On la retrouve partout, dans les bars PMU comme dans les hôtels de luxe. Elle est le parfait accompagnant des aficionados de la pression ou de ceux qui veulent se la jouer barman dans leur cuisine. Ce n’est presque pas jurer de dire que la tireuse à bière est un indispensable pour tous les amateurs de bière. Alors, quand on tient entre nos mains le modèle le plus populaire sur internet, difficile de ne pas avoir les yeux qui pétillent.

La tireuse à bière Philips Perfectdraft vendue par la marque SaveurBière est le nec plus ultra de sa catégorie. Sur le papier, elle a tout pour plaire. D’abord, elle est belge. Cela peut paraître anecdotique mais prend tout son sens quand on connaît le savoir-faire du pays qui a quand même sa bière inscrite au Patrimoine Mondial de l’Humanité. Elle est aussi un modèle haut de gamme au design léché proposant un nombre incalculable de fûts. Et pour toutes ces raisons, difficile de résister.

Mais s’arrêter à ce qu’on en dit, c’est mal nous connaitre. Maintenant que la version pro du produit est sous nos yeux, voyons ce qu’elle a dans le ventre en plus de ses 6L de capacité. Pour ce test, nous lui avons choisi de la Leffe et de la Corona. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-nous vous expliquer les intérêts à avoir une tireuse à bière à domicile.

Une tireuse à bière, pourquoi ce n’est pas un gadget ?

Pourquoi tout le monde devrait avoir une tireuse chez soi ? A-t-on réellement besoin de l’expliquer ? Si vous n’en êtes pas encore convaincu, voici une petite piqure de rappel sur les intérêts de la tireuse à bière.

Les points importants à connaître avant d’acheter une tireuse à bière

Commençons par répondre à la question la plus importante concernant la tireuse : est-ce qu’une bière pression est meilleure qu’une bière en bouteille ? Dans la rédaction, on s’est rendu compte qu’on n’avait jamais vraiment fait la différence. On a donc décidé de comparer un verre de chaque et on a vite été fixé. La boisson sortie de la tireuse surpasse la bouteille en tout point : mousse, fines bulles, température idéale… C’est comme si on demandait de choisir entre un champagne et un crément qui a pris le soleil tout l’aprèm.

Au delà de la différence entre bouteille et pression, il y a surtout la qualité de la bière qui compte. Et c’est là un point sensible de la tireuse : elle n’est compatible qu’avec un nombre restreint de fûts et vous ne pourrez pas forcément consommer votre bière d’abbaye locale en pression. Attention à bien vérifier quelle bière est compatible avec votre tireuse avant de l’acheter.

La tireuse est donc le meilleur ami des consommateurs de bonnes bières. Mais, c’est aussi un élément de déco. Au lieu d’aller au bar, c’est le bar lui même qui s’invite à votre domicile. Alors, pour frimer avec sa nouvelle machine, il faut choisir le modèle idéal. Attention à la taille et la contenance des fûts compatibles, la tireuse est un objet qui saura se faire remarquer.

Dégustation, décoration, écologie… la tireuse à tout pour plaire

Autre avantage de la tireuse, l’emballage. La pollution générée par les bouteilles en verre de bières et les canettes est particulièrement néfaste pour l’environnement. La tireuse, elle, est bien plus respectueuse avec ses fûts aux grandes capacités souvent consignés pour être réutilisés.

Un dernier point important, la maintenance. C’est le revers de la médaille : avoir une tireuse nécessite un entretien. Il faut changer le fût et nettoyer la machine régulièrement pour éviter d’avoir à se confronter aux monstres du SAV.

Maintenant que vous savez tout sur les tireuses à bière, nous pouvons nous pencher sur le cas de la Perfectdraft. A-t-elle tiré bénéfice de ses avantages et limité les problèmes qu’on pourrait lui imputer ? Réponse tout de suite après la pub.

Perfectdraft Pro, une tireuse digne des plus grands bars ?

On vous a fait assez miroiter, rentrons maintenant dans le vif du sujet en commençant par notre avis sur la fameuse tireuse à bière Perfectdraft à 350€.

