Harley-Davidson a commencé, peu à peu, à se lancer dans le secteur de l’électrique. Il est cependant désormais temps d’accélérer concrètement sur son scooter électrique LiveWire.

Nous avions déjà eu l’occasion de découvrir le scooter électrique de la marque mythique américaine en début d’année 2020 avec la publication du prototype et des dessins industriels de l’équipement imaginé par Harley Davidson. Le lancement est prévu en 2021-2022 par le constructeur américain. Pourtant, le timing idéal serait maintenant.

Harley Davidson doit proposer une version plus abordable

Si son modèle LiveWire se révèle être un véritable bijou, il faut reconnaître que, d’un point de vue tarifaire, on est très loin d’un modèle accessible pour le grand public et abordable financièrement. Or, c’est bien sûr vers ce profil qu’est censé se lancer le scooter électrique de Harley Davidson. On le sait le LiveWire était surtout un « proof of concept », destiné à illustrer que la marque de motos peut faire des véhicules électriques de grande qualité.

L’objectif est désormais bien entendu de proposer plusieurs modèles plus abordables économiquement pour ceux qui auront rêvé du premier modèle sans pouvoir se l’offrir. Cependant, impossible de ne pas se dire que c’est bien cette année que le scooter électrique de Harley Davidson devrait arriver sur le marché.

Un scooter électrique qui répond à une demande

Si on ignore encore toute la fiche technique du futur scooter électrique de Harley Davidson, il s’inscrira dans un héritage clair, celui de plusieurs modèles comme « Juiced Scorpion » ou « Super73 ». Un style rétro, assez original et qui combine à la fois les aspects funs et pratiques. Qui a dit que vous ne pouviez pas apprécier votre sortie au supermarché ? Selon les informations qui ont été communiquées, deux versions devraient être possibles. Une plutôt urbaine et sans doute bridée autour de 50 km/h et une autre qui pourrait sans souci atteindre les 80km/h.

Côté tarif, on peut aussi imaginer un prix entre 5.000 et 10.000 euros sans trop de difficulté, au vu du marché à l’heure actuelle. Or, c’est une gamme de prix dans laquelle les gens sont prêts à investir, pour un bon modèle de scooter électrique. Une équation à laquelle semble capable de répondre Harley Davidson. Dans le même temps, la crise du coronavirus et les contraintes sanitaires qui sont liées vont aussi faire exploser la demande pour de nouveaux modes de transport, individuels mais aussi écologiques. On ne demande rien de plus que de voir Harley Davidson répondre à la demande rapidement pour ne pas rater le train.

