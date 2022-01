TikTok : comment ça marche et quelles sont ses fonctionnalités

TikTok a su s’imposer, depuis quelques années, comme le réseau social de la génération Z. Avec toutes ses nouvelles fonctionnalités bien différentes de ses prédécesseurs, un guide de survie s’impose pour pouvoir naviguer dans ce nouveau monde rempli de musiques et de chorégraphies qui déchirent.

Cela fait maintenant plusieurs mois que vous entendez parler de TikTok, vous avez même vu certaines de ses vidéos passées sur Instagram. Il est temps de sauter le cap. Décidé par l’ennui, c’est à 22h au fond de votre lit que vous téléchargez l’application et convenez avec vous-même de n’en toucher mot à personne. Une adresse email et un mot de passe plus tard, votre compte est créé, vous voilà sur TikTok. Une vidéo apparait, vous faites défiler votre écran comme à l’habitude, mais problème : vous ne comprenez rien à cette interface. En effet, TikTok est un réseau social bien différent de ceux que l’on connait. Heureusement notre guide est là pour vous aider à prendre en main et à découvrir toutes les subtilités de ce réseau.

Comment naviguer sur TikTok

Pour commencer à vous familiariser avec TikTok, il est nécessaire de comprendre l’interface qui vous est présentée dès l’ouverture de l’application. Le premier élément qui apparait est la barre des raccourcis en bas de votre écran. Utilisée pour naviguer, vous ne pourrez vous approprier l’application sans comprendre son fonctionnement.

La page d’accueil

La page d’accueil s’ouvre automatiquement lorsque vous lancez l’application. Il s’agit de l’onglet le plus à gauche dans votre barre de navigation en bas de l’écran. Elle propose diverses catégories accessibles en haut de l’écran :

Live : située en haut à droite, cette catégorie vous permet de regarder des vidéos en direct. Il vous suffit de faire défiler votre écran pour passer d’un live à un autre.

: située en haut à droite, cette catégorie vous permet de regarder des vidéos en direct. Il vous suffit de faire défiler votre écran pour passer d’un live à un autre. Vos abonnements : vous retrouvez ici l’ensemble des vidéos publiées par les comptes auxquels vous vous êtes abonnés.

: vous retrouvez ici l’ensemble des vidéos publiées par les comptes auxquels vous vous êtes abonnés. Pour toi : Il s’agit de la catégorie par défaut sur laquelle s’ouvre l’application. Ce sont des vidéos susceptibles de vous plaire, basées sur vos données de navigation (like, commentaire etc.).

Vous pouvez également retrouver la loupe dans le coin gauche de votre écran. Celle-ci vous permet, comme sur d’autres applications, d’effectuer des recherches par mots clefs.

L’onglet découvrir

Pour accéder à la page « Découvrir », cliquez sur l’icône boussole. C’est sur cette page que s’affichent les hashtag les plus populaires du moment et leurs vidéos associées. A l’instar de l’onglet Accueil, vous pouvez utiliser la barre de recherche en haut de votre écran. A sa droite se trouve une icône « scan » qui vous permet de scanner le TikCode d’un autre utilisateur, un peu comme sur Snapchat lorsque vous souhaitez ajouter des amis. Le vôtre se trouve également sur cette page juste en bas.

Publier une vidéo

Situé au centre de la barre de navigation, son icône en forme de « + » est facilement reconnaissable. Il vous suffit de cliquer dessus pour créer une vidéo. Vous pouvez vous filmer, mais également importer des photos ou vidéos, choisir votre musique, vos effets, et tout un tas d’autres outils de création que nous vous détaillons juste ici.

L’onglet boîte de réception

La boîte de réception est l’endroit où se trouvent toutes les activités liées à votre compte. Cliquez sur « Toute l’activité » pour trier les informations qui apparaissent. Des Likes qu’on vous laisse jusqu’aux vidéos dans lesquelles on vous mentionne, vous pourrez choisir les données qui vous intéressent parmi 7 volets différents. Vous retrouvez en haut à droite l’icône « avion en papier » qui, comme sur de nombreuses plateformes, correspond aux messages privés.

