Comment percer sur TikTok

Envie de percer sur TikTok sans acheter des followers ? C’est possible ! On vous explique dans ce guide quelles sont les clefs pour réussir, et vous dévoile le fonctionnement de son algorithme afin de percer encore plus vite. Alors franchement, si avec ça vous n’y parvenez pas, on s’engage à manger notre clavier (ou pas).

TikTok fait partie des applications les plus populaires au monde. Et pourtant, beaucoup ont consommé son contenu sans même n’y être jamais allé, ses vidéos étant fréquemment relayées sur d’autres sites. Si on devait vous résumer son principe en une phrase, ça donnerait : tout le monde peut se lancer sur TikTok du moment qu’il possède un téléphone. Mais cette facilité d’accès, qui a su convaincre plus d’un milliard d’utilisateurs à rejoindre la plateforme, est également son plus grand défaut. Avec tout ce monde, il devient difficile pour un TikTokeur de se lancer et de parvenir à se démarquer du lot. Heureusement, on est là pour vous aiguiller jusqu’à parvenir à cette fame tant convoitée !

Les clefs du succès sur TikTok

On va commencer en douceur en vous listant les « bases » de TikTok. Il s’agit d’éléments clefs qui vous permettront de comprendre et d’identifier les raisons pour lesquelles vos vidéos ne parviennent pas à percer.

La fréquence

Tout le monde à son stylo ! Voici la première règle d’or pour percer sur TikTok : publier fréquemment du contenu. Principe connu et reconnu par tous les réseaux sociaux, la régularité est primordiale lorsque l’on souhaite débuter sur TikTok. Comme vous avez déjà dû le remarquer chez un grand nombre d’influenceurs, leurs publications sur les réseaux sociaux sont faites de manière quotidienne. Pour TikTok, il en est de même. Si vous désirez poster des vidéos dans un format court, on vous conseille de publier une vidéo chaque jour. En revanche, pour les formats longs pouvant aller jusqu’à 3 minutes, il sera préférable de ne publier que 2 à 3 fois par semaine.

La qualité

Ah ! Que dire sur ce sujet, si ce n’est qu’il est à la fois le nerf de la guerre, et qu’en même temps nous ne sommes pas tous égaux face à lui ? On s’explique : si vous voyez une vidéo de mauvaise qualité apparaitre dans vos suggestions, auriez-vous envie de la regarder ? Ou préféreriez-vous continuer à scroller ? Il nous semble que la deuxième réponse l’emporte. Cependant, nous n’avons pas tous les moyens d’investir dans un téléphone possédant une caméra de haute qualité. Rassurez-vous : la qualité n’est pas rédhibitoire. Si vos vidéos sont bien amenées et originales, vous parviendrez à susciter l’intérêt des utilisateurs. Et ce, peu importe votre nombre de mégapixels ; après tout il y a bien des fans de Minecraft. La caméra n’est qu’un bonus, mais ce sont principalement vos transitions, vos musiques et les tendances que vous reproduirez qui vous mèneront au succès.

L’actualité

Suivre l’actualité est essentiel lorsque vous recherchez de la visibilité sur TikTok. Si vous passez à côté de la tendance du moment ou la reproduisez quelques semaines plus tard, vous ne serez plus mis en avant. Les TikTokeur s’en seront désintéressés et vous ne parviendrez pas à vous démarquer du lot. Alors, pour éviter un bide, on vous conseille de régulièrement aller voir ce qui est en tendance en allant dans l’onglet Découvrir. Dès que vous voyez plusieurs fois la même vidéo et que celle-ci possède un grand nombre de likes, n’hésitez pas à la reproduire. Néanmoins, et ce même si vous reprenez un challenge déjà existant, ajoutez-y votre touche personnelle. On en vient donc à un point essentiel : la créativité.

La créativité

Si l’on parle de « créateur de contenu » pour définir les TikTokeur, ce n’est pas pour rien. Contrairement à l’avis majoritaire, il ne s’agit pas simplement d’individus se filmant en train de danser. Si l’on y réfléchit, pour qu’une tendance devienne virale, il faut d’abord que quelqu’un la lance et la crée. Dans un premier temps, nous vous conseillons de reprendre les tendances déjà existantes en y modifiant quelques éléments. Conservez la musique et la trend (la tendance) dans sa globalité, mais changez la chute par quelque chose d’inattendu. L’originalité vous permettra de sortir du lot contrairement à ceux qui reproduisent une tendance à son exactitude. La chute ou l’élément rajouté peut-être comique, esthétique ou complètement insolite. Ce qui compte est de créer la surprise chez votre spectateur. Plus vous ferez de vidéos créatives, plus les gens s’intéresseront à votre compte. Le bouche-à-oreille et les likes vous permettront de gagner un grand nombre d’abonnés.

Plaire à l’algorithme TikTok pour être mis en avant

Si vous pensiez que l’algorithme TikTok était une formule magique protégée et très élaborée, vous allez être déçu. Rendu public par le New York Times, l’algorithme utilisé par TikTok est en réalité très similaire à ceux utilisés par d’autres plateformes. Son véritable pouvoir tient dans la façon dont certains éléments de la formule sont priorisés face aux autres, mais malheureusement pour nous, ces informations n’ont encore jamais été révélées. Néanmoins, le fait d’avoir accès à la formule nous suffit pour vous donner 5 astuces qui vous permettront d’être mis en avant pas l’algorithme.

