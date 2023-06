2 fois plus de tomates pour 2 fois moins d’eau : une invention ingénieuse et française à 29€

Marre de ne jamais réussir à faire pousser vos tomates ou d’être déçu par votre récolte ? Ce Français invente un système pour doubler votre production tout en réduisant votre consommation d’eau de 40%.

Après avoir passé quelques étés à cultiver des tomates et les voir se faire ravager par le mildiou ou simplement ne jamais commencer à pousser, vous avez fait une croix sur leur culture ? Pas de soucis, Jean-François Poussin a inventé l’ecolo5 : une sorte de pyramide en plastique recyclable qui permet d’économiser l’eau, de protéger vos tomates des maladies et de produire deux fois plus de tomates. Cet accessoire écologique pourra peut-être vous permettre de ne pas manger que de la mozzarella…

Un accessoire simple pour deux fois plus de tomates

L’accessoire tout simple de Jean-François Poussin est une petite pyramide verte avec un trou en haut. Le but premier est de l’ecolo5 est d’économiser de l’eau. Une fois plaquée au sol, la dalle retient l’eau sous terre et l’empêche de s’évaporer : un genre de serre à ciel ouvert.

Au total, l’ecolo5 permettrait à la fois de réaliser 40% d’économie d’eau et d’améliorer le rendement de chaque pied : jusqu’à deux fois plus de grappes par pied. En outre, cette technique limiterait également les risques de voir le mildiou se développer sur vos tomates – l’humidité étant contenu sur le pied et non sur les fruits.

Prix, disponibilité et avis de l’ecolo5

Enfin, comme vous pourrez le voir sur la vidéo ci-dessus, l’installation est extrêmement simple et ne demande que quelques minutes. Par ailleurs, les avis – peu nombreux – sur l’ecolo5 sont dithyrambiques. Tous mettent en avant le gain de temps et l’économie d’eau générée.

À moins de 30 € le pack de 3 dalles (livraison gratuite), le produit de Jean-François Poussin est accessible à tous, tant dans la pratique que dans le portefeuille.

Alternative : cet agriculteur cultive sans verser une goutte d’eau

Bien sûr, difficile de parler de tomates sans évoquer Marc Mascetti – un agriculteur qui fait pousser ses légumes sans ajouter d’eau. Son objectif ? Rendre ses légumes meilleurs en les laissant se débrouiller tout seul. Derrière cette méthode, la logique est simple, plus vous rajoutez d’eau, plus vous diluez le goût (un peu comme dans un verre de grenadine).

Cette technique a un avantage majeur : la qualité finale du produit. Comme la tomate doit se débrouiller pour trouver son eau et ses nutriments, elle est plus robuste que les autres – comprenez qu’elle a plus de chair et moins de liquide. Mais ne pas irriguer vos plantations comporte aussi des désavantages :

Une forte dépendance à la météo : s’il ne pleut pas ou s’il pleut trop, il n’y aura pas de récolte…

: s’il ne pleut pas ou s’il pleut trop, il n’y aura pas de récolte… Une méthode pas applicable n’importe où : en dehors du climat, cette technique nécessite un sol particulièrement riche en minéraux et en nutriments – ce qui n’est pas le cas de tous les sols.

Donc si vous voulez éviter la frustration de cultiver des tomates pour perdre la récolte au dernier moment, que vous ne possédez pas un sol propice pour la culture sans irrigation ou simplement que vous souhaitez cultiver vos 3 pieds de tomates tranquillement dans votre jardin : l’ecolo5 est une bonne solution écologique pour faire pousser vos tomates.