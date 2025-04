Avant de craquer pour le Thermomix TM7, voici 9 fonctions du TM6 que vous n’utilisez pas encore

Le nouveau Thermomix TM7 fait déjà saliver. Mais votre TM6, lui, a encore plus d’un tour dans son bol. Ces 9 astuces méconnues pourraient bien vous faire patienter un peu plus longtemps.

Le TM7 de Vorwerk débarque avec ses promesses de nouveautés. Écran plus grand, nouveaux modes, design repensé… et une liste d’attente qui s’allonge déjà. Mais avant de mettre 1 500 € dans un robot flambant neuf, posez-vous une question : et si vous ne connaissiez même pas vraiment votre TM6 ?

Fonctions cachées, détournements ingénieux, gestes oubliés ou options jamais testées… Le Thermomix que vous avez déjà chez vous peut encore vous surprendre. Et pas qu’un peu. Voici 9 fonctions que vous n’avez probablement jamais utilisées – mais qui pourraient bien tout changer dans votre routine en cuisine.

1. Le mode sous-vide : pour des œufs parfaits (et bien plus encore)

Oubliez l’eau frémissante et le chrono à la seconde près. Grâce au mode sous-vide, vous pouvez cuire vos œufs à basse température avec une précision bluffante. Pour un résultat “œuf mollet” classique, comptez 13 minutes à 75 °C. Pour une version plus technique — blanc tendre, jaune ultra-coulant façon gastro — testez 45 minutes à 63 °C (c’est long mais ça en vaut la chandelle !). Et ce n’est que le début : cette fonction est aussi redoutable pour cuire à la perfection un pavé de saumon ou des filets de volaille ultra-moelleux.

2. La poignée à double prise : ce détail que vous n’avez jamais vraiment regardé

On l’utilise tous les jours, sans y penser. Pourtant, la poignée du bol TM6 cache une double fonction : la partie haute pour retirer le bol facilement, la partie basse pour verser sans s’éclabousser ni forcer sur le poignet. Testez, vous verrez.

3. La spatule-crochet : votre meilleur allié contre les brûlures

Qui n’a jamais galéré à retirer le panier vapeur encore bouillant ? Enclenchez le petit crochet de la spatule dans l’encoche du panier et tirez doucement. C’est prévu pour, mais personne ne le sait. Résultat : une cuisine plus fluide, moins de jurons.

Simple comme bonjour.

4. Des vidéos intégrées qui montrent tout, mais qu’on zappe (à tort)

Chemiser un moule, foncer une pâte, clarifier du beurre… certaines recettes Cookidoo intègrent des tutos vidéo qu’on peut visionner directement depuis l’écran du Thermomix. Le genre de petits plus qui font la différence entre un plat réussi… et un plat juste “OK”.

5. Cuisiner deux plats en un seul coup de chaud

Pendant que votre soupe mijote dans le bol, pourquoi ne pas cuire du poisson à la vapeur dans le Varoma ? Ou préparer un dessert pendant la cuisson d’un plat salé ? Les possibilités de superposition sont trop peu exploitées. C’est là que le Thermomix montre sa vraie polyvalence.

6. Nettoyage express : on ne le fait pas assez

Un fond d’eau chaude, une goutte de liquide vaisselle, 10 secondes à pleine vitesse. Ce n’est pas magique, c’est mécanique. Mais ça évite de frotter. Le mode Turbo devient alors votre programme de rinçage préféré. À faire juste après usage, avant que ça ne sèche.

7. Le mode fermentation : pas que pour les yaourts

Pain, levain, pâte à pizza… Le mode fermentation maintient la température idéale pour faire lever vos préparations sans changer de récipient. Gain de place, de temps et de vaisselle. Et ça fonctionne même pour le kéfir ou le kombucha si vous êtes tenté.

8. Vos propres recettes, vos propres règles

Vous avez une recette de famille à adapter ? Avec “Mes créations” sur Cookidoo, vous pouvez créer votre version d’un plat, ajuster les quantités, les ingrédients, ou même insérer des étapes perso. C’est votre Thermomix. Faites-le parler comme vous.

9. L’accessoire que tout le monde devrait avoir : la sonde connectée

Peu de gens savent qu’il existe un capteur de température externe qui communique avec le Thermomix. Il permet de surveiller la cuisson hors du bol, dans un four ou une cocotte par exemple. Un accessoire malin pour suivre la température de vos plats, même quand ils cuisent en dehors du Thermomix.

Vous en connaissiez combien sur les 9 ? Et si vous en avez une dixième, on prend ! Partagez vos trouvailles en commentaire.