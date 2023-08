Threads version web arrive cette semaine : un premier pas vers un lancement en européen ?

Pour rappel :



Threads est interdit en Union Européenne car il est impossible de télécharger l’application et de se créer un compte sans le lier avec un compte Instagram.



L’Union Européenne considère alors qu’il s’agit d’un « enfermement technologique » qui prive les utilisateurs de leur libre-arbitre. Exemple : si vous n’aimez pas Threads mais adorez Instagram, vous ne pourrez pas supprimer que Threads et devrez conserver une application que vous ne voulez plus.