Votre profil

Votre profil, comme son nom l’indique, vous donne accès à l’ensemble de votre compte. Vous y retrouvez vos vidéos, votre nombre d’abonnés, mais également l’encart « modifier le profil ». Cette fonctionnalité vous permet de changer votre pseudo, d’insérer une biographie et de lier votre compte TikTok à ceux d’autres réseaux sociaux (Instagram et YouTube). À sa droite, on trouve une icône en forme de bandeau. C’est ici que sont regroupés les vidéos que vous avez enregistrés. Enfin, en haut de votre écran d’autres fonctionnalités vous sont proposées comme : ajouter de nouveaux utilisateurs, passer d’un compte à un autre, accéder au planning des Lives et modifier vos paramètres.

Interagir avec une vidéo TikTok

Maintenant que vous savez comment naviguer, vous devez apprendre à interagir avec les autres. Si vous possédez déjà un compte sur un autre réseau social, vous verrez que la prise en main de TikTok est similaire et intuitive.

Les fonctionnalités classiques

S’abonner : pour vous abonner à un créateur qui vous plait, cliquez sur la première bulle qui apparait sur le côté droit de la vidéo. Reconnaissable par un « + » rouge et la photo de profil de l’utilisateur, cette petite bulle vous conduit directement sur son compte. Vous n’avez plus qu’à vous abonner et à visionner ses autres vidéos.

: pour vous abonner à un créateur qui vous plait, cliquez sur la première bulle qui apparait sur le côté droit de la vidéo. Reconnaissable par un « + » rouge et la photo de profil de l’utilisateur, cette petite bulle vous conduit directement sur son compte. Vous n’avez plus qu’à vous abonner et à visionner ses autres vidéos. Liker : comme sur Instagram un double clique directement sur la vidéo suffit à aimer la vidéo. Le cœur sur le côté droit apparait en rouge une fois le contenu aimé. Pour enlever le like (unliker), cliquez sur le cœur pour que celui-ci redevienne blanc.

: comme sur Instagram un double clique directement sur la vidéo suffit à aimer la vidéo. Le cœur sur le côté droit apparait en rouge une fois le contenu aimé. Pour enlever le like (unliker), cliquez sur le cœur pour que celui-ci redevienne blanc. Commenter : Là encore rien de plus classique, pour ajouter un commentaire, il vous suffit de cliquer sur la boule qui contient trois petits points.

Partager : cliquez sur le symbole flèche pour partager une vidéo que vous avez appréciée à vos amis. C’est également ici que vous devrez vous rendre pour créer un duo . Cette fonctionnalité, lorsque l’utilisateur l’active, permet aux autres TikTokeur de reprendre sa vidéo et d’y insérer la leur. Vous pouvez ainsi interagir directement avec lui.

: cliquez sur le symbole flèche pour partager une vidéo que vous avez appréciée à vos amis. C’est également ici que vous devrez vous rendre pour . Cette fonctionnalité, lorsque l’utilisateur l’active, permet aux autres TikTokeur de reprendre sa vidéo et d’y insérer la leur. Vous pouvez ainsi interagir directement avec lui. Menu : le dernier élément présent sur la barre latérale à droite est l’icône « … » Il s’agit d’un menu qui vous donne accès à d’autres options comme : enregistrer la vidéo sur votre portable, l’ajouter aux favoris ou encore cliquer sur « pas intéressé » pour que l’application ne vous recommande plus ce genre de contenu. C’est également ici que vous pourrez envoyer des vidéos en format GIF ou effectuer un collage en ajoutant l’une de vos vidéos à celles déjà existantes.

Quelque subtilités

Si vous appréciez un élément de la vidéo comme, la musique ou l’effet utilisé, sachez qu’il est possible de les reprendre dans vos créations ou encore de trouver d’autres vidéos similaires depuis celle d’origine.

