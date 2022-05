Bientôt le « ticket unique » pour les transports à Paris ?

Les transports « propres » prennent de plus en plus d’importance dans la capitale. Alors que l’Autriche a annoncé son « ticket climat », la mairie de Paris pourrait s’en inspirer dans son objectif de devenir une ville neutre en carbone d’ici 2050.

Pass Navigo gratuit pour les moins de 18 ans, nouveau tramway, place de parking pour 2 roues électriques payantes… La mairie de Paris multiplie les mesures pour favoriser les transports en commun et limiter les véhicules thermiques dans la capitale. La tendance est à l’achat d’un pass veligo à la place de son scooter, le choix du bus plutôt que de la voiture… Mais, les Parisiens, éternels insatisfaits qui adorent pester contre leur chère maire, Anne Hidalgo, émettent encore et toujours des réserves : avec tous les services proposés, difficile de ne pas se mélanger les pinceaux. Pourtant, d’autres pays ont déjà trouvé une solution.

L’exemple Autrichien pour encourager l’utilisation des transports décarbonisés

Imaginez un ticket unique permettant d’avoir à disposition et en illimité tous les transports privés et publics de la ville et même mieux, du pays. C’est ce qu’a mis en place le gouvernement autrichien avec le Klimaticket. Pour 3€ par jour (821€ par an pour les moins de 25 ans), les Autrichiens peuvent, avec ce « ticket climat », emprunter l’ensemble du réseau de transport du pays. Il est aussi possible de choisir ce ticket pour une ville seulement et avoir accès aux transports dans un périmètre défini pour moins cher.

Le Klimaticket a déjà fait plus de 130 000 heureux qui ont souscrit à l’offre dès le premier mois.

L’objectif de ce billet unique est de limiter l’utilisation de véhicules polluants et de respecter les accords de Paris en atteignant la « neutralité climatique ». Ce genre d’initiative forte, ça peut donner des idées ! Quand on sait que malgré la baisse de TVA des billets de train en France, prendre les transports pour visiter Paris est souvent un parcours du combattant : billet de train, tickets de métro, abonnement vélos en libre service à Paris, réservation de scooters ou trottinettes électriques… Les applications mobiles de transports nous envahissent : SNCF Connect, RATP, Vélib, cityscoot, Lime…

Le ticket climat reproduit « à la française » par la mairie de Paris ?

Comment pallier ce problème ? Même si on peut rêver à un « ticket climat » dans l’hexagone, on n’est pas dupe : la taille de la France n’est pas la même que celle de l’Autriche. Et même si le Klimaticket est une excellente initiative, elle a un coût. Selon l’ADN, « le projet Klimaticket a demandé un investissement initial de 240 millions d’euros et nécessitera 150 millions d’euros supplémentaires par année de reconduction ». A l’échelle de la France, on imagine le coût conséquent d’une offre équivalente. Devons-nous pour autant enterrer nos espoirs d’un ticket climat « à la française » ? Pas si sûr !

Les Pays-Bas et la Suisse ont, eux aussi, leur ticket unique mais il coûte plus de 3 000€ par an.

L’urgence climatique est à l’ordre du jour depuis des années et pourtant, les initiatives restent très limitées en France. On en retrouve çà et là mais aucune mesure-choc n’a encore été mise au gout du jour. La justification d’un changement d’habitude progressif et non une rupture est trop souvent employée. Mais l’idée d’un ticket unique pour le transport semble l’occasion parfaite pour faire bouger les choses ! Un billet mutualisant l’ensemble des services de réservation de transports en France, ou déjà à Paris, n’apporterait que du positif. Facilité d’accès et d’usage, facilité de gestion, utilisation accrue des transports décarbonisés… Alors, qu’est-ce qu’on attend ?