement trop chers. Pendant plus d’une semaine, nombreuses sont les boutiques en ligne à proposer des réductions très importantes. Ce qui rend parfois difficile de s’y retrouver. Pour cette raison, nous vous avons sélectionné le top 10 des meilleures promos de cette édition 2022 du Black Friday.

Apple AirPods Pro 2 : déjà en réduction !

On commence avec du lourd : les AirPods Pro de deuxième génération ont tout juste eu le temps de sortir en septembre dernier qu’ils sont déjà en promotion chez Amazon. Habituellement vendus à 299€, ils perdent 20€ et sont disponibles à 279€ sur Amazon. C’est le moment rêvé d’acquérir la crème des écouteurs de la marque à la pomme.

Razer Book : le PC portable haute performance à -55% !

Avec son écran HD 13″, son processeur i7 11e génération cadencé à 2,8 Ghz et ses 16 Go de RAM, le RAZER BOOK a tout d’une machine de guerre sauf le prix ! Habituellement vendu à près de 1900€, Darty a décidé de le brader à l’occasion du Black Friday. En conséquence, vous pourrez obtenir ce PC de gamer à seulement 850€ chez Darty !

Google Nest Mini : 25€ au lieu de 60€ chez Darty et Boulanger

Avis aux amateurs de domotique et autres assistants vocaux : le Google Nest Mini perd 35€ pendant le Black Friday. Ce petit assistant vocal qui se veut discret et efficace vous permet de contrôler par la voix tous les objets connectés de votre maison. Il est disponible en gris clair, gris foncé et fonctionne également avec Alexa d’Amazon. Il est ainsi disponible à 25€ seulement sur la Fnac.

Pour les plus exigeants, le Google Nest Learning Thermostat perd également 25€ sur son prix habituel pour atteindre 200€ sur Amazon.

Samsung Galaxy Z Flip 4 : 110€ de remise sur le smartphone pliant

Le Galaxy Z Flip4 est un smartphone haut de gamme disposant d’une fiche technique impressionnante et d’un écran pliable très agréable à utiliser. Côté photo, les deux capteurs permettent de faire des photos de bonne qualité.

Normalement vendu à 1109€, il passe sous les 1000€ pour le Black Friday. C’est donc le moment idéal pour craquer ! Bonne nouvelle, en l’achetant sur Amazon, vous aurez droit en exclusivité à une extension de garantie de 12 mois.

Si vous avez un budget plus serré, le Z Flip3 reste une excellente alternative. Et il est également en promo : il passe en effet de 1059€ à 699€ chez la FNAC, soit 34% de remise !

Sony A6000 noir + 2 objectifs : un excellent appareil photo hybride à -25%

La photographie est un loisir plutôt onéreux, en particulier lorsque l’on veut s’équiper de plusieurs objectifs pour élargir ses possibilités. Alors pour le Black Friday, la FNAC a décidé de casser le prix de l’un de ses packs : l’hybride Sony A6000 avec un objectif 16-50mm à l’ouverture minimale de f/3.5 et un objectif 55-210mm avec ouverture minimale de 4.5. Ces deux objectifs vous permettront de mettre en valeur les qualités intrinsèques de ce boîtier de 24 mégapixels performant et facile à prendre en main.

Habituellement vendu au prix de 799,99€, ce pack perd 25% et passe sous la barre des 600€ sur la FNAC. Profitez-en !

Xbox Series S : -23% pour la console de Microsoft

La Microsoft Xbox Series S permettait déjà d’accéder aux derniers jeux du marché pour un prix abordable. Mais avec cette réduction de 23% sur la Fnac pour le Black Friday, la petite console de chez Microsoft obtient un rapport qualité prix imbattable. Merci la FNAC !

Apple MacBook Air : -200€ pour les deux versions du célèbre ordinateur portable

Dans la famille des MacBook Air, on demande d’abord le modèle 2020 et sa puce M1. Encore très performant, cet ordinateur portable ultra fin passe sous la barre des 1000 € sur Amazon. Un tarif très intéressant pour un MacBook aussi polyvalent et capable de tout faire.

Il ne pourrait d’ailleurs être battu que par son petit frère, le MacBook Air édition 2022. Ce modèle équipé d’une puce M2 est le nouveau champion poids plume grâce à des performances ahurissantes et une excellente autonomie. Comment ne pas craquer lorsqu’il ne coûte que 1300€ sur Amazon ?

Nothing Phone : -70€ sur le smartphone le plus original du marché

Le Nothing Phone a fait couler beaucoup d’encre au moment de sa sortie. Entre design original et performances cohérentes, ce smartphone milieu de gamme avait séduit tous les observateurs du monde de la Tech. Il se dresse en concurrent sérieux face à l’iPhone SE.

Sorti le 12 Juillet dernier, ce smartphone bénéficie déjà d’une promo plus qu’intéressante sur Amazon avec -70€. Son prix passe ainsi de 469€ à 399€. Une affaire !

Nintendo Switch + Mario Kart 8 : la console japonaise en réduction

Rares sont les promotions sur la console portable de Nintendo. Mais pour le Black Friday, on a quand même le droit à 60 euros de réduction sur Amazon pour le pack Nintendo Switch avec Mario Kart 8. L’occasion rêvée pour occuper les longues soirées d’hiver.

Magimix Cook Expert : le robot cuiseur passe sous la barre des 1000€ !

L’un des principaux rivaux du Thermomix voit son prix fondre pendant le Black Friday. Le robot à tout faire de chez Magimix voit son prix baisser à 999€ chez Boulanger au lieu de 1299€, soit 23% de réduction.

Avec le Cook Expert, vous pourrez vous régaler sans vous fatiguer grâce à ses nombreuses fonctionnalités disponibles. Et pour couronner le tout, il est fabriqué en France !

Vos questions sur le Black Friday