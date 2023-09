Threads en France : utilisez l’application d’Instagram avant sa sortie officielle, c’est possible

Threads est la dernière application en date créée par Meta afin de concurrencer X (ex-Twitter). Un problème existe tout de même : l’application n’est pas accessible – pour le moment – légalement en Europe…

Mark Zuckerberg a lancé Threads en juillet dernier : une copie quasi conforme de Twitter. Alors que l’application avait explosé tous les records – atteignant en seulement quelques jours les 100 millions d’abonnés – il semblerait aujourd’hui que le réseau-social fasse du surplace.

Même la création d’une version web ne semble pas séduire de nouveaux adhérents. Et si le nombre d’abonnés ne grandit pas, c’est aussi et surtout parce que Threads se prive du marché européen. Pourquoi l’UE bloque-t-elle le développement de Threads et comment pourriez-vous tout de même l’utiliser ? On vous explique tout ici.

Quand arrivera Threads en France ?

Threads bloqué par l’UE ?

Que ce soit pour bloquer le monopole d’Apple sur les connectiques ou pour bloquer un réseau-social qui tente un peu trop de vous enfermer dans son écosystème : l’Union Européenne veille au grain pour protéger les consommateurs.

Pour ce faire, elle s’appuie sur le DMA (Digital Market Acts) : un ensemble de règles que doivent respecter les entreprises si elles veulent bénéficier des avantages à être sur internet. Si elles ne s’y plient pas, elles s’exposent à des amendes ou à des interdictions.

Dans le cas de Threads, l’application est pour le moment bloquée par l’Union Européenne, car elle enfermerait technologiquement les consommateurs.

POV : tu es bloqué par l’Union Européenne.

Le problème de Threads ?

Concrètement, pour télécharger Threads vous seriez obligé d’utiliser votre compte Instagram. Cela présente :

Des avantages intéressants : par exemple, les comptes que vous avez bannis sur Instagram le seront également sur Threads.

: par exemple, les comptes que vous avez bannis sur Instagram le seront également sur Threads. Un inconvénient problématique : vous ne pourrez pas supprimer Threads sans perdre Instagram…

Et c’est bien là le problème. Avec un tel système, Meta s’assure que vous conserverez une application sur votre smartphone même si vous ne l’aimez pas : c’est un enfermement technologique…

Une arrivée légale en France ?

Vous l’aurez compris, à moins que Meta ne change son fusil d’épaule et enlève l’interconnexion entre les deux applications : il ne faut pas s’attendre à ce que Threads arrive de sitôt en Europe et donc en France…

Il ne faut toutefois pas désespérer : Apple a bien fait marche arrière sur les ports Lightning et accepter de passer à l’USB-C pour se conformer aux règles de l’UE, alors pourquoi pas Meta ?

Un choix vraiment cornélien se dresse devant Meta…

On préfère prévenir immédiatement : nous ne conseillons aucune des deux méthodes possibles pour utiliser Threads, et ce, pour les mêmes raisons que l’Union Européenne. Toutefois, si vous tenez absolument à explorer un sous-Twitter dont vous ne pourrez pas vous sortir une fois téléchargé, vous pourrez :

Télécharger une version apk pour votre smartphone : avec un tel fichier, vous pourrez effectivement accéder à Threads, mais il s’agit aussi du meilleur moyen pour se retrouver avec des virus et des fichiers corrompus sur son mobile.

: avec un tel fichier, vous pourrez effectivement accéder à Threads, mais il s’agit aussi du meilleur moyen pour se retrouver avec des virus et des fichiers corrompus sur son mobile. Utiliser un VPN et passer par la version web : nous ne le conseillons pas non plus, car si utiliser un VPN n’est pas illégal en soi, contourner en passant par un VPN l’est bien évidemment.

En somme, il n’existe aujourd’hui pas de moyen légal et sûr d’utiliser l’application de Meta, il vous reste donc deux choix : attendre indéfiniment une sortie officielle en France ou utiliser X.