La même musique : vous venez de voir un TikTok dont vous aimeriez reprendre la musique pour l’une de vos vidéos mais ne savez comment faire ? Rien de plus simple. Cliquez sur le disque tournant en bas à gauche pour accéder au titre et aux autres vidéos qui l’utilisent. Vous pouvez ensuite l’ajouter à vos favoris ou directement l’utiliser dans une vidéo.

Le même hashtag : Pour les hashtags il s’agit du même procédé. Si une vidéo vous plait, regardez dans sa description quels hashtags sont utilisés et cliquez dessus pour trouver des vidéos similaires. N’oubliez pas de le réutiliser lorsque vous publiez la vôtre pour apparaitre dans le fil d’actualité des autres utilisateurs.

: Pour les hashtags il s’agit du même procédé. Si une vidéo vous plait, regardez dans sa description quels hashtags sont utilisés et cliquez dessus pour trouver des vidéos similaires. N’oubliez pas de le réutiliser lorsque vous publiez la vôtre pour apparaitre dans le fil d’actualité des autres utilisateurs. Le même effet : En voyant l’effet « moue » utilisé dans une vidéo, vous vous êtes dit que vous devriez à tout pris l’essayer lors du prochain repas de famille ? Pour ce faire, retournez sur ladite vidéo et cliquez sur la baguette magique qui apparait au-dessus du pseudo de l’utilisateur. Vous vous retrouvez alors sur la même interface que celle de la musique, mais cette fois-ci pour le filtre.

Créer une vidéo TikTok

Vous savez comment naviguer et interagir avec les autres utilisateurs, il ne vous reste plus qu’à apprendre comment créer vos propres vidéos. Si vous nous avez bien suivis jusque là, vous devriez savoir où vous rendre pour cette étape, mais si jamais vous avez un trou de mémoire, on vous laisse le bénéfice du doute. Il vous suffit d’un clic sur le « + » qui se situe au centre de la barre de navigation pour plonger au cœur de la création d’un TikTok.

Les boutons sur la barre latérale droite

Commençons par les boutons alignés verticalement sur votre droite en partant du haut vers le bas :

Retourner : cette icône vous permet de choisir la caméra que vous souhaitez utilisée : la caméra avant ou la caméra arrière.

: cette icône vous permet de choisir la caméra que vous souhaitez utilisée : la caméra avant ou la caméra arrière. Vitesse : le bouton vitesse s’active ou se désactive si vous cliquez dessus. Lorsqu’il est actif, il vous permet de ralentir votre vidéo ou de l’accélérer. Le mode ralenti est très pratique lorsque l’on souhaite être synchro sur une musique. Une fois l’enregistrement terminé, la vidéo repasse en vitesse normale.

: le bouton vitesse s’active ou se désactive si vous cliquez dessus. Lorsqu’il est actif, il vous permet de ralentir votre vidéo ou de l’accélérer. Le mode ralenti est très pratique lorsque l’on souhaite être synchro sur une musique. Une fois l’enregistrement terminé, la vidéo repasse en vitesse normale. Filtres : comme sur Instagram cet outil ajoute des filtres à votre vidéo. Ils sont ici répertoriés selon différentes catégories qui mettent vos création en valeur.

Améliorer : cette fonctionnalité sert à modifier votre apparence. Impact positif ou négatif, on vous laisse trancher. En tout cas, sachez que vous pouvez lisser votre peau, blanchir vos dents et même vous maquiller sans rien débourser.

: cette fonctionnalité sert à modifier votre apparence. Impact positif ou négatif, on vous laisse trancher. En tout cas, sachez que vous pouvez lisser votre peau, blanchir vos dents et même vous maquiller sans rien débourser. Minuterie : comme sur un appareil photo traditionnel, la minuterie sert à programmer un compte à rebours avant que l’enregistrement ne commence, ce qui vous laisse le temps de vous placer tranquillement.

: comme sur un appareil photo traditionnel, la minuterie sert à programmer un compte à rebours avant que l’enregistrement ne commence, ce qui vous laisse le temps de vous placer tranquillement. Flash : Cliquer sur cette icône vous permet d’activer ou de désactiver le flash de votre caméra.

