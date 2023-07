TikTok met un terme à sa copie de BeReal : la fin de la spontanéité sur les réseaux-sociaux ?

TikTok l’a annoncé via une notification envoyée à plusieurs utilisateurs : TikTok Now c’est fini. Un concurrent direct s’en va, est-ce réellement une bonne nouvelle pour BeReal ?

Si vous êtes comme nous, vous aviez probablement oublié que TikTok proposait une copie de BeReal et si vous l’utilisiez tous les jours : vous allez être déçu… Le réseau-social de ByteDance a en effet décidé de mettre un terme à TikTok Now. Pour rappel, cette fonctionnalité permettait de capturer un moment de la journée en utilisant simultanément la caméra frontale et arrière : bref BeReal – avec comme différence que la version chinoise permettait de capturer ce moment en vidéo.

Maintenant que le géant chinois quitte le secteur, on pourrait penser que BeReal a le champ libre et que ce départ est une bonne nouvelle : *spoiler* ça pourrait plutôt en être une mauvaise… On vous explique pourquoi.

Pourquoi TikTok arrête sa copie de BeReal ?

Bien qu’aucune annonce officielle n’ait été faite à ce propos par la maison mère, on se doute assez facilement que si TikTok arrête une fonctionnalité, c’est qu’elle ne doit pas suffisamment fonctionner ou attirer de nouveaux utilisateurs sur la plateforme.

De l’autre côté, BeReal accuserait une perte de 60% de ses utilisateurs entre octobre 2022 et mars 2023… Ce chiffre a été contesté par le réseau-social qui a indiqué avoir 20 millions d’utilisateurs en avril 2023 : ce qui dans tous les cas ne serait pas un bon signe, car il s’agissait de la même statistique en novembre 2022 soit une stagnation de 6 mois…

De plus, ce n’est pas récent : le concept de BeReal n’est pas vraiment respecté par les utilisateurs… Nous l’abordions déjà il y a quelques mois dans un article dédié, mais selon une étude de Sortlist :

Plus de la moitié des utilisateurs ne posteraient pas leur photo à temps pour « attendre de faire quelque chose ».

pour « attendre de faire quelque chose ». Seuls 9% posteraient la photo dès la première prise.

86% souhaiteraient pouvoir éditer leurs photos.

Le pari de l’authenticité semble donc avoir été une mode passagère qui ne demande qu’à se rapprocher d’un modèle plus « classique » et artificiel de consommation des réseaux-sociaux…

Les gros réseaux-sociaux absorbent les petits

Vous l’aurez remarqué si vous possédez plusieurs réseaux-sociaux, mais il n’est pas rare de voir les applications se copier entre elles et intégrer les mêmes fonctionnalités que les concurrentes…

Snapchat avait vu ses photos temporaires apparaître sur Instagram comme des Stories (le réseau-social de Meta s’apprête également à copier Twitter avec des Threads) ou encore YouTube avait copié TikTok en intégrant les Shorts (court format vidéo).

BeReal n’a pas échappé à la règle et a vu son concept unique être copié par TikTok mais aussi par Instagram qui testerait les « Candid Stories ».

BeReal, le nouveau Vine ?

Le problème que pourrait rencontrer BeReal est qu’il ne repose que sur un unique concept. Déjà effrité par une potentielle perte d’intérêt des utilisateurs, le réseau-social pourrait aussi se voir vider de tout intérêt par des copies de gros réseaux-sociaux.

Pour rappel, Vine avait fermé ses portes lorsque Instagram avait lancé une fonctionnalité similaire… Alors tout n’est pas encore perdu pour le réseau-social français qui a depuis peu proposé des nouvelles fonctionnalités, comme la possibilité de prendre 2 Reals supplémentaires lorsqu’on prend le premier à l’heure. Mais entre l’abandon de TikTok, le projet de copie d’Instagram et la stagnation d’utilisateurs, le ciel semble s’assombrir au-dessus de BeReal.

Les quelques améliorations suffiront-elles à relancer la hype et les « It’s time to Be Reaaaal » ? Seul le temps nous le dira.