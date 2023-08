Tinder : les 7 meilleurs conseils pour avoir un profil parfait en 2023

Sur Tinder, le moindre détail peut faire la différence afin de trouver votre âme sœur. L’application de rencontres l’a bien compris et vous propose quelques conseils pour optimiser vos chances de matcher avec l’élu de votre cœur.

Vous faites partie de ces personnes qui ne comprennent pas pourquoi Tinder bug ? Celles qui pensent qu’elles ne reçoivent pas de matchs parce qu’elles n’ont pas de chance ? Alors cet article est fait pour vous. Sur Tinder, la chance n’a pas sa place, et selon une étude menée en interne par l’entreprise, avoir un profil parfait optimise drastiquement son taux de matchs.

Ne pas négliger l’importance de la bio sur son profil

Selon l’étude, 51 % des jeunes célibataires sont plus enclins à matcher un profil de rencontre lorsque la personne a donné un aperçu de sa personnalité. Être soi-même, ne pas avoir peur de dire qui l’on est vraiment est le premier conseil délivré par Twitter. 3 personnes sur 10 considèrent que faire des fautes d’orthographe et de grammaire dans la bio du profil est un tue-l’amour.

Un véritable coup dur quand on sait que cette bio comprend au maximum une cinquantaine de mots. L’application vous invite d’ailleurs à utiliser cette limite à bon escient, en étant un maximum descriptif. Il vous incite également à ne pas utiliser les handles Instagram, souvent utilisés pour mettre en avant des photos supplémentaires sur votre profil. Ils pourraient ne pas respecter les règles de Tinder.

La plateforme vous conseille ensuite de dévoiler plusieurs de vos centres d’intérêt. En les mettant en avant, vous permettez aux personnes qui peuvent potentiellement vous matcher, d’entamer une conversation avec un sujet tout prêt. Tinder invite alors les utilisateurs à utiliser la fonction Intérêt pour apporter un plus à leur bio.

N’hésitez pas à exploiter les actualités du moment pour susciter une réaction chez les personnes qui visitent et découvrent votre profil. L’humour reste un excellent moyen pour tisser des liens, et faire une blague autour d’un évènement marquant peut faire toute la différence.

Les conseils prodigués par Tinder en une image.

Une étude assez révélatrice des comportements sur Tinder

Voici quelques chiffres supplémentaires qui vous aideront à mieux cerner l’attitude et la manière d’être des utilisateurs de l’application. 45 % des utilisateurs de Tinder âgés entre 18 et 24 ans veulent que les personnes dont elles épient le profil, soient transparentes sur les attentes qu’ils ont du potentiel couple qu’ils peuvent former.

Sur la plateforme, deux utilisateurs sur cinq utilisant la fonctionnalité Objectifs permettant de signer leurs intentions, disent être à la recherche d’une relation à long terme. Seuls 13 % des usagers disent rechercher une relation courte, voire d’un soir.

Enfin, Tinder conseille à ses utilisateurs d’utiliser cette fonctionnalité, même pour préciser que vous n’êtes pas tout à fait sûr de ce que vous recherchez.

Elle vous propose également de vérifier votre profil. Le fait d’avoir un compte vérifié augmente les chances de se faire matcher de 10 %.

Difficile de croire que Thierry, Jules et Jennifer ont suivi les conseils de Tinder…

Enfin, Tinder met l’accent sur les photos disponibles sur votre compte. L’application vous conseille d’utiliser un éventail de 4 ou 5 photos qui montrent qui vous êtes vraiment. Vous êtes fan de football, n’hésitez pas à vous prendre en photo en train de voir un match ou en train de pratiquer ce sport. Vous aimez un groupe de musique en particulier, pourquoi ne pas utiliser une des photos de vous en train de profiter d’un concert ?

Découvrez notre comparatif des meilleurs smartphones photo pour prendre les meilleurs clichés possibles pour votre profil !

Selon l’étude, plus de 40 % des jeunes célibataires seraient plus enclins à rencontrer quelqu’un qui a un bon sens vestimentaire sur les photos de leur profil… Alors n’attendez plus. Essayez d’appliquer les conseils de Tinder sur votre profil, et n’hésitez pas à nous dire si cela à fonctionner pour vous !