Ajouter une musique

Lorsque vous êtes dans l’interface pour créer une vidéo, vous retrouvez en haut de l’écran un encart : « Ajouter un son ». Cliquez dessus pour avoir accès à vos musiques favoris et découvrir les plus populaires. Vous pouvez également utiliser la barre de recherche pour trouver un morceau en particulier ou faire défiler votre écran pour découvrir dans l’onglet « liste de lecture » les hits les plus utilisés en France.

Choisir un effet

Disponible en bas à gauche de votre écran, le carré « Effets » vous propose un large panel d’effets qu’on ne retrouve que sur TikTok. Là aussi, vous retrouverez ceux que vous avez enregistrés ainsi que différentes catégories pour en découvrir davantage.

Utiliser des médias de votre galerie

Pour utiliser des photos ou vidéos qui proviennent directement de votre galerie, vous n’avez qu’à cliquer sur le carré en bas à droite de votre écran où il est inscrit « téléverser ». Sélectionnez ensuite dans votre pellicule les médias que vous souhaitez importer dans votre TikTok.

Changer le format

Le dernier élément à prendre en compte avant de débuter votre enregistrement est le format de votre vidéo. Comme nous vous l’expliquons dans notre dossier comment percer sur TikTok, le format de vos vidéos est très important pour la mise en avant de votre contenu. Vous avez le choix entre : 15s-60s ou 3m.

Maintenant que vous êtes incollable sur l’interface de TikTok, vous n’avez plus qu’à cliquer sur le bouton rouge pour démarrer votre vidéo. N’oubliez pas que vous pouvez cliquer de nouveau sur ce bouton pour mettre en pause l’enregistrement, alors tous à vos smartphones !

Finaliser sa vidéo

Votre vidéo est prête et vous plait ? Il ne vous reste plus qu’à la finaliser. Cliquez sur l’encoche validé dans le carré rouge pour la sauvegarder. Vous êtes ensuite redirigé sur une autre page qui vous propose diverses fonctionnalités pour personnaliser votre vidéo telles que : l’ajout de filtres, d’effets vocaux ou d’une voix off. Vous pouvez également rogner votre vidéo, ajouter une musique (si ce n’est pas déjà fait), des effets, du texte et des stickers. Les dernières modifications faites, passons à la publication.

Publier une vidéo

Maintenant que votre vidéo est finalisée et que les dernière modification on été apportées, il ne vous reste plus qu’à la publier et notre cours intensif sur les fonctionnalités TikTok sera terminé !

Une fois toutes les modifications faites sur votre vidéo, cliquez sur suivant. Vous arrivez maintenant sur la page finale, celle qui précède la mise en ligne sur TikTok. Vous pouvez rédiger une description, pour expliquer votre contenu ou inciter les autres utilisateurs à le commenter. N’hésitez pas non plus à utiliser des hashtags comme nous vous le recommandions plus haut pour booster votre visibilité. Le bouton « @Amis » vous permet d’identifier d’autres utilisateurs dans votre vidéo. Enfin, c’est ici que vous pouvez décider de rendre votre contenu publique et ainsi accessible à tous, ou de le laisser en privé où vous seul pourrez le consulter. Pensez à régler vos derniers paramètres et notamment les diverses autorisations concernant les commentaires, les duo et les collages. Une fois tous les paramètres de confidentialité validés, vous n’avez plus qu’à publier votre vidéo pour devenir un vrai TikTokeur.

Si vous souhaitez publier vos vidéos sur vos autres réseaux sociaux, cliquez sur les bulles qui correspondent et le tour est joué.

A vous les chorégraphies sur des musiques endiablés, les challenges que vous regretterez d’avoir fait, mais surtout les bons moments de fous rires et de fun à imaginer et créer de nouveaux contenus. Laissez-nous votre TikTok en commentaire, on passera peut être faire un tour 😉.

