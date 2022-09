PANASONIC PERSONALCARE ER-GD61-K503

Une tondeuse à barbe de précision

Note 8,4 /10 : moyenne globale sur Amazon

Ce design de tondeuse pour barbe ne pouvait qu’attirer notre attention, même si ce n’est guère nouveau. Son ergonomie a été étudiée pour parvenir à des finitions millimétrées. Les bords sont arrondis, pour plus de confort, et les lames en elles-mêmes sont ultrafines. La fiche produit indique qu’elles sont de « qualité japonaise », mais même s’il est difficile de s’en assurer, on peut néanmoins affirmer qu’elles permettent une coupe à ras de 0, 1 mm. Cela étant, il vous faudra prendre le coup de main pour vous approprier la liberté de mouvement que procure cette tondeuse à barbe électrique. Et pour éviter les irritations, huilez votre tondeuse à barbe avant et après chaque tonte. En outre, il faudra vous accommoder d’un bruit supérieur à la moyenne et manier l’appareil avec précaution. Certains utilisateurs ont en effet signalé des chutes qui se sont avérées fatales pour les lames.

Les plus Coupe très précise et très courte

Design original et ergonomique Les moins La fragilité

La prise en main

Acheter la Personalcare ER-GD61-K503 au meilleur prix

Faut-il acheter la Personalcare ER-GD61-K503 ? Achetez si … Vous êtes un inconditionnel de la barbe de 3 jours

Vous aimez tailler avec précision N’achetez pas si … Vous voulez un appareil utilisable sans fil

Vous portez plutôt la barbe longue

Caractéristiques principales