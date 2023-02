Tombe Connectée : des Meilleures aux Pires Innovations qui vont vous faire Regretter de Mourir !

Les innovations technologiques touchent tous les secteurs d’activité, même celui des services funéraires. QR code, écran plat, musique, les tombes connectées ne manquent pas d’imagination pour vous permettre de revivre des souvenirs et démontrent que de l’intention louable au mauvais goût, il n’y a parfois qu’un pas.

Bien qu’on n’ait toujours pas trouvé le moyen d’empêcher l’inéluctable, les tombes connectées tentent tant bien que mal de prolonger ce qui reste de nos proches après leur passage dans l’au-delà : les souvenirs. Comment fonctionnent ces cercueils 2.0 qui tentent d’investir les cimetières ? Sont-ils tous de très bon goût ? (Spoiler : non)

Des QR codes pour célébrer la mémoire du défunt

Épitaphe, une tombe connectée française

L’entreprise funéraire française Épitaphe propose de connecter les cercueils pour faire perdurer les souvenirs des défunts. Chaque membre de la famille ou ami peut ainsi partager des photos du défunt sur un site dédié.

Pour ce faire, Épitaphe envoie un QR code à la famille qui devra le déposer sur la tombe. En scannant ce dernier, les visiteurs disposant d’une autorisation pourront visualiser les données partagées.

Un QR code pour des souvenirs en réalité augmentée (Life!)

"C'est toi qui nous attaques !" 👊@jpnadir et @anthony_feed sont en désaccord sur un projet rendant hommage aux défunts grâce à la réalité augmentée.#QVEMA pic.twitter.com/MY0RgXoa43 — M6 (@M6) January 12, 2022

Un concept qui fait déjà fureur aux États-Unis et au Japon

Le concept d’Épitaphe s’inspire des États-Unis où, Lorie et Rick Miller, un couple de Pennsylvanie, promettait déjà en 2013 l’éternité digitale à ses clients. Leur firme Digital Legacys commercialise le même service depuis 2012.

Le couple gère sa petite entreprise depuis son site Internet et propose à ses clients deux formules :

L’une à 149,99 dollars (112 euros) pour le code QR et le mémorial en ligne avec accès illimité « à vie » (tant que l’entreprise funéraire ne fait pas faillite).

L’autre, à 99,99 dollars (74 euros) qui donne un accès au site pour un an seulement.

Une fois que la famille a envoyé les photos et les textes, le site est créé et mis en ligne en 48 heures. Il faut compter une dizaine de jours supplémentaires pour recevoir le QR code qui « résiste aux intempéries ». Une offre similaire a également été développée au Japon.

Une autre société funéraire française a émergé récemment : life! Présentée au grand public lors de l’émission « Qui veut être mon associé ? » sur M6, la start-up a récolté un million d’euros en moins d’un an !

Concrètement, Life! fonctionnne comme Épitaphe et propose à ses utilisateurs de scanner un QR code pour faire apparaître, en réalité augmentée, une vidéo ou des photos du défunt. Les membres de la famille peuvent conserver l’accès pour eux et ne le partager qu’à des personnes choisies ou le laisser en libre accès. (Seuls les membres de la famille pourront y ajouter du contenu, les autres ne pourront que le consulter).

Le cercueil sonore catastrophique (CataTomb)

La marque suédoise Pause Ljud & Bild a trouvé une alternative à la tombe connectée qui partage des photos et des vidéos : la musique.

Le cercueil baptisé CataTomb (équipé par le CataCombo Sound System) est une pierre tombale à 23 000 € connectée à Spotify. Comme vous pourrez le constater dans la vidéo ci-dessous, des enceintes sont placées à l’intérieur du cercueil pour permettre au défunt « d’écouter » ses musiques préférées même dans l’au-delà.

La pierre tombale est alors munie d’un écran sur lequel vous pourrez composer « une playlist qui tue » ; moins que le prix, qui semble être à lui seul un motif suffisant pour ne pas voir ce genre de cercueil dans les cimetières.

Quitte à aller sur ce terrain-là, autant y aller à fond et installer une boule à facette ?

L’écran plat en direct de l’autre monde (Perfect Choice Funerals)

La société funéraire britannique proposait, en 2015, sa vision de la tombe du futur et aboutissait à un concept intriguant : l’écran plat intégré sur le cercueil ! Tout comme le QR code, le projet serait de mettre des images et des vidéos sur le cercueil pour se remémorer le défunt…

On ne va pas se mentir, cette innovation-là est tout de même des plus étranges. Tout d’abord, cela voudrait dire que le cercueil est maintenu à la surface afin de voir l’écran, mais admettons. Le ou les problèmes résident ailleurs…

Une partie de l’interface serait dédiée à Twitter, ainsi des internautes pourraient communiquer leur « amour » à la personne décédée. Sans modération possible, on ne voit absolument pas ce qui pourrait mal se passer, car après tout, il n’y a que de la bienveillance sur internet.

On pourrait penser que cette abomination s’arrêterait là, mais non ! t3.com dévoile un visuel avec des enceintes et des néons clinquants. Est-ce surprenant que ce concept n’ait pas été développé et soit resté au stade d’idée depuis 2015 ? Non.