Créer du contenu grand public

L’élément principal qui ressort de l’algorithme TikTok est la façon dont votre contenu est proposé aux utilisateurs. Le but de TikTok, comme tous réseaux sociaux, est de vous faire rester le plus longtemps possible sur sa plateforme en vous recommandant des vidéos susceptibles de vous plaire. Si vous créez une vidéo humoristique ou reprenez un challenge, votre vidéo sera proposée à un plus large public qu’une vidéo sur la science (malheureusement). Néanmoins, gardez en tête que vous pouvez tout de même créer des vidéos dans un domaine spécialisé pour vous démarquer. Sachez simplement que ce contenu sera proposé à un public plus restreint et que votre ascension vers le succès — on exagère à peine — sera bien plus progressive. Notez également que les hashtags et les descriptions jouent un rôle important dans l’algorithme, alors ne négligez pas cette partie et soyez à l’affût des tendances !

Faire des vidéos courtes

Qu’est-ce qui rend TikTok addictif ? Le fait de scroller sans cesse d’une vidéo à l’autre. Alors, pour que le TikTokeur s’arrête sur votre vidéo, il est primordial qu’il soit captivé dès les premières secondes. Mais quel rapport avec l’algorithme allez-vous nous dire ? Et bien, sachez que ce dernier recommande vos vidéos en fonction du temps de visionnage des utilisateurs. Pour faire simple, si un TikTokeur regarde votre vidéo en entier, celle-ci sera mise en avant. Ainsi, en choisissant de publier des vidéos courtes, vous avez plus de chance qu’elles soient visionnées intégralement et peut-être même rejouées. Petite astuce : pensez à mettre le dénouement ou la chute à la toute fin de votre TikTok. N’hésitez pas également à diviser votre contenu en partie pour pouvoir le publier au fur et à mesure et attiser la curiosité des utilisateurs. En plus de plaire à l’algorithme, vous pourrez également récolter très rapidement des abonnés curieux de découvrir la suite.

Like et commentaire

Ce n’est plus un secret si l’on vous dit que TikTok, comme tous les autres réseaux sociaux, prend en compte le nombre de likes et les commentaires pour mettre en avant ses créateurs. Pour obtenir des Likes, vous pouvez vous référer à nos précédents conseils en reprenant des challenges et en créant des vidéos humoristiques. Pour les commentaires, la tâche est plus délicate. La manière la plus courante est de questionner l’utilisateur dans la description. Néanmoins, il existe un autre moyen moins connu, mais très efficace pour inciter votre public à commenter : les vidéos polémiques. En partageant votre point de vue et vos avis sur divers sujets (toujours dans la bienveillance), vous pourrez, en plus de dévoiler votre personnalité, créer des débats en commentaire. Vous faites ainsi d’une pierre deux coups.

Interagir avec d’autres créateurs

Les interactions ne sont pas un aspect auquel le nouveau TikTokeur pense nécessairement. Cependant, il faut savoir qu’elles prennent une place importante dans l’algorithme. N’hésitez pas à utiliser l’option Duo par exemple, afin d’interagir directement avec d’autres créateurs en reprenant leurs vidéos. Vous pourrez leur répondre ou reproduire leurs challenges. Toutes les interactions sont bonnes à prendre. Laisser des commentaires et liker des vidéos vous permettra également d’apparaitre sur différentes vidéos chaines et d’être suggéré par l’algorithme aux mêmes utilisateurs.

Ne pas supprimer d’anciennes vidéos

Dernière astuce, mais pas des moindres : ne supprimez jamais vos vidéos ! Lorsqu’un utilisateur regarde l’une de vos vidéos et qu’il l’apprécie, il like et poursuit sa navigation en scrollant vers le bas. TikTok prend en compte cette information et lui suggèrera d’autres vidéos de votre compte. Ainsi, plus vous aurez de vidéos publiées, plus vous serez recommandé. Il serait dommage de supprimer une vidéo qui n’a pas marché il y a quelques semaines et qui pourrait connaitre un véritable buzz avec l’arrivée de nouveaux abonnés. Le seul cas pour lequel nous vous recommandons de supprimer l’ensemble de vos anciennes vidéos est si vous désirez repartir de zéro, en changeant radicalement de contenu.

Et après ?

Sachez qu’il n’y a pas de solution miracle pour percer sur TikTok et qu’il ne s’agit ici que de simples conseils. Seules la pertinence de votre contenu et sa qualité donneront, ou non, l’envie aux utilisateurs de s’abonner à votre compte. Questionnez-vous également sur vos motivations. Pourquoi désirez-vous percer ? Si c’est parce que vous avez entendu dire que vous pourriez être rémunéré, on vous arrête tout de suite. Certes, c’est possible (et encore les sommes peuvent être dérisoires), mais vous ne pourrez pas réussir si l’argent est votre seule motivation. En devenant connu, vous vous exposez à un plus grand public dont certains susceptibles de ne pas aimer votre contenu. Face à ces critiques et ces commentaires haineux, seule la motivation vous permettra de rester motivé. Enfin, n’oubliez pas « qu’un grand pouvoir implique de grandes responsabilités » et pensez à utiliser votre notoriété à des fins positives.