Thermomix TM7 vs TM6 : ces accessoires que vous allez devoir abandonner

Le Thermomix TM7 se veut plus puissant, plus intuitif et encore plus connecté que le TM6. Pourtant, cette montée en gamme a un effet secondaire inattendu : certains accessoires emblématiques de la marque ne sont plus compatibles avec ce modèle.

Le Thermomix TM7 arrive avec son lot d’innovations et de nouvelles fonctionnalités, mais il n’est pas exempt de mauvaises surprises. En changeant son design et son mécanisme de verrouillage, Vorwerk a fait une croix sur plusieurs accessoires pourtant bien appréciés. Si vous comptiez utiliser vos anciens accessoires avec le TM7, voici la liste de ceux qui ne sont plus compatibles.

Les accessoires que vous ne pourrez plus utiliser avec le TM7

Le Découpe-Minute : un accessoire hautement apprécié, mais incompatible

C’est sans doute la plus grosse déception. Le Découpe-Minute, cet accessoire qui permet de râper et trancher les légumes, n’est pas compatible avec le TM7.

Pourquoi ? À cause du nouveau système de verrouillage du bol. Contrairement au TM6, où le couvercle était maintenu séparément, le TM7 intègre un mécanisme de verrouillage directement dans le bol, ce qui empêche l’utilisation de cet accessoire. Pour l’instant, Vorwerk n’a pas annoncé d’alternative pour permettre la découpe automatique sur son nouveau modèle.

Conséquence : si vous comptiez sur le TM7 pour râper et trancher, il faudra attendre un nouvel accessoire compatible… ou opter pour un appareil dédié.

Le bol du TM6 : exit la compatibilité entre générations

Si vous aviez investi dans un bol supplémentaire pour votre TM6, mauvaise nouvelle : il ne fonctionnera pas sur le TM7.

Adios les deux bols.

Le TM7 adopte un nouveau bol recouvert d’une coque isolante, un changement qui le rend totalement incompatible avec les anciens modèles. Impossible donc d’alterner entre plusieurs bols si vous aimiez enchaîner les préparations sans attendre le nettoyage du premier.

Conséquence : il faudra prévoir l’achat d’un deuxième bol spécifique au TM7, qui n’est pas encore proposé à la vente par Vorwerk.

Le Thermomix Friend : un compagnon mis de côté

Le Thermomix Friend, ce petit appareil qui permet de cuire deux préparations en parallèle, n’est pas compatible avec le TM7.

Goodbye my friend, you have been the one…

Pourtant conçu pour fonctionner en complément du TM6, le Friend ne pourra pas communiquer avec le TM7, sans que Vorwerk n’ait donné d’explication technique sur ce point. L’appareil reste cependant utilisable en mode manuel, mais il perd tout son intérêt sans la synchronisation avec le Thermomix principal.

Conséquence : ceux qui possèdent un TM6 + Friend devront rester sur leur ancienne génération s’ils veulent conserver cette fonctionnalité.

Les accessoires toujours compatibles avec le TM7

Heureusement, tout n’est pas perdu ! Certains accessoires restent bien compatibles avec le TM7 :