Threads : 3 raisons qui vont vous faire quitter X (Twitter) définitivement

Il est enfin là, le vrai concurrent de Twitter. Threads vient de débarquer en Europe, et grâce à quelques fonctionnalités intéressantes, il pourrait bien faire de l’ombre à X. On vous explique.

On ne compte plus les points communs que partagent Twitter et Threads. En effet, les deux réseaux-sociaux reposent sur le même principe : vous pouvez suivre des personnes que vous connaissez ou des comptes influents, et accédez à du contenu diffusé en temps réel grâce à un flux algorithmique qui met en avant des posts susceptibles de vous intéresser (ou bien grâce à un flux chronologique qui ne fait pas de tri sur le contenu dispensé).

Mais malgré ces points communs, certaines singularités de Threads pourraient bien pousser les gens à quitter X pour cette nouvelle application de microblogging, façon Meta.

Comme sur X, vous pouvez choisir entre flux algorithmique ou chronologique

Threads autorise 500 caractères contre seulement 280 pour Twitter

Les threads, ou « fils » sont devenus le principal moyen de communiquer sur Twitter. Alors pour encourager cette pratique sur son application, Mark Zuckerberg a choisi d’augmenter drastiquement le nombre de caractères disponibles par rapport à son concurrent. Fini les 280 caractères de Twitter, découvrez les 500 caractères de Threads !

Cette limite ne permet, néanmoins, pas de concurrencer les 25 000 caractères disponibles avec un compte certifié, côté X, mais elle a le mérite d’être gratuite.

Tout comme sur X, il est possible, sur Threads, d’agrémenter son texte de photos et de vidéos avec une limite de 10 fichiers contre 4 pour X.

Threads est idéal pour les bavards : vous aurez 500 caractères pour vous exprimer au lieu des 280 de X

Threads permet de se connecter grâce à son profil Instagram

L’application Threads a été conçue comme la petite sœur d’Instagram. En conséquence, si vous avez déjà un compte Instagram, pas besoin de créer un nouveau compte. Vous pouvez vous connecter directement à Threads avec votre compte IG.

Votre profil sera déjà créé en fonction de vos informations Instagram, et vous suivrez automatiquement les comptes que vous suiviez dessus. Rassurez-vous, si vous ne voulez plus utiliser l’application de microblogging, vous pourrez tout de même supprimer votre compte Threads indépendamment de votre compte Instagram.

Pas besoin d’inscription, il suffit de se connecter grâce à son compte Instagram

Threads pourrait bientôt être compatible avec Mastodon

Souvent considéré comme un potentiel adversaire de Twitter, Mastodon avait notamment fait parler de lui lors du rachat de Twitter par Elon Musk. Si le succès n’a finalement pas été au rendez-vous, le côté open-source et entièrement décentralisé de Mastodon a tout de même de quoi séduire.

Dans ce contexte, Mark Zuckerberg mise sur le slogan « l’union fait la force » pour tenter de rivaliser avec Twitter. Ainsi, le PDG de Meta a indiqué que des tests étaient en cours pour permettre une interopérabilité entre Mastodon et Threads.

En d’autres termes, il serait bientôt possible de consulter du contenu Mastodon via Threads et inversement. Si cela se confirme, cela permettrait à chacun d’utiliser l’application qu’il préfère tout en bénéficiant d’une large variété de contenu. Un réel avantage pour tous ceux qui espèrent le développement d’un web libre et décentralisé.