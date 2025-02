Vous hésitez entre un Thermomix TM7, un Air Fryer ou un Cookeo ? Voici comment choisir

Avec l’arrivée du Thermomix TM7, les cuisiniers hésitent plus que jamais entre un multicuiseur intelligent comme le Cookeo, un Air Fryer ultra-tendance, ou un robot de cuisine tout-en-un haut de gamme. Alors, quel modèle est le plus adapté à votre quotidien ? On passe en revue les avantages et les limites de chacun pour vous aider à faire le bon choix.

Le marché des robots culinaires n’a jamais été aussi vaste. Que vous souhaitiez préparer des repas familiaux en un clin d’œil, tester la cuisson sans huile ou profiter d’un assistant connecté en cuisine, plusieurs options s’offrent à vous.

Mais entre le Cookeo de Moulinex, l’Air Fryer et le tout nouveau Thermomix TM7, il n’est pas évident de s’y retrouver. Faut-il privilégier la rapidité de cuisson, la polyvalence ou la simplicité d’utilisation ? Le prix est-il un facteur déterminant ?

Dans ce guide, on compare ces trois appareils phares pour vous aider à choisir celui qui correspond vraiment à vos besoins et à votre budget.

TM7, Air Fryer ou Cookeo : lequel choisir selon vos besoins ?

Chaque appareil a ses propres atouts et convient à des usages bien précis. Voici un comparatif détaillé des trois modèles pour vous aider à faire le bon choix.

NINJA Foodi Max DualZone

1. Fonctionnalités et usage : trois appareils, trois philosophies

Caractéristiques Thermomix TM7 Air Fryer Cookeo Type d’appareil Robot multifonction tout-en-un

Friteuse à air chaud

Multicuiseur intelligent Fonctions principales Mixe, cuit, pétrit, hache, pèse, émulsionne… Friture sans huile, rôtissage, cuisson rapide Cuisson sous pression, mijotage, vapeur Capacité 2,2 L Environ 3-6 L selon les modèles 6 L Utilisation Cuisine guidée et connectée Cuisson rapide et saine Recettes automatisées et cuisson express Nombre de recettes intégrées 100 000+ via Cookidoo Variables selon les modèles 250 recettes pré-enregistrées (infinies avec les versions connectées) Connexion Wi-Fi / appli Oui (via Cookidoo) Certains modèles connectés Oui (selon version)

À retenir :

Le TM7 est le plus complet en termes de fonctionnalités, mais nécessite un apprentissage et un budget conséquent.

en termes de fonctionnalités, mais nécessite un apprentissage et un budget conséquent. L’Air Fryer est ultra-simple d’utilisation , idéal pour des plats rapides et sains.

, idéal pour des plats rapides et sains. Le Cookeo est un bon compromis, avec une cuisson rapide et un catalogue de recettes intégrées. Il peut aussi jouer les Air Fryer avec son couvercle Extra Crisp.

2. Rapidité et praticité au quotidien

Moulinex Cookeo 9-en-1

Critères Thermomix TM7 Air Fryer Cookeo Temps de préchauffage 5 à 10 minutes Instantané selon les modèles 5 à 10 minutes Facilité d’utilisation Interface intuitive, mais courbe d’apprentissage Très simple : on place les aliments et on lance la cuisson Automatisation complète, très accessible Cuisson express Oui, mais dépend des recettes Oui, idéal pour les aliments frits ou rôtis Oui, grâce à la cuisson sous pression

À retenir :

Si vous cherchez l’ appareil le plus rapide , le Cookeo gagne la partie.

, le Cookeo gagne la partie. L’Air Fryer est imbattable pour la cuisson express sans surveillance.

sans surveillance. Le TM7 demande plus de préparation, mais offre des recettes plus complètes.

3. Qualité et variété des plats

Critères Thermomix TM7 Air Fryer Cookeo Variété de plats Immense choix : soupes, plats mijotés, sauces, pâtes, pâtisseries, etc. Plats croustillants, viandes grillées, légumes rôtis, snacks Plats mijotés, vapeur, risottos, viandes, desserts Texture et rendu des aliments Très précis, cuisson ajustée au degré près Croustillant sans huile, mais peut dessécher certains aliments Bonne restitution des saveurs, mais moins de finesse que le TM7 Possibilité de cuisson simultanée Oui, avec le Varoma Oui, avec panier multiple Oui, avec cuisson sous pression et vapeur

À retenir :

Le TM7 offre la cuisine la plus complète .

. L’Air Fryer est imbattable pour un rendu croustillant sans huile.

pour un rendu croustillant sans huile. Le Cookeo permet de préparer des plats mijotés savoureux sans effort.

4. Prix et rapport qualité-prix

Thermomix TM7

Critères Thermomix TM7 Air Fryer Cookeo Prix moyen 1 599 € Entre 80 et 250 € Entre 180 et 450 € Accessoires inclus Bol, spatule, Varoma Panier de cuisson, grille Cuve, panier vapeur Abonnement payant ? Oui, Cookidoo (env. 48 €/an) Non Non

À retenir :

Le TM7 est le plus cher , mais aussi le plus complet.

, mais aussi le plus complet. L’Air Fryer est l’option la plus économique et facile à utiliser.

et facile à utiliser. Le Cookeo reste un excellent compromis entre fonctionnalités et prix.

Conclusion : trois appareils, trois usages différents

Vous aimez la cuisine maison et voulez un robot ultra-complet ? Optez pour le Thermomix TM7. Il s’adresse aux passionnés de cuisine qui aiment expérimenter et qui recherchent un appareil polyvalent. Si vous aimez suivre des recettes détaillées et que vous êtes prêt à investir, c’est le choix idéal.

Vous voulez des plats rapides et croustillants sans huile ? L’Air Fryer est fait pour vous. Parfait pour ceux qui veulent une cuisine rapide et saine sans se compliquer la vie. Idéal pour les frites, nuggets, légumes grillés et viandes dorées en un temps record.