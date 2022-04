Dans un contexte où les défis écologiques sont de plus en plus pesants, il existe des innovations simples qui méritent notre attention. Par exemple, comme le faisait remarquer Franck Lepage dans l’une de ses conférences : tous les jours, on défèque dans de l’eau potable ! En matière d’optimisation des ressources, on a déjà largement fait mieux… Or, les toilettes sèches constituent une solution émergente largement sous-cotée.

Certes, cette innovation ne va pas chercher plus de confort, mais un moindre coût en eau potable. Saviez-vous que la première chasse d’eau datait de 1775 ? Elle s’est démocratisée seulement fin XIXe, avec l’eau courante. À l’époque, on utilisait des fosses septiques, avant d’en arriver aux stations d’épuration d’aujourd’hui, apparues dans les années 60. On vous fait le topo sur les différents types de toilettes sèches, comment les utiliser, leurs avantages et leur prix !

Les toilettes sèches : les enjeux pour la France en quelques chiffres

Comme on l’a vu en intro, les eaux usées vont tout droit aux stations d’épuration. Le traitement de ces eaux nécessite en France 21 400 stations qui tournent 24/7 jours. Cela représente une consommation énergétique relativement importante… or, on sait que le secteur énergétique est le plus polluant qui soit. Ainsi, plus de 3 000 litres d’eau partent dans nos chasses d’eau chaque seconde en France, soit environ 36 litres d’eau potable gaspillés par jour et par personne. C’est plus de 850 milliards de litres d’eau qu’on ne boit pas.

Par ailleurs, la boisson ne représenterait qu’un seul petit pourcent de nos besoins en eau potable. Vous l’aurez compris, un tel ratio serait considéré comme une hérésie dans un organisme où l’on cherche à optimiser les coûts, comme en entreprise, par exemple.

Les toilettes sèches : un peu moins de confort pour beaucoup d’économies

La solution des toilettes sèches, qui ne nécessitent ni raccordement en eau ni évacuation, pourrait se démocratiser très vite, et ce dans tous les types d’habitation. L’installation est, somme toute, très simple : une structure faite de quelques planches en bois pour y placer une cuvette, un seau en inox et un bac à copeaux, dans le cas d’une de Toilettes à Litières Biomaîtrisée (TLB). Deux bémols toutefois :

Il faut presque toujours modifier l’installation des toilettes déjà en place. Heureusement, c’est bien plus facile que ce qu’on aurait tendance à imaginer, comme le prouve la vidéo ci-dessous, faite par le YouTuber Alexandre Leroux ;

Iil faut tout de même trouver de la sciure ou des copeaux de bois pour des TLB, et un endroit où évacuer les déjections. Là est le véritable inconfort des toilettes sèches : une désautomatisation de la vidange… Dans ce cas, la solution envisagée le plus souvent est le compost.

Mais une fois ces deux conditions sont remplies, le plus dur est fait !

Si vous optez pour le compostage de vos déchets organiques (selles, épluchures, etc.), il vous faudra un appareil dédié, situé en extérieur (composteur ou simple caisse de planches en bois). On y vide le seau en inox environ une fois par semaine, après avoir tapissé le fond de matières sèches carbonées (feuilles d’arbres, branches, paille, etc). Et pour chaque seau de déjection, remettez-en une petite couche.

Pour les toilettes sèches à séparation, vous utiliserez des sacs biodégradables pour jeter les matières fécales dans le compost. Quant au papier toilette, n’oubliez pas de le choisir biodégradable. En outre, n’oubliez pas d’humidifier le compost (avec de l’eau de pluie, par exemple) et de le retourner régulièrement (environ une fois par mois). L’humus obtenu sera utilisable au bout de deux ans sous vos massifs de fleurs, vos arbres et arbustes. Sinon, vous risquez de répandre dans votre jardin des organismes pathogènes.

Impact des toilettes sèches sur l’écologie

Vous l’aurez compris, les toilettes sèches servent à économiser l’eau potable, une bonne initiative pour l’écologie donc. En effet, environ 35% de votre eau courante passe dans les WC. Mais il y a pire : les stations d’épuration consomment beaucoup d’énergie pour traiter la grande quantité d’eaux usées rejetées par les foyers. En conséquence, on observe une pollution des nappes phréatiques à cause du phosphate et de l’azote produit par les stations d’épuration. Cette pollution augmente les risques de contamination en cas d’épidémie. Mais revenons à présent sur les deux grands types de toilettes sèches…

Les Toilettes à Litières Biomaîtrisée (TLB) pour les maisons

Ce dispositif est celui qu’on croise le plus souvent et qui a déjà bien imprégné l’imaginaire collectif. Comme leur nom l’indique, les TLB nécessitent l’usage de litière, principalement sous forme de copeaux ou de sciure de bois.