On aime… Le design

Le choix large de fûts

La qualité de la bière conservée

L’installation et la maintenance On aime moins… Le temps de refroidissement

Pas de gestion ON/OFF

Le prix des fûts

Présentation de la tireuse à bière Philips HD3720/25

Pour voir l’intérêt de la tireuse à bière Perfectdraft, nous avons décidé de l’installer dans la cuisine de nos locaux et de scruter attentivement les réactions de chaque personne passant devant. Résultat : tout le monde, sans exception, a été attiré par cette machine. Quand on leur a posé la question du design, ils ont été unanimes : le côté sobre et classe de la tireuse plaît et la place comme un élément idéal d’un bar.

La tireuse est donc une réussite au niveau de son design. Sa poignée en métal, sa forme ainsi que l’intégration d’un écran LDC sont autant d’éléments qui la démarquent et en font un élément de décoration à part entière. L’écran se révèle très pratique pour voir le niveau de bières restantes, la température ainsi que la connexion wifi. Puisque oui, la tireuse est « connectée ». Une application y est associée. Mais à part la récolte de données utilisateurs, on se questionne sur son réel intérêt. Outre la durée de vie restante du fût et sa température idéale, rien de nouveau sous le soleil.

Pour la suite de ce test, nous avons choisi de vous parler de la tireuse à travers plusieurs étapes allant du choix de la bière à sa consommation.

1ere étape : le choix des fûts Perfectdraft parmi de nombreuses références

La première étape avant de consommer sa bière est de choisir son fût. Ce choix est très important puisqu’il faudra après écouler les 6L de bière avant de passer à une autre. Bonne nouvelle : Perfectdraft est la tireuse bénéficiant de la gamme la plus étendue de bière sur le marché avec plus de 40 références — allant de la Jupi à une Triple K, objectivement l’une des meilleures bières du monde. Mais, pour les véritables connaisseurs, je suis au regret de vous annoncer que la Heineken n’est pas proposée…

Pour connaître les marques de fûts compatibles Perfectdraft, rendez-vous sur le site de Saveurbière.

Le prix d’un fût varie entre 20€ et 40€ pour 6L en fonction de la bière choisie et du revendeur. Attention, le fût est consigné : il faut retrancher 5€ au prix initial qui seront restitués lors du renvoi du fût sous forme de bon d’achat. Il faut pour cela télécharger le bordereaux de retour (gratuit) disponible sur la boutique. L’objectif de la marque est de recycler ses fûts en le réutilisant.

En faisant le calcul, on se rend compte qu’il est bien plus économique d’acheter des bouteilles en supermarché qu’un fût de bière (4,2€/litre pour un fût de Leffe contre 2,9€/litre en bouteille). Pourtant, avec des fûts réutilisés, qu’est ce qui explique cet écart de prix ? Quand, on a posé la question à Perfectdraft, silence radio. La question reste donc en suspens.

À lire également : le top des meilleures innovations pour sa cuisine

2e étape : une installation simple mais un temps de refroidissement interminable

C’est l’étape la plus longue avant de profiter de sa pression. Pourtant, ça commençait bien : pour installer son fût, il suffit de le clipser au système de robinet de la tireuse en y insérant un tuyau fourni. Il ne reste plus qu’à introduire le tout dans la machine et le tour est joué. Durée d’installation : 1mn30. On pourrait alors croire que ça y est, on peut se servir sa bière fraiche. Mais attendez, une bière, ça se mérite et il reste une dernière étape : le refroidissement du fût.

Cette étape, qui peut paraitre anodine, est en réalité un véritable tunnel sans fin. Après avoir inséré le fût dans la tireuse, il faut d’abord attendre son initialisation (~1h). Puis vient le refroidissement du fût : en moyenne, il perd 1°C toutes les 30 mn. Si vous n’avez pas mis votre fût au frais, le temps d’attente peut très vite dépasser les 10h, pile le temps de revoir la trilogie du seigneur des anneaux version longue. Finalement, si vous deviez avoir une chose à retenir sur l’installation des fûts perfectdraft, c’est qu’il ne faut pas être pressé.

3e étape : l’utilisation de la tireuse tient-elle ses promesses ?

Ca y est, votre fût est à température. Il est temps de vous rafraichir les idées avec une bonne bière.

Attention, lors de la première utilisation du fût, il est possible d’avoir beaucoup de mousse. Pareil si la température dépasse 7°C.

Fini les bières tièdes achetées en rentrant du boulot qui n’ont pas eu le temps de refroidir. La tireuse maintient votre fût à une température constante pendant 30 jours — sa durée de vie. Le choix du degré de votre bière est compris entre 0° et 12°, réglable sur l’application ou la machine. Mais que l’on hue celui qui osera prendre une pression au delà de 7°, trop chaude et trop mousseuse, ou ceux qui choisiront de boire une glace à la bière. La température idéale se situe entre 3° et 7°.

