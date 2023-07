Threads, c’est déjà fini : pourquoi le Twitter d’Instagram est en perte de vitesse ?

Après avoir franchi le cap symbolique des 100 millions d’inscrits en seulement quelques jours, Threads voit l’engouement des internautes s’amenuiser et le nombre d’utilisateurs quotidien baisser de 20%. Est-ce normal ?

Sortie le 6 juillet 2023, Threads est l’application de Meta – et plus précisément d’Instagram – qui avait pour but de copier Twitter. Alors que le nouveau réseau social battait des records d’abonnements à ses débuts, il semblerait qu’il soit actuellement en pleine descente d’adrénaline… L’effet de nouveauté est sans doute à prendre en considération, mais existe-t-il d’autres raisons qui expliqueraient un tel revirement de situation ? On fait le point.

Threads : une copie de Twitter… mais pas trop en fait

Alors que Threads se voulait être une véritable alternative à Twitter, l’application développée par Instagram a quelque peu échoué sur ce niveau…

En effet, on ne retrouve pas les top tendances qui sont véritablement le sel de l’oiseau bleu et il n’est possible de rechercher que des profils d’utilisateurs et non des thématiques ou des messages en particulier : dommage.

Certains regrettent également la modération extrêmement forte sur les applications du groupe Meta qui n’hésite pas à bannir le contenu sexuel mais aussi des posts beaucoup plus triviaux… Encore une fois, Twitter s’en sort vainqueur grâce à sa modération plus légère (voir laxiste) qui laisse certes passer des horreurs mais permet aussi de conserver un ton ironique – impossible à retrouver ailleurs.

Et oui, c’est pas si facile de bien tricher…

Threads n’a toujours pas mis les pieds en Europe

Nous l’abordions dans un précédent article, mais Threads n’a jamais été disponible officiellement en Europe. L’application devait se conformer aux lois en vigueur dans l’Union Européenne et notamment trouver un moyen de palier l’enfermement technologique qu’essaie de créer Meta avec ses interconnexions.

Concrètement, si vous téléchargez Threads vous ne « créerez » pas réellement de compte mais utiliserez votre Instagram sur une autre application. La conséquence ? Si vous voulez supprimer votre profil Threads, vous devrez également supprimer votre profil Instagram.

L’objectif est simple et peut-être un peu trop visible : vous forcer la main à rester sur les réseaux-sociaux de Meta… Une politique dont nous a préservé l’UE qui a également du mal à passer dans les autres pays.