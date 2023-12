Thermostat programmable : une prime « coup de pouce » offerte pour mieux gérer son chauffage

Jusqu’à fin 2024, l’État met en place une prime pour l’achat et l’installation de thermostat connectés chez soi. Son objectif : inciter les ménages à moins consommer.

Les thermostats programmables sont des boutons à installer sur vos radiateurs existants qui se connectent avec votre smartphone. Ils ne nécessitent pas le changement de vos radiateurs et permettent de gérer par pièces et par heures la température de votre chauffage.

En plus de baisser votre facture d’électricité chaque année, ces thermostats sont maintenant remboursés en grande partie par l’État. Un arrêté publié le 29 novembre au Journal Officiel indique qu’une aide pour « le pilotage connecté du chauffage pièce par pièce » pourra être demandée jusqu’au 31 décembre 2024. Une aubaine quand on sait que ce type d’installation sera obligatoire à partir de 2027.

A lire aussi Notre top des meilleurs thermostats connectés

Le montant de l’aide pour ses thermostats connectés

Dans le cadre du plan de sobriété du gouvernement, la prime coup de pouce thermostat revient après avoir été arrêtée en 2021. En vigueur depuis le 1ᵉʳ décembre, son montant varie en fonction de la superficie de la surface chauffée. D’après l’arrêté, elle s’étend de 260€ pour les logements de moins de 35 m² et va jusqu’à 624€ pour une surface de 130 m² et plus.

« La prime pourra prendre en charge jusqu’à 80 % du montant de l’installation »

Pour vous donner un ordre d’idée, l’installation de ce genre de thermostat ne coute pas moins de 200€ par radiateurs. Par exemple, le kit de démarrage V3+ de Tado avec quatre têtes thermostatiques (à installer sur les radiateurs) commence à 449€. L’aide de l’État n’est donc pas négligeable pour la mise en place à petit prix de thermostat connecté.

A lire aussi Tado perfectionne la compatibilité de son thermostat connecté V3+

Quelles sont les conditions pour bénéficier de la prime coup de pouce ?

La prime s’adresse à tous les foyers avec un système de chauffage individuel (soit près de 85% des logements), sans condition de revenu. Il faudra néanmoins être chauffé soit au gaz, soit à l’électricité. Pour en bénéficier, il est important de contacter votre fournisseur d’électricité. C’est lui qui vous validera votre aide et vous expliquera la marche à suivre. Parmi les choses à savoir :

Il faut impérativement faire appel à une entreprise signataire de la charte « coup de pouce pilotage connecté du chauffage pièce par pièce » ;

« coup de pouce pilotage connecté du chauffage pièce par pièce » ; Il faut que les travaux soient réalisés par ce professionnel et non par vous-même.

et non par vous-même. Il faut envoyer les documents au signataire de la charte ou à son partenaire dans les délais prévus.

Il est également important de noter que la facture devra être payée intégralement dans un premier temps. Ce n’est qu’après avoir envoyé les documents prouvant la pose du thermostat que votre fournisseur pourra vous octroyer l’aide coup de pouce.

Attention à bien réaliser les démarches dans l’ordre et demander la prime avant de signer le devis !

Des économies supplémentaires sur la facture d’électricité

L’aide coup de pouce thermostat, financée par le dispositif des Certificats d’Économie d’Énergie (CEE), n’est pas le seul moyen de faire des économies. Les thermostats connectés permettent également de réduire de 15% sa facture d’électricité (selon l’alliance Ignes). À titre d’exemple, sur une facture de 1 400€/an, la facture de gaz pourra être réduite de 210€.

La prime thermostat est cumulable avec d’autres aides telles que Ma Prime Rénov, l’éco prêt…

Une enquête publiée en mai 2023 par RTE indique que moins de la moitié des Français ont un système de chauffe indiquant la température intérieure et plus de 1 foyer sur 5 ne baisse pas leur chauffage la nuit.

Des pertes d’énergie importantes et une facture plus importante pour rien. Quand on sait que 53% de sa facture provient du chauffage, l’intérêt de passer aux thermostats connectés est plus qu’intéressante pour la gestion de sa consommation.