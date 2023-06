La tiny house d’IKEA tient dans un container : une mini-maison complète et ultra-optimisée

IKEA, la célèbre marque de meuble suédoise, a présenté sa version de mini-maison. 25 m² pour tout avoir à porter de main : on vous en dit plus sur la Tiny House de la société jaune et bleu.

Les tiny houses (ou mini-maisons) représentent pour certains une manière de se loger pas cher et souvent de manière plus écologique qu’en construisant une maison traditionnelle. C’est pour satisfaire ce nouveau besoin émergent qu’IKEA a innové et présenté sa nouvelle mini-maison container de 25 m².

Une tiny house hyper optimisée

IKEA n’en est plus à son coup d’essai pour les maisons en petit format. En 2021, la marque suédoise présentait déjà un modèle de 17 m² en partenariat avec la société Escape Traveler. Le concept reste sensiblement le même sauf qu’au lieu d’être placée sur une remorque, cette nouvelle tiny house suédoise est cette fois-ci dans un container de 25 m².

Rien ne manque dans cette mini-maison qui arrive tout équipée, du salon à la cuisine en passant par la salle de bain. L’espace est optimisé jusqu’au dernier centimètre disponible, ainsi en levant les yeux, vous verrez de nombreux espaces de rangement.

« Petit room tour ? Alors là, vous avez le salon/chambre/cuisine/salle de bain, et voilà on a fait le tour »

Aucun prix n’a pour le moment été indiqué par la marque suédoise. Toutefois, on pourrait logiquement partir du principe que si l’ancien modèle de 17 m² coûtait entre 50 000 et 60 000€, cette mini-maison de 25 m² devrait en principe être plus onéreux.

Pour acheter une tiny house ?

Les tiny house présente de nombreux avantages pour convaincre de nouveaux acheteurs :