Vous avez envie de télécharger un film, une série ou encore un documentaire ? Comme vous le savez déjà, on trouve de nombreux sites sur Internet proposant de le faire. Le site Tirexo est déjà connu de nombreux français, même s’il a fait encore plus parler de lui récemment.

Les autorités ne sont pas fans des plateformes de téléchargement. Tirexo ne fait pas exception à cette règle. On y trouve de très nombreux contenus plus ou moins légaux. Comment ça marche ? Quelle est son adresse officielle en 2022 ? On fait le point complet sur ce qu’il faut savoir à travers cet article.

C’est quoi Tirexo ?

Tirexo est une plateforme de téléchargement et streaming illégale très connue en France. Le site existait déjà depuis de très nombreuses années et représente une plateforme incontournable pour les internautes francophones. Cependant, au mois d’avril 2022, tout comme Zone-Téléchargement, le site a annoncé sa fermeture aux internautes. Une très mauvaise nouvelle qui n’a heureusement été que de courte durée. En effet, le site a ensuite fait son retour, avec un autre nom.

Si on pense que le site original Tirexo a été forcé de fermer ses portes sous la pression des autorités, il est ensuite revenu sous le nom de Papaflix. Une adresse encore méconnue du grand public même si les aficionados de Tirexo sont déjà au rendez-vous. L’annonce a été faite avec le canal Telegram qui avait été auparavant mis en place par les administrateurs.

Sur PapaFlix, comme avant sur Tirexo, on trouve un très large catalogue de séries, de films et d’animés. Mais, le site propose aussi des logiciels Windows et Mac, des applications Android et iOS, des albums ou encore des jeux vidéo. Bref, un large catalogue, même si l’offre s’est un peu réduite avec le changement du site.

Le fonctionnement du site de Tirexo, désormais renommé Papaflix est très facile pour les internautes. Lorsque l’on arrive sur la page d’accueil du site, on trouve les dernières sorties dans chaque catégorie : films, séries, télévision, ebooks… L’ensemble s’inscrit dans un design épuré avec un thème sombre.

Lors du lancement sur Telegram, les administrateurs ont admis que de nombreux bugs seraient sans doute présents pour le lancement.

Attention, il n’y pas d’options pour affiner la recherche par type de contenus pour l’instant. Le site semble vouloir aussi lancer une fonction premium mais c’est une page d’erreur qui s’affiche pour l’instant.

C’est légal Tirexo ?

Sans surprise, ni Tirexo, ni son successeur PapaFlix ne sont légaux et sont soumis aux blocages de l’ARCOM. Il s’agit de site qui fonctionnent comme des annuaires et n’hébergent pas directement les contenus illégaux, seulement des liens. Mais, ils pointent vers une très large quantité de contenus qui contreviennent au droit d’auteur. Si vous pouvez regarder la série Obi-Wan Kenobi de Star Wars diffusé sur Disney+ ou encore les derniers films Marvel en quelques clics sans payer, c’est bien parce que le site propose aujourd’hui illégalement du contenu non accessible gratuitement en temps normal.

Quelle est l’adresse officielle de Tirexo en 2022 ?

Ciblé par les forces de l’ordre, les ayants droits et les autorités judiciaires, le site Tirexo, désormais devenu PapaFlix est obligé de changer régulièrement d’adresse afin d’éviter les blocages. Lors de son (re)lancement, la bonne adresse était Papaflix.com. Cependant, si vous cliquez aujourd’hui sur ce lien, une redirection se fait automatiquement vers l’adresse https://www.palixi.com/. Il semble bien qu’il s’agisse désormais de la nouvelle adresse.

Pour être sûr d’avoir la dernière URL qui fonctionne, nous vous conseillons de rejoindre le canal Telegram lancé par Tirexo. Cet article sera aussi régulièrement mis à jour pour vous proposer une information actualisée.

Utiliser un VPN pour accéder au site de téléchargement

La meilleure solution pour naviguer de façon sereine et sûre sur PapaFlix est d’avoir recours à un VPN. Cela vous permet de protéger votre identité sur Internet et ainsi de ne pas être repéré par les autorités. Par ailleurs, si le site fait l’objet d’un blocage de la part des autorités, vous pourrez tout de même y accéder en changeant de pays via votre VPN.

5 alternatives intéressantes pour Tirexo

Malgré toutes nos informations sur l’usage d’un VPN, vous ne parvenez pas à accéder à Tirexo, devenu désormais Papaflix ? Pas de panique, des alternatives existent.