Comment télécharger des vidéos TikTok sans filigrane ?

Lorsque l’on souhaite partager ses TikTok sur d’autres réseaux sociaux, la présence du logo sur nos vidéos peut s’avérer très contraignante. Heureusement, il existe de nombreux moyens d’y remédier, notamment avec l’utilisation de convertisseurs.

Bien plus qu’un simple réseau social aux vidéos insolites, TikTok est également un outil de création. Avec son milliard d’utilisateurs et ses nombreuses vidéos relayées sur diverses plateformes, il est compliqué d’échapper à la fièvre TikTokeuse. Tellement populaires, les vidéos créés sur TikTok sont souvent relayés sur de nombreuses applications. Ainsi, il est contraignant de conserver le logo TikTok lorsque ce contenu est destiné à un autre public. Heureusement, on vous explique ici comment faire pour télécharger vos vidéos sans logo.

Télécharger des vidéos TikTok avec filigrane

Avant de vous expliquer comment enlever ce fichu filigrane de vos vidéos TikTok, on a trouvé bon de vous rappeler comment les télécharger directement depuis l’application.

Ouvrez l’application et sélectionnez le TikTok de votre choix.

Cliquez sur la flèche partagée.

Puis sur « Enregistrer la vidéo »

Néanmoins, sachez que cette fonctionnalité n’apparait sur les vidéos des seuls créateurs et créatrices qui l’ont autorisé. On vous explique où se trouve ce paramètre et comment l’activer dans notre article comment utiliser TikTok. Néanmoins, sachez qu’il est tout de même possible de récupérer ces vidéos en vous rendant sur un site internet spécialisé, appelé communément « convertisseur ». Celle que nous vous recommandons, pour sa fiabilité et sa facilité d’utilisation, est telecharger-vidéos.com.

Commencez par reproduire les deux étapes précédentes.

Cliquez sur « copier le lien ».

Ouvrez le convertisseur dans votre navigateur.

Collez le lien dans le champ et le tour est joué.

Réalisé sur Telecharger-vidéo.com

Cette option est la seule qui vous permet de reposter le contenu d’un autre créateur tout en respectant ses droits d’auteur.

Télécharger une vidéo TikTok sans filigrane

Pour télécharger des vidéos TikTok sans filigrane, il existe de nombreux moyens qui varient selon l’appareil utilisé.

Sur smartphone et tablette

Si vous êtes sur smartphone ou tablette, le moyen le plus simple d’importer une vidéo TikTok sans filigrane est de le faire depuis une application. Celle que nous vous conseillons de télécharger est : « Tmate Téléchargement ». Avec plus de 10 millions de téléchargements et une note de 4,9/5, cette application de téléchargement est la meilleure et la plus fiable sur mobile.

Pour télécharger une vidéo TikTok sans filigrane directement sur votre smartphone, vous devrez suivre les étapes suivantes :

Téléchargez une application adaptée (ici Tmate téléchargement).

Ouvrez votre application TikTok et sélectionnez la vidéo souhaitée.

Cliquez sur la flèche partagée.

Faites glisser la ligne avec les diverses applications jusqu’à trouver « … »

Sélectionnez « Copier URL ».

Ouvrez votre application Tmate.

Collez le lien dans la barre de recherche.

Puis cliquez sur « Télécharger ».

Réalisé sur Tmate

Sur ordinateur

Pour télécharger une vidéo TikTok sans filigrane sur votre ordinateur, il vous faudra utiliser des convertisseurs en ligne. Ceux que nous vous recommandons sont : SSSTikTok et TikTokdowload. Ces deux convertisseurs vous permettent de choisir le format de vos téléchargements. Ainsi vous pourrez télécharger vos vidéos en version mp4 sans filigrane ou opter pour la version mp3 qui ne vous fournit que sa bande-son.

Rendez-vous sur le site TikTok et connectez-vous à votre compte.

Choisissez la vidéo désirée.

Cliquez sur la flèche partagée.

Sélectionner « copier le lien »

Puis collez ce dernier dans la barre de recherche.

Votre vidéo est prête à être téléchargée.

Réalisé sur ssstiktok

Attention, si vous décidez de reposter vos vidéos TikTok sur d’autres applications et que celle-ci comporte une musique non libre de droits, sachez que certains réseaux sociaux vous demanderont de la supprimer ou d’en retirer la bande son.

Est-ce légal d’enregistrer une vidéo TikTok sans filigrane ? Oui, télécharger une vidéo TikTok sans filigrane est légal. En revanche, celle-ci ne doit être utilisée qu’à des fins privées. Il vous est interdit de reposter un contenu TikTok sans en indiquer la source. Comment enlever le filigrane TikTok ? Pour enlever le filigrane de vos vidéos TikTok, vous devrez copier le lien de votre vidéo dans un convertisseur adapté. On vous explique comment faire en détail dans cet article. Comment mettre une vidéo TikTok dans sa galerie ? Pour mettre une vidéo TikTok dans votre galerie, il suffit de télécharger cette dernière directement via l’application. Sélectionnez le TikTok choisi, cliquez sur « partager », puis sur « enregistrer la vidéo ». Si cette fonctionnalité n’est pas disponible, alors nos astuces à ce sujet présentes dans notre article vous seront très utiles 😉.