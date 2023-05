Le bar vous suit à la plage grâce à cette tireuse à bière portable de Cooler Keg

Cooler Keg est une start-up qui développe une tireuse à bière portable permettant d’obtenir une pression similaire à celle d’un bar.

Après la tireuse à bière PerfectDraft Pro qui offrait une pression irréprochable à domicile et la Beer Up portable qui avait la fâcheuse tendance d’abîmer ses verres, voici la Cooler Keg. Cette tireuse à bière américaine tente d’allier le meilleur des deux précédentes : la qualité et la mobilité. Aujourd’hui en campagne sur Indiegogo, cette tireuse peut-elle devenir votre meilleure amie cet été ?

La tireuse à bière portable ultime ?

6,7 litres ! C’est la contenance de chaque fût à l’intérieur de cette tireuse à bière qui en contient deux. Autant dire qu’avec un peu plus de 13 litres de bière, il n’y aura pas besoin de mettre un pied dans l’eau pour passer une journée arrosée…

Les fûts sont exclusifs à la marque, mais sont remplissables à volonté avec des boissons achetées dans le commerce – signifiant que vous pourriez aussi bien y mettre de l’eau ou la dernière bière d’Elon Musk.

Le vrai bémol concerne le poids de la tireuse qui pèse :

Vide : 20 kilos,

Pleine : 32,7 kilos !

Avec un tel poids, la Cooler Keg est donc portable – car elle ne nécessite aucun branchement – mais est très loin de pouvoir être baladée à la main n’importe où. Il est fort probable que vous la transportiez dans le coffre puis rapidement à la main jusqu’à la plage avant de la poser et de ne plus la bouger de la journée.

Vous trinquez avec un verre d’eau ?

Les clients plus refroidis que la bière

Pour refroidir vos boissons, la Cooler Keg est équipée de pains de glaces qui adoptent la forme des fûts. Si par malheur, vous réalisiez au moment du départ que vous n’aviez pas mis vos pains de glace au congélateur, ce n’est pas grave : vous pourrez remplir la glacière de glace sans risque d’abîmer la tireuse.

La bière sera donc toujours fraîche à condition que le produit sorte un jour… Bien que la campagne fut validée en seulement 7 jours, la start-up peine à trouver des fabricants. Dans un message publié en mars, l’équipe de Cooler Keg explique avoir des pistes en Inde et en Chine pour commencer à fabriquer leurs tireuses à bière, mais rien de concret pour le moment…

Une douche froide pour les clients qui attendent depuis septembre 2022.