Installation des TLB : c’est simple et peu coûteux !

La vidéo ci-dessus vous montre comment désinstaller vos anciennes latrines, donc voici la suite des opérations.

Pour une cinquantaine d’euros, vous pouvez bricoler facilement et obtenir :

un caisson de bois à niveau et assez solide pour supporter au moins 100 kg – pour les personnes en surpoids ;

une lunette et un couvercle ;

un seau en inox (facile à nettoyer) d’une contenance d’environ 15 L , placé de sorte à l’ôter facilement de la structure principale ;

un bac à copeaux ou à sciure de bois d’environ 35 L (stock suffisant pour environ un mois et demi d’utilisation lorsqu’on est seul).

Nota Bene : l’installation est tellement simple que vous pouvez emmener vos toilettes sèches en vacances avec vous, en caravane ou en camping-car !

Se procurer des copeaux ou de la sciure pour vos toilettes sèches type TLB

La litière doit nécessairement consister en une matière végétale carbonée afin d’éviter les mauvaises odeurs. Il existe plusieurs solutions, trouvables dans une scierie, chez un menuisier, ébéniste, luthier, ou encore club équestre, etc :

copeaux de bois ;

sciure de bois : plus compacte, elle met plus de temps à se décomposer ;

paille hâchée ;

tout type de végétaux secs (feuilles mortes, herbe tondue, etc.) ;

papier broyé.

Quoi qu’il en soit, une famille de quatre personnes pourra subvenir à ses besoins sanitaires avec 1 m3 de litière pour près de deux mois d’utilisation. Nota Bene : les meilleures litières viennent souvent des déchets broyés de votre jardin !

Ce qu’il ne faut pas mettre dans des TLB

de la terre ou autre matière minérale (litière du chat, etc.) ;

de la tourbe ;

des cendres ou de la chaux ;

du bois exotique ;

des aiguilles de conifères.

Utilisation des TLB : aucun problème d’odeur !

Ce qui est génial avec la litière carbonée, c’est qu’elle recouvre totalement la mauvaise odeur des déjections. Seule l’urine sentira un peu au moment de tout vider et de nettoyer le seau. Pour chaque utilisation, un gobelet suffit à neutraliser les douces émanations de vos déchets organiques. Notez que vous pouvez y jeter des détritus alimentaires, contrairement aux toilettes classiques, puisque le tout est compostable. Enfin, choisissez du papier toilette facilement recyclable, sans parfum et sans couleur. Enfin, si vous recevez des invités et que vous sentez un inconfort à l’idée que vos TLB puisse sentir un peu, deux gouttes d’huile essentielle d’eucalyptus dans la litière et c’est réglé !

Vidange de vos toilettes sèches TLB

Il existe deux grandes possibilités pour vider vos toilettes sèches :

le compost , utilisable directement dans votre jardin ;

dans un coin reculé, à la campagne, dans un trou ou recouvert de paille.

Ensuite, rincez le seau à l’eau froide, égouttez-le et laissez-le sécher quelques minutes. Si besoin, faites tremper dans un peu de vinaigre blanc. Enfin, matelassez le fond avec deux petits gobelets de litière carbonée, et c’est reparti pour un tour !

Toilettes sèches à séparation pour les milieux urbains

Difficile d’utiliser des TLB sans jardin ou sans même une cour intérieure avec un composteur. En appartement, il peut être délicat d’entreposer vos stocks de litière. Et descendre régulièrement votre merveilleux seau rempli de bonnes choses devient d’un coup moins rigolo. Aujourd’hui, il existe des dispositifs à séparation des déchets organiques humains. Ce type de toilettes séparent les urines des déjections solides. Même sans litière carbonée, cette simple séparation évite les mauvaises odeurs.

Un ventilateur servira à sécher les matières fécales, et les urines seront aisément rejetables dans la nature, diluées dans un peu d’eau. L’énorme avantage est que, pour les selles solides, ce n’est pas grave si vous n’avez pas de compost : vous pouvez jeter le sac poubelle avec les ordures ménagères, comme les couches pour bébé ou les cacas de chien !

En revanche, pour que cela fonctionne, tout le monde devra faire pipi assis, même les messieurs. Seul problème : ce type de toilettes sèches est relativement coûteux. Un simple caisson coûte aujourd’hui dans les 500 €. Et si vous prenez une cabine d’extérieur, c’est plus de 2 000 € que vous aurez à débourser. Ainsi, n’hésitez pas à faire un premier test avec des TLB de fortune. Faites-ça pendant un mois et voyez comment vous voulez faire évoluer votre pratique des toilettes sèches !