Au-delà de la température, un autre aspect tout aussi important doit être envisagé pour vous éviter d’avoir 3/4 de mousse dans votre verre, le débit. En ce qui concerne la tireuse Philips, le débit est idéal pour servir une bière rapidement et sans faire de mousse. Il suffit de pencher à 45° le verre et d’ouvrir le robinet de la tireuse au maximum pour un versement fluide et efficace. Même un serveur néophyte est capable d’y arriver, c’est dire.

Finalement, l’utilisation de la tireuse Perfectdraft saura ravir les personnes voulant s’improviser barman sans avoir de formation. Gestion simple de l’installation, de la température et du service, tout y est pour profiter ou faire profiter d’une bière pression sans avoir à s’en mettre.

4e étape : la maintenance, un passage obligatoire pour toutes les tireuses

C’est le moment le plus fastidieux mais le plus important pour la durée de vie de votre tireuse. Heureusement, Philips vous a facilité le travail. Cette tâche n’en est presque plus une.

Avant tout chose, pensez bien à débrancher la machine avant de la manipuler. Puis, il vous suffit de rincer le robinet entre chaque changement de fût et de vérifier si les grilles d’aération ne sont pas obstruées par de la poussière. Auquel cas, passer un coup de brosse ou un d’aspirateur pour la retirer.

Le bec amovible (situé sous le robinet de la tireuse) et le plateau d’écoulement peuvent être passés au lave vaisselle.

Si vous constatez une erreur de fabrication ou un problème de fonctionnement de votre tireuse, sachez qu’elle est garantie 2 ans.

Sur le thème de la cuisine design et connectée, retrouvez notre top des meilleurs frigo connectés

Versus : face à ses concurrents, la tireuse Perfectdraft n’a pas à rougir

La tireuse a réussi à toucher notre cœur d’amateur de bière, mais comment se situe-t-elle face à ses concurrents ? Nous avons ciblé 3 tireuses qui pourraient venir faire de l’ombre à celle de Philips, chacune dans un registre différent.

Philips Perfectdraft Pro vs Perfectdraft

Commençons d’abord par la comparaison entre la tireuse Perfectdraft et sa grande sœur, la version Pro. Au delà du prix (240€ vs 350€), c’est au niveau de l’écran et de la température que la différence se fait. D’abord, on remarque l’absence d’écran sur la version de base qui s’explique par le fait que la température n’est pas réglable (3° fixe). De plus, on doit attendre encore plus longtemps pour réfrigérer un fût (12h-15h). Autant dire que les nouveautés qu’apportent la version pro justifient amplement son prix plus élevé.

Philips Perfectdraft vs Krups Beertender

Voici l’alternative parfaite à la Philips Perfectdraft. La tireuse à bière de chez Krups possède globalement les mêmes caractéristiques que la Philips mais quelques détails font pencher la balance. D’abord, le prix à l’avantage de la Philips pour 40€ de différence. Ensuite, même si la capacité des fûts beertenders est plus faible (5L contre 6L pour perfectdraft), ces derniers sont revendus dans la plupart des commerces et pas uniquement en ligne — c’est le format standard des fûts vendus en supermarché. Enfin, la température du fût est bloquée à 4° chez Krups.

Finalement, si on nous demande de choisir entre les deux, on pencherait plus vers la Perfectdraft Pro — si vos finances le permettent. Sinon la Krups parait plus complète que la version de base de Philips.

Philips Perfectdraft Pro vs système Beerup ou Klarstein

Cette dernière partie n’est pas une comparaison à proprement parlé puisque les systèmes proposés sont différents. Par exemple, Beerup est une startup française qui propose une tireuse portative à remplissage par le dessous du verre. Pour 100€, vous avez un système compatible beertenders qui est non réfrigéré mais qui peut être transporté partout — on peut seulement y mettre des poches de glace fournies pour limiter le réchauffement du fût.

Un autre système plus ressemblant à celui de la Philips est le système de frigo/tireuse. Affiché à 700€, la tireuse de chez Klarstein se rapproche du réfrigérateur à roulette et permet d’accueillir un fût de 50L. Idéal pour les grosses fêtes ou les très gros consommateurs de bibines.